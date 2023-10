"התגובה הישראלית לעזה תגיע", מכריז יוסף חדאד, ערבי-ישראלי מנצרת שהפך בשנים האחרונות למעצמת הסברה, כשהוא פונה למאות אלפי אנשים מהעולם. "שערי הגיהינום הולכים להיפתח עליכם", הוא ממשיך ומשגר מסר מאיים לחמאס. חדד, היום בן 37, התנדב בעבר לגולני ולחם במלחמת לבנון השנייה. הוא מוגדר כנכה צה"ל מאז שנפצע קשה ב-2006 - אך בימים האחרונים הוא יצא למלחמה מסוג אחר: חדאד נלחם למען ישראל בזירת ההסברה וחושף את הזוועות הבלתי נתפסות - ואת האמת על המתרחש בעזה.

השעה 0:30 בלילה, חדאד עושה את הדרך מאזור ירושלים בחזרה לביתו שבצפון ועדיין, נשמע עירני ונחוש מתמיד "לעמוד על המשמר". מאז שפרצה ביום שבת מתקפת הפתע של חמאס נגד ישראל, הוא לא נח לרגע ומהרגע הראשון - משקיע מאמצים אדירים כדי לחשוף את השקרים של האויב מסביב לשעון ולהשפיע על דעת הקהל בעולם.

"אין לי את הפריבילגיה כרגע לעכל ולא רבע דבר", הוא אומר בריאיון למגזין N12, שמתקיים בסוף היום השלישי למלחמה. "אני בערך כמעט 30 שעות בלי שינה, אולי תפסתי תנומה קטנה פה ושם", מספר חדאד, שעומד בראש עמותת "ביחד ערבים זה לזה". "מה שקורה פה פסיכי, כרגע כל כולי עסוק בהסברה, אבל ברגע שהדברים ישקעו יותר - אני אחטוף את ההלם".

What would you do if terrorists kidnapped your grandmother? pic.twitter.com/rls2GYIl47

מתקפת הפתע הנוראית תפסה את חדאד בשעה ששהה בביתו שבנצרת. "אני קולט פתאום שהטלפון שלי מוצף, 300 הודעות, ואז מבין שקרה פה משהו גדול", הוא משחזר. "באותו רגע 'עליתי על מדי ב'' ופשוט התחלתי לתפעל את כל המערכת שיש לי. מזל שדי מהר הבנתי את גודל האירוע".

מה זה אומר לתפעל את המערכת?

"לתפעל את המערכת זה אומר שיש לנו את סיירת ההסברה בשפות ערבית, אנגלית ועברית. הוספנו ממש לאחרונה גם ספרדית ומתחילים לפעול גם בצרפתית ופורטוגזית, אנחנו משתכללים עם הדרך. יש מאחורי הקלעים הרבה אנשים שעובדים איתי מסביב לשעון, בהתנדבות מלאה בדיוק כמוני. מאחורי הסרטונים שאני מעלה יש הרבה ערבים-ישראלים וגם יהודים שמפיקים תכנים, מביאים אותם ועורכים".

במקביל, אתה מרבה להתראיין לתקשורת בארץ ובעולם. מה המטרה שניצבת לך מול העיניים כשאתה יושב מול המראיינים ועומד על שלך?

"מלבד להסביר את מה שקורה במדינה, להעביר את המציאות ואת האמת, חשוב לי להעביר את המסרים שלי ולהשפיע גם על העולם ביחס לישראל", הוא מציין. "אם מבקשים ממני להתראיין - אני בא לכל ערוץ בכל שפה, כדי להסביר לעולם שחמאס הוא למעשה דאעש. אנחנו צריכים לדעת שזו הדרך היחידה".

"בעולם חייבים להגיד שחמאס זו לא תנועת התנגדות, אלא ארגון טרור רצחני, נפשע ונבזי כמו דאעש", מדגיש חדאד. "המוטו שלי הוא שאין תחנה קטנה או גדולה, רייטינג או לא. אני מתייחס באותה מידה לכל ערוץ, בין אם הוא נחשב לבין-לאומי זוטר ובין אם הוא הכי מיינסטרימי. התראיינתי בשפה האנגלית ובערבית, הייתי בטלוויזיה הכורדית, בטלוויזיה הרוסית, הנורווגית וכמובן גם בכלי תקשורת ישראליים", הוא מוסיף.

לדבריו, התגובות שהוא מקבל בעקבות פועלו מדברות בעד עצמן. "אני רואה לא מעט אנשים או פוליטיקאים ששולחים לי הודעות ואומרים: 'תמשיך בגישה הזו כי זה משפיע על פרלמנטים'", מעיד חדאד, שמגיע תמיד מוכן עם הוכחות.

The bloody handprint of a victim of the Hamas terrorist attacks stains a door. An explicit testimony of the shocking massacre of 1,200 Israelis! pic.twitter.com/CCuCWPvSnH