יוסי ריס ולירון מטלון, חיילים בסדיר שמשרתים בתחנת הרדיו גלי צה"ל, בסך הכל הלכו לאכול צ'יפס במקדונלד'ס. לאחר שאכלו במקום, השניים הצטלמו והעלו את התמונה לסטורי באינטסגרם האישי שלהם, ולא דמיינו את ההשלכות: בין לילה התמונה שלהם הופצה אלפי פעמים ועוררה סערה בעולם הערבי, לצד קריאות לחרם על רשת המזון הפופולרית.

התמונה של ריס ומטלון גררה תגובות ברשתות מצד חשבונות רבים, כולל מעמודים עם מיליוני עוקבים. בין היתר, נכתב ברשתות ש"מקדונלדס מאכילה חיילים ומביאה להם נשקים", ובציוץ נוסף נכתב ש"לא קל לעשות רצח עם על בטן ריקה".

"היינו בהלם", מספר יוסי ריס, "הבנו שמשהו קורה כשחבר שלנו התקשר לספר לנו שהתמונה שלנו הופצה בעמודים פרו-פלסטיניים. נכנסנו לראות וראינו שהיא כבר שותפה אלפי פעמים בעמודים גדולים. בסך הכל הלכנו לאכול צ'יפס. עוד לא קיבלנו הודעות נאצה אישית, אבל זה מטורף מה שקרה מתמונה אחת שלנו אוכלים צ'יפס".

לא מעט רשתות מסחריות בין-לאומיות מתמודדות מאז פרוץ המלחמה בעזה עם קריאות בעולם להחרים את עסקיהם רק בגלל שהן פועלות בישראל. מקדונלד'ס כבר עמדה בתחילת המלחמה במרכז סערה בעקבות פעילותה בישראל, ובמקומות מסוימים אף מנוהל חרם צרכנים נגד הרשת. מקדונלד'ס בחרה שלא להתייחס לסערה סביב התמונה ולקריאות החרם.

It's not easy to commit genocide on an empty stomach. pic.twitter.com/P0fkCNUlmY

McDonald's feed them

Buy them guns



This is why I BOYCOTT McDonald's!

Are you with me? pic.twitter.com/Lrjc0DIERI