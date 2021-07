קרב הכוכבים יגיע היום להכרעה: איש העסקים הבריטי ריצ'רד ברנסון צפוי להמריא היום (ראשון) לחלל – ובכך יקדים את מייסד אמזון ג'ף בזוס, שייצא מגבולות כדור הארץ רק ב-20 ביולי. אל ברנסון יצטרפו שלושה נוסעים ושני טייסים, שיזכו להביט על הכדור מלמעלה.

Will see you there to wish you the best — Elon Musk (@elonmusk) July 10, 2021

החללית VSS Unity, בבעלות התאגיד Virgin Galactic, תמריא היום בשעה 16:00 (שעון ישראל) מאזור ניו מקסיקו שבארה"ב, כשהמשימה כולה תארך כשעה וחצי. כבר בגובה של 15 ק"מ מעל פני הים תתנתק החללית מהמטוס VMS Eye שנושא אותה, כשמנוע הרקטי ייבער ויטיס אותה קדימה למשך כ-60 שניות. בגובה של כ-90 קילומטרים צפויה להיעצר החללית למשך מספר דקות ולצוף ללא כוח כובד. לאחר מכן היא תחל במסעה בחזרה לכדור הארץ.

עם המראתו של ברנסון תגיע לסופה התחרות בינו לבין ג'ף בזוס, שהיה הראשון להודיע כי יטוס לחלל ב-20 ביולי, יום השנה ה-52 לנחיתת אפולו 11 על הירח. אל בזוס יתלוו אחיו מארק, אגדת החלל וואלי פאנק בת ה-82, ונוסע מסתורי ששילם 28 מיליון דולר עבור כרטיס לקפסולה New Shepard. בניגוד ל-VSS Unity ברנסון, ניו שפרד תמריא באופן אנכי.

על פי הדיווחים, ברנסון החליט להקדים את טיסתו ל-11 ביולי במטרה לעקוף את מייסד אמזון. איש העסקים הבריטי אמנם הצהיר בראיונות כי הם "איחלו זה לזה הצלחה", אך מבט בטוויטר של בלו אוריג'ן, תאגיד החלל של בזוס, מוכיח אחרת. במהלך סוף השבוע (שישי) צייצה בלו אוריג'ן כי "כל מי שישתתף בטיסה של ברנסון לא יהיה אסטרונאוט אמיתי", מאחר שהטיסה לא תעבור את קו קרמן המפורסם בגובה 100 קילומטרים מעל פני הים, שנקבע על ידי הפדרציה הבינלאומית לאווירונאוטיקה בשווייץ.

From the beginning, New Shepard was designed to fly above the Kármán line so none of our astronauts have an asterisk next to their name. For 96% of the world’s population, space begins 100 km up at the internationally recognized Kármán line. pic.twitter.com/QRoufBIrUJ — Blue Origin (@blueorigin) July 9, 2021

לשם השוואה, סוכנות החלל האמריקנית (נאס"א) קבעה שהחלל מתחיל בגובה של 80 ק"מ מעל פני הים. אילון מאסק, שמחזיק בתוכנית חלל משלו עם תאגיד SpaceX, בחר דווקא לפרגן לברנסון. "אראה אותך שם כדי לאחל לך את הטוב ביותר", כתב בתגובה לדבריו של ברנסון בטוויטר.

ברנסון הכריז על כניסתו לעולם החלל בשנת 2004. הוא קיווה להתחיל בטיסות מסחריות כבר בשנת 2007, אך שורת תקלות וקשיים, ובהם התרסקות קטלנית בשנת 2014 שבה נהרג אדם אחד ואחר נפצע קשה, הובילו לדחיית המועד. אם הטיסה תצא לפועל כשורה וללא כל תקלות, תאגיד החלל של ברנסון יציע טיסות מסחריות כבר בשנת 2022. לפי ברנסון, לא פחות מ-600 בני אדם כבר קנו כרטיסים בעלות של כ-250 אלף דולר.