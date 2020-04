אם יש לכם אתר אינטרנט או מידע חשוב הנמצא ברשת, היום אתם חייבים להיזהר עוד יותר מהרגיל. ארגון ההאקרים הבינלאומי "אנונימוס", מתכנן להפעיל היום את מבצע הפריצות השנתי שלו לאתרי אינטרנט ישראלים המכונה "OPISRAEL".

הארגון, יחד עם גופים פרו פלסטינים ברחבי העולם, פורץ כבר כ-7 שנים לאתרי אינטרנט ולגופים ישראלים, ומשתמש בהם על מנת להפיץ תעמולה פרו פלסטינית במקביל לתעמולה נגד ישראל.

Israel we are coming for you! Retweet and help us spread #OpIsrael. #FreePalestine #Anonymous — OpIsrael (@OpOccupyIsrael) April 7, 2020

בשנים האחרונות במסגרת המבצע הושחתו אתרים רבים של עיריות וגופים ישראלים – בין השאר האתרים של עיריות אילת, נתניה, עכו, כפר סבא, אור יהודה, אתריהם של בית החולים הלל יפה, אתר הסתדרות המורים, ועוד.

מערך הסייבר הלאומי פרסם דף הנחיות והמלצות לקראת המתקפה, המונה את סוגי המתקפות הצפויות במסגרת המבצע, ומספר דרכים בהם ניתן להתגונן. ההתקפות הצפויות הן של השחתת אתרי אינטרנט (פריצה לשרת והשתלת מסרים בדף הבית), פריצה למאגרי סיסמאות וכרטיסי אשראי, השבתת מערכות מחשוב של ארגונים, גניבת מידע ממשתמשים, תקיפות כופר וחדירה למאגרי נתונים.

טרם ידוע מה יהיו מטרות הארגון השנה, אך מניסיון של שנים קודמות – זה יכול להיות כל גוף ישראלי, ולכן כולנו צריכים להיזהר. איך עושים זאת? הנה כמה טיפים שכדאי ליישם:

גם היום, כמו בכל יום, הגנו על הפרטיות שלכם – אל תלחצו על לינקים לא מוכרים, החליפו סיסמאות לסיסמאות קשות ומורכבות והפעילו על חשבונות הפייסבוק והמייל שלכם אימות דו שלבי, כדי להפחית סיכוי לפריצה לנתונים שלכם.

בעלי אתר אינטרנט? יכול להיות שהיום ואפילו בחודשים האחרונים נפרצה הגישה לאתר שלכם, וההאקרים ינצלו את הפרצה היום. "רבים מההאקרים פורצים לאתרים בעלי אבטחה נמוכה, מחכים עם הפריצה ומנצלים אותה ביום התקיפה", אומר אמיר שקד, מנהל מרכז מו"פ של חברת הסייבר Perimiter X, "ולכן כדאי להקפיד על אבטחה טובה כל השנה".

כמו כן, שקד אומר כי "אם אתם בעלי אתר אינטרנט, כדאי שתשימו לב לחריגות בפעילות האתר שלכם – אם יש כמות משמעותית של כניסות חדשות או משתמשים חדשים, איטיות מורגשת באתר או בעיות – כדאי ליצור קשר עם התמיכה של חברת השרתים המאחסנת את האתר".

נתקלתם בפריצה לאתר או שחשבונכם נפרץ? תוכלו לפנות למערך הסייבר הלאומי בטלפון 119. המערך פועל 24 שעות ביממה.