בחודשים האחרונים כולנו שמענו על ה-ChatGPT. לא משנה כמה מחוברים, אתם אי אפשר לפספס את הכלי שיודע לענות על כמעט כל שאלה. סביב הכלי נסבה גם שאלה נוספת, מה גוגל תעשה? הכרזת המלחמה של מיקרוסופט כאשר השקיעה בבינה המלאכותית של הצ'אט, יחד עם הרצון שלה להכניס אותו לתוך תוכנות האופיס ומנוע החיפוש שלה בינג, שינו את מאזן הכוחות מול החברה ששולטת בחיפוש העולמי - גוגל. כבר ידענו שהחברה עובדת על תשובה משלה, והעולם ציפה לראות איך היא תגיב, והנה היא הגיבה.

הכירו את Bard - שירות ניסיוני למודל בינה מלאכותית שיחתית (Conversational AI) המופעל על ידי LaMDA, מודל השפה של גוגל ליישומי דיאלוג. בהודעה לעיתונות שהוציא סונדאר פיצ'אי, מנכ"ל גוגל ואלפאבית, הוא הכריז שהחברה לוקחת צעד נוסף קדימה ומאפשרת לבודקים מהימנים להתנסות בו, לפני שיהיה זמין לציבור בשבועות הקרובים.

צילום: google

פיצ'אי כתב: "Bard משלב את רוחב הידע הקיים בעולם עם הכוח, האינטליגנציה והיצירתיות של מודלי השפה הגדולים שלנו. הוא מסתמך על מידע מהאינטרנט כדי לספק תשובות עדכניות ואיכותיות. בזמן ש -Bard יכול להוות ביטוי ליצירתיות ולספק סקרנות, הוא עוזר להסביר תגליות חדשות של נאס"א כמו טלסקופ החלל ג'יימס ווב לילדים בני 9 או ללמוד עוד על הכדורגלנים הטובים בעולם, ואז לקבל תרגילים שישפרו את הביצועים שלכם".

הכלי החדש של גוגל יצא בשלבים כפי שמסביר מנכ"ל החברה: "בשלב הראשון אנחנו מפרסמים אותו עם הגירסה הקלה של LaMDA. הדגם הקטן בהרבה דורש פחות כוח מחשוב, מה שמאפשר לנו להגיע ליותר משתמשים, וגם לקבל יותר משובים. נשלב משוב חיצוני עם בדיקות פנימיות משלנו כדי לוודא שהתשובות של Bard עומדות ברף גבוה של איכות, בטיחות וביסוס של מידע מהעולם האמיתי. אנחנו נרגשים לקראת השלב הזה של ההתנסות שיעזור לנו להמשיך ללמוד ולשפר את האיכות והמהירות של Bard".

1/ In 2021, we shared next-gen language + conversation capabilities powered by our Language Model for Dialogue Applications (LaMDA). Coming soon: Bard, a new experimental conversational #GoogleAI service powered by LaMDA. https://t.co/cYo6iYdmQ1 — Sundar Pichai (@sundarpichai) February 6, 2023

המערכת תתחיל כמובן במנוע החיפוש של גוגל אך כוונת החברה היא לשלב אותה עם מערכות נוספות וכלים נוספים של בינה מלאכותית שהם מפתחים כמו LaMDA, PaLM, Imagen ו-MusicLM.

כדי להמחיש כיצד הבינה המלאכותית תבוא לידי ביטוי בתוך מנוע החיפוש, פיצ'אי נותן את הדוגמה הבאה: "כשאנשים חושבים על גוגל, הם חושבים לעתים קרובות לפנות אלינו לקבלת תשובות עובדתיות מהירות, כמו 'כמה קלידים יש לפסנתר?' אבל יותר ויותר אנשים פונים לגוגל גם כדי לקבל תובנות עמוקות יותר כמו - "האם קל יותר ללמוד לנגן בפסנתר או בגיטרה, וכמה תרגול זה דורש?". ללמוד על נושא כזה עלול לדרוש מאמץ רב מידי ולעתים קרובות אנשים רוצים לחקור מגוון רחב של דעות או נקודות מבט.

"בינה מלאכותית יכולה להיות מועילה ברגעים אלה ולסנתז תובנות לשאלות שאין להן תשובה אחת נכונה. בקרוב, תראו במנוע החיפוש תכונות המופעלות על ידי בינה מלאכותית שמזקקות מידע מורכב ונקודות מבט מרובות לפורמטים קלים יותר, כך שתוכלו להבין במהירות את התמונה הגדולה וללמוד יותר מהאינטרנט. בין אם זה באמצעות חיפוש של נקודות מבט נוספות, כמו בלוגים של אנשים שמנגנים גם בפסנתר וגם בגיטרה, או התעמקות בנושא קשור, כמו מאיפה כדאי להתחיל. הפיצ׳רים החדשים האלה, המבוססים על בינה מלאכותית, יתחילו להופיע במנוע החיפוש של גוגל בקרוב".

אחד הדברים שהכי קידם את נושא הבינה המלאכותית עד כה היה שיתוף הקוד כדי לשפר אותו. גם כאן גוגל החליטה שלא לסגור אותו רק לעצמה אלא לבצע שיתופי פעולה. "מעבר למוצרים שלנו, אנחנו חושבים שחשוב לעשות את זה קל, בטוח ומותאם לשימוש נרחב גם כדי שאחרים יוכלו ליהנות מההתקדמות הזו כשייעשו שימוש במודלים הטובים ביותר שלנו", כתב פיצ'אי "בחודש הבא, נחבור אל מפתחים, יוצרים וארגונים כדי שיוכלו לנסות את ה-Generative Language API שלנו, המופעל תחילה על ידי LaMDA עם מגוון מודלים.

"עם הזמן, אנחנו מתכוונים ליצור חבילה של כלים וממשקי API שיקלו על אחרים לבנות יישומים חדשניים יותר באמצעות בינה מלאכותית. יכולת מחשוב הנחוצה לבניית מערכות בינה מלאכותית אמינות ומהימנות חיונית גם לסטארטאפים, ואנחנו נרגשים לעזור להרחיב את המאמצים האלה באמצעות שותפויות Google Cloud שלנו עם Cohere, C3.ai ו-Anthropic, שהוכרזו רק בשבוע שעבר".

אחת הסברות לכך שגוגל השתהתה עם הבינה המלאכותית שלה הייתה חשש מהסכנות שלה, גם לכך התייחס פיצ'אי בהכרזתו: "זה הכרחי שנביא לעולם חוויות הנשענות על מודלים אלה בצורה נועזת ואחראית. זו הסיבה שאנחנו מחויבים לפתח בינה מלאכותית באופן אחראי: בשנת 2018, גוגל הייתה אחת החברות הראשונות לפרסם עקרונות לבינה מלאכותית. אנחנו ממשיכים לספק מידע ומשאבים לחוקרים שלנו, לשתף פעולה עם ממשלות וארגונים חיצוניים לפיתוח סטנדרטים ושיטות עבודה מומלצות ולעבוד עם קהילות ומומחים כדי להפוך את הבינה המלאכותית לבטוחה ושימושית. בין אם מדובר ביישום של בינה מלאכותית שנועד לשנות באופן מהותי את המוצרים שלנו או הפיכת הכלים החזקים האלה לזמינים לאחרים, נמשיך להיות נועזים בחדשנות שאנחנו מביאים ואחראים בגישה שלנו".