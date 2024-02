מכירים את זה שאתם מקבלים הודעה בוואטסאפ מאיש קשר שלא הכרתם, ועושים צילום מסך של תמונת הפרופיל שלו כדי לשלוח לחברים ולשאול במי מדובר? מסתבר שבקרוב כבר לא תוכלו לעשות את זה. האתר המתמחה בעדכוני וואטסאפ, wabetainfo, חשף כי במסגרת העדכונים העתידיים של האפליקציה, מפתחים שינוי שיגביל את אפשרות צילום המסך בתמונת הפרופיל.

לפני 5 שנים האפליקציה כבר הסירה את האפשרות לשמור תמונות פרופיל של משתמשים, וכעת באיחור רב, היא עובדת גם על האופציה הנוספת והממש פשוטה של צילום מסך. על פי האתר, בגרסה החדשה לנסייני אנדרואיד האפליקציה כבר התחילה להפיץ את השינוי שמונע את צילום המסך.

כפי שניתן לראות בתמונה, כשמנסים לצלם את תמונת הפרופיל, מופיעה התראה שמציינת שהפעולה נחסמה. תכונה חדשה זו מוסיפה שכבה נוספת של הגנה על ידי מניעת צילום ושיתוף תמונות פרופיל ללא הסכמת הבעלים, תוך טיפול בפרצה שהייתה קיימת בעבר. עם זאת, חשוב לציין שמשתמשים עדיין יכולים לצלם תמונה באמצעות מכשיר נוסף או מצלמה נפרדת. עם זאת, על ידי חסימת פונקציונליות צילום המסך הישיר בתוך האפליקציה, וואטסאפ שואפת למנוע שיתוף מזדמן ובלתי מורשה של תמונות פרופיל, ולחזק את הפרטיות המשתמש.

WhatsApp beta for Android 2.24.4.25: what's new?



WhatsApp is rolling out a feature to block screenshots of profile photos, and it’s available to some beta testers!https://t.co/M3agaT2XU7 pic.twitter.com/xp5gtmhTA9 — WABetaInfo (@WABetaInfo) February 20, 2024

השימוש בתמונות פרופיל יכול להיות רחב יותר מאשר רק להעביר לחברים. בעידן הבינה המלאכותית קל להשתמש בתמונה של אדם כדי ליצור דיפ-פייק שלו ותמונות וואטסאפ הן נגישות, אם כי תמיד אפשר לחפש תמונות של הקורבנות גם בשאר הרשתות החברתיות.

אם בכל זאת יוצא לכם לעשות את זה מפעם לפעם, לפחות תשמחו לדעת שגם כשהשינוי ייכנס לתוקף, בניגוד לפלטפורמות אחרות כאן הקורבן לא יקבל התראה שניסיתם לצלם את התמונה שלו - ותימנעו ממבוכה לא קטנה.