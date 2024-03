על רקע הדיווחים על חיסלו האפשרי של מרוואן עיסא, ההצהרה של נתניהו וכמובן תחילת חודש הרמדאן - שר הביטחון שחרר סרטון שהוא ספק ברכה לחג וספק איום. בסרטון פותח יואב גלנט בברכה בערבית, שבשנת 2024 קשה שלא לחשוד שנעשתה בעזרת בינה מלאכותית, בה הוא אומר: "חודש הרמצ'אן המשובח יהיה מבורך עבורכם, מי יתן וכל השנה תיהו בטוב. ישיב לכם אללה (את רמצ'אן) בטוב ובברכה".

לאחר הקטע בערבית שר הביטחון חוזר לדבר בעברית וקורא לשיפור היחסים וחיזוק השכנות, אם כי הוא לא מסביר האם הוא מתכוון לערביי ישראל, עזה, סוריה או מדינות ערביות רחוקות יותר. לאחר מכן גלנט מחליף את הטון, או יותר נכון את נושא הנאום כי לגלנט יש רק טון אחד, ומתחיל לאיים: "אנחנו מודעים שחודש רמדאן עלול להיות חודש של ג'יהאד. אנחנו אומרים לכל מי שחושב לנסות אותנו - אנחנו מוכנים, אל תעשו טעויות". מיד לאחר מכן חוזר שר הביטחון לברך ולציין שישראל מכבדת את חופש הפולחן באל-אקצא (זאת למרות סרטוני המהומות שנראו הלילה).

גולשי טוויטר בישראל כנראה נתקלו בסרטוני החיקויים של יוצר התוכן גיא אורדיבר, שמשחק את גלנט מקריא סיפורי ילדים בקול הרובוטי והרציני שלו. כבר לא ברור האם אורדיבר מחקה את גלנט או שגלנט מחקה את אורדיבר, אבל הסרטון שלו לכבוד הרמדאן כבר הופך לוויראלי. בנתיים גם אורדיבר התייחס לסרטון הזה.

סעמק לא יום טוב להיות חסום אצל גלנט. — Guy Ordever גיא אורדיבר (@GuyOrdever) March 11, 2024

יואב גלנט מקריא סיפורי ילדים: כיפה אדומה pic.twitter.com/tp6jXNzZB0 — Guy Ordever גיא אורדיבר (@GuyOrdever) October 31, 2023

ב-3 שעות שהוא באוויר, הסרטון נחשף לכמעט 60 אלף משתמשים (נכון לכתיבת שורות אלו), וזכה להרבה מאוד בדיחות ברשת - יחד עם ביקורות וגולשים שתהו למה הוא אומר רמצ'אן, והאם מדובר בסוג של רוטב סצ'ואן.

אז קודם כל למה שר הביטחון כותב ואומר "רמצ'אן"? בשיטת התעתיק הנהוגה אצל חלק משירותי הביטחון, האות הערבית דאד (ض) נכתבת בעברית באות צ' (צד"י וגרש). ההגייה הנכונה של האות הערבית הזאת היא מעין דל"ת עמוקה, עם לחץ בגרון, מעין שילוב של דל"ת ועי"ן גרונית ביחד, והיא מייצגת צליל שונה לחלוטין מזה של דל"ת רגילה (שיש למשל בשמות מוחמד וסודאן). ההגייה הקדומה של האות הזאת, שהייתה שונה במעט וייחודית, זיכתה את השפה הערבית בכינוי "שפת הדאד". מכל מקום, שיטת התעתיק הזאת התיישנה מעט, ומקובל יותר לכתוב פשוט דל"ת: רמדאן, סדאם, נידאל, אודרוב – כתיב מעשי יותר לרובנו. זה גם התעתיק שהאקדמיה ללשון העברית תמליץ עליו שלא לצרכים מדעיים. אפשר לראות שבהמשך הסרטון, עם המעבר לדיבור בעברית, משתמשים בכתיב "רמדאן" וגם ההגייה של האות דל"ת מתרככת.

ערביסטים עילאים ומתנשאים — Shai Levy (שי לוי) (@shailevy6) March 11, 2024

גם גולשים שמבקרים את ישראל נחשפו לסרטון ומצאו לנכון להגיב עליו:

congratulating someone and threatening them at the same time is wild https://t.co/Uzf9pEhAsm — BOLT (@safa_syd) March 11, 2024

אבל כאמור רוב הגולשים בעיקר נהנו לצחוק עליו.

חכו שתראו את הברכה ליום ההולדת של הנכד שלו. https://t.co/1AuozgEi3p — KingLir (@KingLirIsrael) March 11, 2024

זה וידאו

מ

ד

ה

י

ם https://t.co/5v30v8YRgE — Dor.Y.S.M (@DorDugy) March 11, 2024

אני בבגרות בעל פה בערבית pic.twitter.com/qXdfBrzvpJ — Ofir Arbel (@ofir_arbel) March 11, 2024

We've put a death-robot as our defense minister. Hamas never stood a chance. https://t.co/vXfzWQQNbw — Gorky (@PseudoGorky) March 11, 2024

רמי וייץ: "רמאדוואצ'אן כרים, ג'ואב גלנט"https://t.co/u43lLmHv30 — Erez Michaeli (@erezmic) March 11, 2024

הדבר היחיד שחסר בסרטון כדי להיות מושלם זה שגלנט היה אומר "גבירתי" בסוף כל משפט https://t.co/T54Y6thk5t — Einav Schiff (@Einavschiff) March 11, 2024

כשאני נכנס לעשות טסט בירכא pic.twitter.com/BuEMbA5tMk — james godfather (@james_bb25) March 11, 2024

האשכנזיות המבוגרות ברמת אביב נכנסות לחנות של הירקן הערבי pic.twitter.com/ppDxgMXNde — avi atias (@avi_atias) March 11, 2024

סייע בהכנת הכתבה: אור שפירא