מטלטל שוב את השוק: אילון מאסק צייץ הבוקר (רביעי) בטוויטר שניתן לשלם עבור טסלה חדשה עם ביטקוין. האפשרות פתוחה כעת רק ללקוחות בארצות הברית, אך תפתח ביתר השווקים בהמשך השנה. בעקבות הצעד רשם המטבע זינוק של 4.7 אחוזים, כשערכו עומד כעת על 56,360 דולר למטבע.

Tesla is using only internal & open source software & operates Bitcoin nodes directly.



Bitcoin paid to Tesla will be retained as Bitcoin, not converted to fiat currency. — Elon Musk (@elonmusk) March 24, 2021

אם אתם עדיין לא בטוחים מה זה ביטקוין, הנה הסבר קצר: המטבע הקריפטוגרפי נולד בשלהי 2009, בשיא המשבר הכלכלי העולמי, במטרה לבנות מערכת שיתופית שלא תהיה נתונה לשליטתו של גורם אחד. הרעיון מאחורי המטבע פורסם תחת שם העט סטושי נקמוטו (Satoshi Nakamoto), בכתב שקיבל את השם "המסמך הלבן". כיום קיימים בעולם כ-18.6 מיליון מטבעות ביטקוין, שיכולים להתחלק למאה מיליון חלקים כל אחד. קצב הייצור עומד כיום על 8.6 מטבעות כל עשר דקות, והוא ילך ויקטן עד להפסקת הייצור בשנת 2140, עם מספר היעד של 21 מיליון מטבעות.

לפי הכרזת החברה, טסלה לא תמיר את הביטקוין שתקבל לדולרים, אלא תשמור על המטבעות הדיגיטליים. מדובר בצעד אמון נוסף של מאסק במטבע הדיגיטלי: בחודש שעבר חשפה טסלה שהשקיעה בו לא פחות מ-1.5 מיליארד דולר. זאת, למרות שמדובר במטבע לא יציב שעשוי לחוות התרסקות מסחררת בקרוב. "טסלה משתמשת רק בתוכנות פנימיות מבוססות קוד פתוח כדי לעבד תשלומים בביטקוין, ולא תמיר אותם חזרה", כתב מאסק.

הציוץ של מאסק הגיע אחרי שמשתמשים בטוויטר הבחינו שאתר טסלה תומך בתשלום בביטקוין. בהמשך לצעד, שער הביטקוין עלה ב-4.7 אחוזים, ובכך ציין עלייה של יותר מ-800 אחוזים ב-12 החודשים האחרונים. גם מניית טסלה עלתה בשני אחוזים לפני פתיחת המסחר.

