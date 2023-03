לפני מספר חודשים, הבלוגר ראיין ברודריק שם לב שהציוצים שלו בטוויטר מייצרים הרבה פחות הד ממה שהיה רגיל. "אני לא רוצה להתרברב, אבל הייתה לי רמה פחות או יותר קבועה של מעורבות לכל ציוץ. היו לי יותר מ-60,000 עוקבים והם נהגו להגיב כשהייתי מפרסם משהו", הוא אמר בראיון ל-Insider. לאורך כמה שנים, הוא קיבל להערכתו בין מאות לאלף ריטוויטים (ציוצים מחדש) על כל פוסט שנהג לפרסם אחת לשבוע.



ברודריק הסביר כי בתקופה בה אילון מאסק רכש את טוויטר, כמות הריטוויטים שהוא קיבל צנחה לחמישה עד עשרה בלבד, מה שכמעט גרם לו לוותר על השימוש בפלטפורמה. "הייתי ממש מיואש, כי בתור עצמאי טוויטר היה כלי העבודה העיקרי שלי ודרכו פרסמתי את עצמי", הוא סיפר. באותו זמן, גם החשיפה בחשבון טוויטר של מאסק עצמו ירדה באופן משמעותי, והוא אף פיטר עובד בשל כך.



מאסק ביצע שינויים רבים באתר, כולל בלשונית For You, שנחשפה בינואר והפכה למקבילה של טוויטר לעמוד ה-Explore של אינסטגרם או לפיד For You של טיקטוק. כאשר הוא הכריז על שינוי נוסף בפלטפורמה בפברואר, בנוגע לספירת החסימות והאופן שבו היא משפיעה כביכול על אלגוריתם ההמלצות של טוויטר, ברודריק נתן לרשת החברתית הזדמנות נוספת - הפעם תוך מתן תשומת לב לדפוסים של ציוצים ויראליים. את זה הוא יכול היה לעשות בגלל שינוי נוסף שעשה מאסק - פרסום פומבי של נתוני החשיפה של כל ציוץ.

אילו ציוצים הפכו לוויראליים?

היו מספר דברים שברודריק הבחין בהם בעמוד "For You", אחד מהם הוא כי הנושאים בו היו ברובם כלליים, שאינם תלויים בזמן ובעקבות זאת נשארים אקטואליים (Evergreen Tweets, ציוצים ירוקי עד). דוגמה שהוא נתן לכך הייתה פוסטים של @dieworkwear, שמפרסם אך ורק דברים הקשורים לבגדי גברים, שהחלו לטענתו להופיע בטוויטר של כולם באופן בלתי מוסבר.



"ציר הזמן שלי היה מלא בעיקר בחשבונות שהתמקדו בנושאים בסיסיים מאוד", הסביר ברודריק בציוץ. "התאוריה שלי היא שהאלגוריתם של For You הושק על בסיס חשבונות שתויגו ב-Twitter Topics, כלי המיון שהפלטפורמה יצרה ב-2019", הוא ציין.

I put together a hypothesis about Twitter's For You algorithm and have used it twice now to get a tweet over 1,000 retweets (which is something I haven't been able to do since last November).



*Very sad man who pays for Twitter voice* Here’s how I did it… — Ryan Broderick (@broderick) February 27, 2023

בנוסף, ברודריק ראה שהאלגוריתם של טוויטר נותן עדיפות לתוכן שהוא כבר ויראלי, מה שלדעתו עשוי להיות הסיבה שכולם רואים את אותם ציוצים - כולל ציוצים של ציטוטים או ציוצים שהם על נושאים פופולריים.

סרטונים היו סוג אחר של מדיה שברודריק שם לב שהפלטפורמה מתעדפת. "אם הייתי צריך לסכם את הכל בצורה מאוד תמציתית, נראה שהכרטיסייה For You רוצה שאנשים יצטטו ציוצים אחרים ויגיבו לפוסטים שעוסקים בסרטונים ויראליים", הוא הסביר. מעבר לכך, הוא ציין כי אחד הרמזים שקלט מפעילותו של אילון מאסק, היה שמנכ"ל הפלטפורמה נוהג להגיב לציוצים של עצמו: "הוא מחכה בערך 54 דקות אחרי שהוא מעלה משהו, שזה פרק זמן מוזר, ואז פשוט משיב לציוץ של עצמו עם הערות נוספות". אגב, סדרת הציוצים שבה ברודריק פרסם מה יהפוך לוויראלי בטוויטר, הפכה בעצמה לוויראלית עם 1.4 מיליון צפיות.

I also noticed that the algorithm seems to prioritize tweets that are talking about already-viral content, as in quote tweets that can easily fit within trending topics. This would explain, partially, why users are reporting seeing tweets about the same posts over and over. pic.twitter.com/IfTNYyQgwP — Ryan Broderick (@broderick) February 27, 2023

בחינת המסקנות

אחרי התקופה הארוכה בה החשבון שלו דעך, הציוץ הראשון של ברודריק שהפך ויראלי וקיבל אלף ריטוויטים במהירות היה על כך שלדעתו בינה מלאכותית לא תתפתח לרמה של רגש ומצפון. "זה היה בעקבות כך שכעסתי על ציוץ בו נתקלתי שהתייחס לזה", הוא אמר.

כשבוע לאחר מכן, הוא נתקל בסרטון שהראה את הסוף של "קפטן אמריקה: הנוקם הראשון", ובתור חובב סרטי מארוול, החליט לנצל את ההזדמנות כדי להעמיד את התיאוריה שלו במבחן נוסף. לשם כך הוא ציטט ציוץ על הסרטון הוויראלי שראה, הגיב לפוסט של עצמו, ובילה כ-45 דקות בלפתח שיח עם מגיבים אחרים. בדרך זו הוא הצליח להגיע ל-8,000 ריטוויטים ולמיליוני צפיות.

It’s actually very weird how basically after Civil War, MCU characters stopped not just being in physical locations but stopped interacting with objects around them. The craziest part of this scene is the fact Cap has to react to a specific thing in the room that affects the plot https://t.co/gUSeKIUYZ8 — Ryan Broderick (@broderick) February 25, 2023

הוויראליות היא הבעיה

ברודריק הסביר בראיון כי ההשערה שלו מצביעה על בעיה בטוויטר החדש של מאסק. הביקורת הגורפת שלו היא שטוויטר מסתמכת כעת על "אלגוריתם בסיסי", המתעדף אך ורק מעורבות על פני עניין. הוא מאמין שהדגש על מעורבות מערער את מה שהפך את טוויטר לכלי שימושי, לא רק עבור עיתונאים אלא גם עבור משתמשים שרוצים להישאר מעודכנים במה שקורה בעולם.