לא מעט שאלות נשארו פתוחות בקשר לניסיון ההתנקשות בדונלד טראמפ. השאלה המרכזית היא למה תומאס מת'יו קרוקס ניסה להרוג את הנשיא לשעבר, ומי שעשוי להיות הנשיא הבא של ארה"ב. אחת מהדרכים לגלות מניע של פושע היא על ידי חיטוט במכשיר הטלפון שלו, אבל הבעיה היא שלרוב מכשירים נעולים ע"י סיסמה או זיהוי ביומטרי כלשהו. כעת הוושינגטון פוסט מדווח כי מקורבים לחקירה טוענים שה-FBI הצליח לפרוץ למכשיר של קרוקס בעזרת תוכנה ישראלית.

הרשויות הודיעו עוד ביום שני כי הצליחו לפרוץ למכשיר הפרטי של קרוקס אבל לא גילו כיצד עשו זאת. החוקרים בודקים גם את האפשרות שליורה היו שני טלפונים, לאחר שסוכנים מצאו טלפון סלולרי בביתו של קרוקס ללא סוללה, כך על פי מקורבים לחקירה, שהתראיינו בעילום שם.

Strong reporting! WPXI exclusive photos show cell phone, transmitter found next to Trump shooter’s body https://t.co/RDbovDxkt7 — Phil Williams (@NC5PhilWilliams) July 17, 2024

לאחר הירי, ניגשו החוקרים לגופה של קרוקס וגילו שהוא נושא טלפון סלולרי. המכשיר הזה נשלח לראשונה למשרד ה-FBI בפיטסבורג, שם לא הייתה את הטכנולוגיה לפתוח אותו במהירות. על פי המקורבים לחקירה, לאחר מכן שלחו את הטלפון למעבדה של ה-FBI בקוונטיקו, וושינגטון.

FBI agents used technology from Cellebrite, an Israeli digital intelligence company, to access data on the phone of the shooter who tried to assassinate former president Trump.



A task that could take hours, weeks or months took just 40 minutes thanks to Cellebrite's technology… — Aviva Klompas (@AvivaKlompas) July 17, 2024

בקוונטיקו סוכני ה-FBI השתמשו בטכנולוגיה של סלברייט, חברה ישראלית ידועה בקרב ארגוני אכיפת החוק שעוזרת להם לגשת לנתונים בטלפונים שנתפסו בחקירות פליליות.

הטלפון היה מדגם חדש יחסית, מה שמהווה אתגר קשה יותר לפיצוח לרשויות אכיפת החוק מאשר טלפונים ישנים בגלל אמצעי בטיחות חזקים יותר. בחקירות פדרליות רבות זה יכול לקחת שעות, שבועות או אפילו חודשים כדי לפתוח את הטלפון של החשוד, אבל במקרה של קרוקס, שהפך כמובן לעדיפות עליונה הן עבור ה-FBI והן עבור סלברייט, זה לקח פחות מ-40 דקות - כך לפי המקורות המקורבים לחקירה שהתראיינו לוושינגטון פוסט.

על אף ההצלחה, אותם מקורות טוענים שפריצת הטלפון לא פיצחה את המקרה. היא אמנם הביאה לכמה לידים למעקב, אך המכשיר לא החזיק ראיות מיידיות למניע או למה שסוכנים מכנים "מידע מפליל" - רמזים לתוכניות פליליות או סייענים.

זאת לא הפעם הראשונה שסלברייט עולה לכותרות. לפני כשנתיים וחצי דווח במהדורה המרכזית כי המשטרה השתלטה באמצעותה על טלפון של פעיל "הדגלים השחורים". שנה לפני כן, דווח כי החברה עזרה לשלטונות בברזיל לפענח מקרה רצח של ילד בן 4.