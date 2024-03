מושל פלורידה, רון דסנטיס חתם אתמול (שלישי) על חוק HB 3, הצעת חוק שתעניק להורים לבני נוער מתחת לגיל 16 שליטה רבה יותר על הגישה של ילדיהם לרשתות החברתיות ותדרוש אימות גיל עבור אתרי אינטרנט רבים החל מה-1.1.2025.

הצעת החוק מחייבת רשתות חברתיות למנוע מילדים מתחת לגיל 14 ליצור חשבונות ולמחוק חשבונות קיימים. היא גם דורש הסכמת הורה או אפוטרופוס לבני 14 ו-15 כדי ליצור או לתחזק חשבונות ברשתות חברתיות ומחייבת שהפלטפורמות ימחקו חשבונות ומידע אישי עבור צעירים בקבוצת גיל זו לפי בקשת הנער או ההורה. חברות שלא מצליחות למחוק מיידית חשבונות השייכים לבני 14 ו-15 יכולות להיתבע בשם הילדים הללו ועלולות לשלם פיצויים של עד 10,000 דולר לכל אחת. הפרה במודע או ברשלנות עלולה להיחשב גם כעסקה לא הוגנת או מטעה, וכפופה לקנס אזרחי של עד 50,000 דולר לכל הפרה.

הצעת החוק גם דורשת מאפליקציות ואתרים מסחריים רבים לאמת את גילאי המשתמשים שלהם - דבר שמציג שורה של חששות לפרטיות. מצד שני החוק מאפשר לאתרים לתת למשתמשים אופציה של "אימות גיל אנונימי", המוגדר כאימות על ידי צד שלישי שאינו יכול לשמור מידע מזהה לאחר השלמת המשימה. הדרישה מתחילה כאשר אתר מסחרי מכיל "חלק ניכר מחומר המזיק לקטינים", המוגדר כיותר משליש מהתוכן באתר, ונראה שמכוון בעיקר לאתרי פורנו. אתרים כאלה חייבים להבטיח שהמשתמשים הם בני 18 ומעלה - אם כי אתרי חדשות פטורים מהדרישה. הפרות כפופות גם לעונש אזרחי של עד 50,000 דולר לכל אחת.

ארגונים טכנולוגיים כבר יצאו נגד החקיקה. NetChoice, עמותה המייצגת פלטפורמות מרכזיות של רשתות חברתיות שכבר הייתה מעורבת במאבק בבית המשפט העליון נגד פלורידה על חוק רשתות חברתיות נפרד, אמרה לפני החתימה על חוק HB 3 כי: "בפועל המדינה תעשה 'תעודת זהות לאינטרנט' על כל תושב שרוצה להשתמש בשירות מקוון - ללא קשר לגילו".

I have vetoed HB 1 because the Legislature is about to produce a different, superior bill.



Protecting children from harms associated with social media is important, as is supporting parents’ rights and maintaining the ability of adults to engage in anonymous speech.



I… — Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) March 1, 2024

"הגנה על ילדים מפני נזקים הקשורים לרשתות חברתיות חשובה, כמו גם תמיכה בזכויות ההורים ושמירה על יכולתם של מבוגרים להשתמש באנונימיות", צייץ דסנטיס ביום שבו הטיל וטו על הצעת החוק הקודמת.

הצעד של פלורידה בא בעקבות מהלכים דומים של מדינות אחרות להגביל את הגישה לרשתות חברתיות של בני נוער או לדרוש התערבות גדולה יותר של ההורים לגבי הפעילויות המקוונות של ילדיהם. בשנה שעברה, למשל, חתם מושל יוטה על שתי הצעות חוק המחייבות ילדים מתחת לגיל 18 לקבל הסכמת הורים להשתמש ברשתות חברתית ויעניקו להורים גישה לפוסטים והודעות של ילדים באינטרנט. זמן קצר לאחר מכן אישר מושל ארקנסו הצעת חוק המחייבת את הסכמת ההורים לקטינים במדינה לפתוח חשבונות ברשתות חברתיות.