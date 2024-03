אם אתם מעריצי אפל מושבעים, כנראה שחיכיתם לכנס האביב השנתי שהיה אמור להתקיים בשבועות הקרובים. ובכן מצטערים לאכזב אבל על פי מארק גרומן, העיתונאי של בלומברג אשר מסקר את אפל, ככל הנראה שגם השנה האירוע יבוטל ובמקום זאת נקבל מוצרים חדשים רק בהודעה לעיתונות.

זה לא כל כך חריג שאפל מדלגת על אירוע אביב - לא היה כזה אירוע בשנה שעברה, והיא דילגה עליו גם בשנים קודמות. למרות זאת, זה קצת מפתיע לאור שפע המכשירים שהחברה צפויה להשיק.

כבר היום (שני) הכריזה החברה על 2 מחשבי מקבוק אייר של 13 ו-15 אינץ' עם המעבד החדש שלה, ה-M3. על פי ההודעה שיצאה לעיתונות, המחשבים הם "עד 60 אחוז יותר מהירים" מהקבוק אייר עם שבב ה-M1 ויכולים להחזיק עד 18 שעות ללא הטענה.

ההזמנה המוקדמת החלה כבר היום, ומועד ההספקה הוא כבר ל-8 במרץ (בארה"ב). המחיר של ה-13 אינץ' הוא 1,099 דולר ושל ה-15 אינץ' הוא 1,299 דולר. שני המכשירים מגיעים עם תצוגת Liquid Retina ועד 500 ניטים של בהירות, שניהם גם תומכים בעד שני צגים חיצוניים כשהמחשבים הניידים סגורים. הם מציעים גם WiFi 6E, טעינת MagSafe ושתי יציאות Thunderbolt.

בנוסף המקבוקים החדשים כוללים מצלמת FaceTime של 1080p, שלושה מיקרופונים ותמיכה באודיו מרחבי של Dolby Atmos. עובי שני המכשירים הוא פחות מסנטימטר וחצי.

מה עוד צפוי לנו בימים הקרובים?

המוצר הגדול ביותר הוא אייפד פרו מחודש עם מסך OLED ושבב M3. העיצוב של הטאבלט היוקרתי ביותר של אפל לא השתנה מאז 2018, כאשר הוא קיבל את שפת העיצוב השטוחה שמגדירה גם את הטלפונים, המחשבים הניידים ואפילו ה-iMac של החברה. החברה צפויה גם לעדכן את האייפד Air, ולהציג גרסת 12.9 אינץ' חדשה לצד דגם ה-10.9 אינץ' הרגיל. שניהם יהיו האייפדים החדשים הראשונים מאז 2022. בנוסף ייתכן ואפל תשחרר צבע חדש לאייפון 15 ששוחרר כבר בחודש ספטמבר.

השמועות טענו שנקבל גם עט חדש של אפל, אם כי אין הרבה מידע על מה יהיה שונה בו. יכול להיות שנגלה קצוות מגנטיים חדשים להחלפה שמשנים את המאפיינים שלו עבור סוגים שונים של אמנות, וייתכן שיש להם גם את פיצ'ר ה-Find My מובנה. אביזרים אחרים שגורמן ואחרים טענו שיכולים להגיע כוללים Magic Keyboard מעוצבת מחדש עבור ה-iPad Pro שתהיה עטופה באלומיניום ותעניק לאייפד המפואר יותר אשליה של מחשב נייד.

ביטול האירוע יהפוך את האירוע הגדול הבא של אפל לוועידת המפתחים העולמית שלה, בדרך כלל בחודש יוני. שם, אנחנו מצפים להרבה שינויים. כפי שגורמן כותב, החברה מתכננת לחשוף את הניסיון שלה להדביק את הפער מהמתחרות שלה בנושא הבינה המלאכותית הגנרטיבית. בכנס אפל מציגה העדכונים למערכות ההפעלה שלה, אז צפו להרבה עדכונים שם - במיוחד עבור iOS 18, מה שגורמן אמר (וחוזר עליו עכשיו) יהיה עדכון התוכנה המשמעותי ביותר שהאייפון ראה אי פעם. נזכיר שבכנס של שנה שעברה אפל חשפה את הויז'ון פרו, משקפי המציאות המורכבת שהפכו בשנה האחרונה למוצר הכי מדובר בעולם הטכנולוגיה - ככה שיש מה לצפות לחודש יוני.