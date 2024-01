בכל שנה מבקרי ה-CES, תערוכת הטכנולוגיה הגדולה בעולם, נתקלים במאות מוצרים אם לא אלפים. התערוכה כל כך גדולה, שגם אם תישארו מההתחלה ועד הסוף - לא תצליחו לראות את הרוב. אבל בכל שנה יש כמה גאדג'טים שתופסים את הלקוחות בגלל הייחודיות שלהם, כי כמה טלוויזיות, מקררים ומכונות כביסה כבר אפשר לראות? אחרי ה-R1 של ראביט וכיסוי המקלדת לאייפון, הנה המוצרים הכי מיוחדים, מוזרים וחלקם מיותרים שהוכרזו או הוצגו בתערוכה וכדאי לכם לפחות להכיר, אם לא ללכת ולקנות אותם.

הרובוט הביתי של LG

ענקית הטכנולוגיה הציגה בתערוכה את הרובוט הביתי שלה. למרות שאין לו שם רשמי, הוא הפך לאחד המוצרים שכולם מדברים עליו. הרובוט אשר מבוסס על בינה מלאכותית, כמו רוב המוצרים בתערוכה, הוא כלי לניהול סביבת הבית החכם. על פי החברה, עוזר ה-AI הביתי החכם של LG משלב טכנולוגיות רובוטיות, בינה מלאכותית וריבוי כלים ומודלים לתפעול, המאפשרים לו ולמכשירים הקשורים אליו לנוע, ללמוד, להבין ולנהל שיחות מורכבות – תוך ניהול ושילוב מגוון מכשירי חשמל ביתיים חכמים.

בפועל, החברה הציגה את הרובוט בביתן שלה והוא בעיקר רקד וזז קדימה ואחורה. אין ספק שמדובר במוצר חמוד מאוד עם פוטנציאל להיות עוזר אישי חכם שישפר את חיינו או לפחות יהפוך לנושא שיחה בכל פעם שתארחו אנשים. LG לא פרסמה תאריך יציאה או מחיר לרובוט, אבל לפי הרובוט שהוכרז ע"י סמסונג בתערוכה, נראה שחברות הטכנולוגיה כבר מכוונות אותנו להשתמש בעוזרים אישיים רובוטיים מבוססי בינה מלאכותית, משהו שהיה נשמע מפחיד בעבר ואולי מתחיל להתקבל כיום.

#CES2024 update

Meet LG's #smarthome #AI agent, an adorable robot that's in tune with your family's preferences and lifestyle, offering the best suggestions to enhance your everyday life. https://t.co/PeYBsTMCNf pic.twitter.com/trPKIfmg7b — AV Buzz Network (@AVBuzzNet) January 9, 2024

Holoconnects Holobox

מכירים את כל הסרטים העתידניים שבהם מדברים עם הולוגרמות? אז הנה זה קורה. חברת Holoconnects הציגה סוג של תא טלפון שבו מופיעה הולוגרמה של בן אדם, שיכול להיות בצד השני של העולם, שעומד ומדבר בלייב עם הצד השני. השיחה הכמעט מושלמת לא סובל מדיליי רציני, ולכן מרגישה כמעט כמו שיחה רגילה של אדם עם אדם. כדי להפעיל את ההולוגרמה אשר משתמשת כמובן בבינה מלאכותית, תצטרכו אור חזק ורקע לבן, וכמו כן רשת אינטרנט, חשמל ותא טלפון גדול שיתפוס לכם חצי מהחדר. המוצר עדיין לא בשוק, אבל מספר רב של חברות גדולות התעניינו בו ואולי בעתיד נראה בו שימוש מסחרי.

The Holoconnects Holobox uses a transparent LCD screen and a light box specially designed for obtaining optical depth.#CES2024



[ GadgetsBoy]pic.twitter.com/5w8lFA0T8f — Massimo (@Rainmaker1973) January 9, 2024

Looking Glass

במסגרת הגאדג'טים שמעלים סימן שאלה של "למה צריך את זה?", אחד המוצלחים ביותר הוא הלוקינג גלאס. מדובר במסגרת דינמית ומתקפלת שיכולה להפוך תמונות להולוגרמות, כמו כן להשתמש באפליקציות שונות שעושות הולוגרמות ואפילו להפיח חיים בצ'אטבוט כמו ChatGPT ולהציג לנו אווטאר בתלת מימד שמדבר אלינו. קל להבחין שמדובר במוצר שנראה טוב, אבל האם אנחנו צריכים כזה בבית? כנראה שלא.

The Oclean Ultra X

רוצים להכניס מברשת שיניים חשמלית חכמה עם בינה מלאכותית שתדבר אליכם דרך העצמות בפה ותדע בדיוק איך נראית הלסת שלכם? לא? חבל, כי יש מוצר כזה כבר. המברשת החכמה שמבטיחה לעשות 84 אלף תנועות בדקה מחזיקה במסך מגע (בנוסף למברשת) שיודע להראות איפה אתם צריכים לצחצח טוב יותר, לתת לכם טיפים על הצחצוח בזמן אמת, כמו האם אתם מדלגים על חלקים, מפעילים לחץ מוגזם על החניכיים וכל זה בעזרת קול שרק אתם תשמעו דרך העצמות - קריפי. המוצר כבר נמכר באירופה ויגיע לארצות הברית במחיר של 130 דולר ליחידה.

WILLCOOK

מדובר במוצר שקצת קשה להאמין שהוא אמיתי, תיק שיכול לבשל לכם ארוחה. במבט ראשון התיק היפני הזה נראה כמו סוג של כרית חימום שהוסבה לתיק, אבל ברגע שפותחים אותו מגלים שהמוצר הזה לוהט הרבה יותר. כמה לוהט? 280 מעלות צלזיוס! כן קראתם נכון - אם תרצו לבשל ארוחה בתוך התיק זה אפשרי. כמובן שיש אפשרות לכוון את הטמפרטורה ורק "לחמם" את הקציצות שהבאתם למשרד, אבל אם ממש תרצו להשקיע (ואז לנקות) תוכלו לבשל ארוחה אמיתית. התיק גם יכול לשמור על קור, אם תכניסו פנימה קרחונים. התיק הזה לא יקר במיוחד ותמצאו אותו כרגע רק ביפן, אבל בשאיפה בקרוב יגיע לארה"ב, שם הוא יעלה בסביבות ה-200 עד 300 דולר (תלוי בדגם). התיק יכול להפוך לשמיכת חימום, והחברה גם הוציאה מעילים די יפים עם אפשרות לחימום פנימי.

The motion pillow

הכרית הזאת הופיעה כבר בשנה שעברה, אבל כעת השילוב שלה עם טבעת הנתונים הבריאותיים זיכתה אותה בפרס חדשנות של התערוכה. הכרית אמורה לעזור למי שנוחר להפסיק את המנהג המגונה. בעזרת 7 כריות אוויר, הכרית יכולה לשנות את תנוחת הראש לטובת שכיבה נכונה יותר שתפסיק את קולות הנחירה. כעת יחד עם הטבעת היא בודקת את רמת החמצן ונתוני בריאות נוספים בזמן השינה ויכולה להתריע בפני בעיות בריאותיות שונות.

Perfecta Grill

המכשיר המושלם למי שרוצה לצלות סטייקים, להכין עוף, או אפילו לאפות פיצה ב-2 דקות בעזרת בינה מלאכותית. כן גם לצלחת שלכם נכנסה הבינה המלאכותית, תצטרכו לבלוע את זה. התנור האנכי הזה שמסוגל להגיע לכמעט 600 מעלות צלזויס, יודע לבשל או לצלות כמעט כל מאכל ובתוך זמן מינימלי. למרות שלא ניתן היה לטעום את התוצאות אי אפשר שלא להתרשם מהטוסטר הכי חכם שיש כנראה בשוק. הבעיה הכי גדולה שלו היא שמדובר בהוצאה של 3,500 דולר (בארה"ב), אז אולי עדיף לחכות שהמוצר הזה יהיה קצת יותר אפוי.

Tech Item You Should Know About: Part 3



Check out the Perfecta by Seergrills from #CES2024.



This AI-powered grill cooks a ribeye in 90 seconds flat!



It features dual infrared burners, AI chef for precise cooking, and even has oven and rotisserie modes. pic.twitter.com/gIXkAL4tnm — Fernando Ocasio (@TechPalsTalk) January 10, 2024

הכותב הוא אורח של תערוכת ה-CES