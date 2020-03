בימים האחרונים הרשתות החברתיות המובילות עושות הכל כדי שיהיה מובן לעולם שהפעם הן תופסות צד ונלחמות בפייק ניוז שמציף את העולם וגורם לבלבול והיסטריה בכל הקשור למגפת הקורונה. בפייסבוק, למשל, כשמחפשים את המושג "קורונה" מקבלים בתוצאת החיפוש הראשונה קשור למשרד הבריאות, על מנת לקבל את המידע הנכון והעדכני ביותר. צעד חשוב - אבל לא מספיק.

וואטסאפ, שכידוע שייכת לפייסבוק, תילחם בעצמה בתופעת הפייק ניוז על ידי פיצ'ר חדש שנבחן בגרסת הבטא האחרונה שלה. הפיצ'ר מאפשר למשתמשים לבדוק מיד ברשת כל הודעה או סרטון שנשלחים אליהם וכך להבין אם היו פרסומים נוספים בנושא ממקור מהימן יותר.

WhatsApp seems to have added a search icon next to Forwarded messages to directly search with the content of the forward on Google - fake messages that have been called out, usually show up on top.



Decent move. pic.twitter.com/u0DFnaj2Bi — SG (@shrinivassg) March 21, 2020

למעשה, וואטסאפ בוחנת את הממשק הזה כבר לא מעט זמן ובעבר אפשרה לחלק מהמשתמשים לעשות את אותו הדבר בדיוק - רק עם תמונה. אולם כעת, דובר של החברה אישר למגזין techcrunch כי וואטסאפ מתכוונת להשיק את הפיצ'ר לכלל המשתמשים בעתיד הקרוב.

"אנו עובדים על פיצ'רים חדשים שיעזרו למשתמשים להשיג עוד מידע על הודעות שהועברו פעמים רבות", נאמר בהצהרה שפורסמה ב-techcrunch, "הפיצ'ר הזה נמצא כרגע בבחינה ואנו מצפים להוציא אותו לפועל בעתיד הקרוב".

בוואטסאפ מבינים שכמות הפייק ניוז מרקיעה שחקים בעיקר בפלטפורמה הזו, שכן אפליקציית המסרים המיידית היא הדרך העיקרית של אנשים להמשיך לתקשר בקלות בימי הבידוד וההסגר, בהם נמצאים מיליונים של משתמשים ברחבי העולם. אפשר רק לקוות שצעדים דרסטיים אכן ייעשו באפליקציה ושתהיה רמת שליטה טובה יותר במידע המועבר הלאה ממשתמש למשתמש.