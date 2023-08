כמעט 3 שבועות (בערך) לפני ההשקה של האייפון 15, ולמרות שאין תאריך רשמי, והשמועות לגבי המכשירים ממשיכות לרוץ. בין השמועות שנפוצו בימים האחרונים ניתן למצוא בשורה חשובה בדיווח של האתר 9to5mac בנוגע לבטרייה וההטענה של האייפון 15.

על פי הדיווח, מהירות ההטענה של המכשירים החדשים עשויה לקפוץ ל-35 וולט. אם נשווה זאת ל-14 פרו, אשר הטעין במהירות של 27 וולט, או ל-14 שהגיע ל-20 וולט בלבד, הרי שמדובר בקפיצה יפה. המספר עדיין נמוך יחסית לחלק מהמכשירים המשתמשים באנדרואיד, שיכולים להגיע גם ל-80 ו-100 וולט.

כזכור, אחת מהשמועות היותר מבוססות וחשובות היא שההטענה תעבור מסגנון לייטנינג ל-USB-C כפי שנהוג בכל מכשירי האנדרואיד החדשים. אבל זה עשוי גם לומר שגרסאות הפרו והלא פרו של המכשיר הקרוב יכולות להיטען במהירויות שונות. כמה שמועות העלו כי לכל מכשירי אפל החדשים תהיה את היציאה החדשה, אך חלק מהיכולות שלהם יוגבלו לדגמי הפרו היקרים יותר.

הטעינה עשויה גם לדרוש כבלים מאושרים, ולא כל כבל USB-C. בעוד שהיציאות בקצה כל כבלי ה-USB-C זהות, הטכנולוגיה בתוך התקעים והכבלים עצמם יכולה להיות שונה בתכלית. צילום: Yalcin Sonat, shutterstock

שמועות הטעינה החדשות מגיעות לאחר רצף של דיווחים המצביעים על כך שגם האייפון 15 יכול להגיע עם קיבולת סוללה מוגברת. לפי אותן שמועות, המכשירים יכולים להגיע עם סוללות גדולות בעוד 18%.

לצד השינויים הללו, אומרים שאפל מתכוננת להביא כפתור חומרה חדש לצד האייפון, מצלמות משופרות ושבבים טובים יותר - אבל, שוב, רק עבור דגמי הפרימיום של הפרו.

לצד השמועות על ההטענה שלו, העיתונאי אנדרו אוהרה מדווח על שינוי השם של אחד מהדגמים של האייפון 15. מה שהיה מוכר בתור האייפון פרו מקס, הדגם החזק והגדול ביותר בסדרה, ישנה את שמו ל-אולטרה, ממש כמו מכשיר הפרימיום של סמסונג. לפי אוהרה, האולטרה יחזיק בעדשת פריסקופ X10 מתקדמת ומסך גדול יותר.

Here’s a late Friday tidbit I’ve heard for #iPhone15. Multiple sources have told me Apple will indeed use the “iPhone 15 Ultra” monicker for the plus-sized pro phone. This was an early rumor that got backpedaled. Most have since referred to it as iPhone 15 Pro Max. — Andrew O'Hara (@Andrew_OSU) August 19, 2023

למרות זאת, אם תכננתם לקנות את המודל היקר יותר, 15 פרו מקס או אולטרה, תלוי איך יחליטו לקרוא לו בסוף, ייתכן שתצטרכו לחכות. לפי האתר 9to5mac, המכשיר היקר יותר צפוי להתעכב ב-3 או אפילו 4 שבועות. ספקית חלקי המצלמה, סוני, לא תצליח לספק את החיישן המשמש את אייפון 15 פרו מקס, או אולטרה, בזמן שיישלח לצד הדגמים החדשים האחרים, כך על פי הערה של חברת אנליסטים גדולה.

על פי חלק מהדיווחים, ההשקה הרשמית צפויה ל-12 ספטמבר או ב-13 לספטמבר. מה שבטוח בשארוחת החג שלכם בראש השנה "תזכו" לנושא שיחה חדש במקום לדבר על הרפורמה המשפטית.