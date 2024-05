מהנדס תוכנה שפוטר מגוגל בעקבות ההפגנות במשרדי החברה נגד פרויקט נימבוס בשיתוף ממשלת ישראל, טוען שהחברה נקמה בו על כך שרק צפה בהפגנה. העובד לשעבר, שביקש להישאר אנונימי, אמר שהוא עלה לטרקלין בקומה ה-10 של משרד גוגל בניו יורק בסביבות שעת הצהריים כדי לבדוק את המחאה ולא לקח בה חלק. כזכור, באמצע חודש אפרלי עשרות עובדים של גוגל התבצרו במשרדו של מנכ"ל גוגל קלאוד בקליפורניה, תומס קוריאן, במשך יותר משמונה שעות כדי לדרוש מהחברה להפסיק לעשות עסקים עם ישראל. לאחר שעות הם גם נעצרו ע"י הרשויות.

"כשהגעתי לשם, ישבו על הרצפה בערך 20 אנשים. לא דיברתי עם אף אחד מהם, דיברתי עם אנשים שעמדו, חילקו פליירים ומילאו תפקידים שונים", אמר העובד שפוטר.

לאחר מכן העובד חזר לשולחנו לפני ששב להפגנה בסביבות השעה 17:00. "שוחחתי איתם אולי ארבע דקות, ואמרתי לאחד מהם משהו בסגנון 'אוי אלוהים, אתה עדיין יושב כאן! איך זה הולך?'". לאחר מכן, הוא סיים את יום העבודה. העובד טוען שהוא חזר לגוגל למחרת כרגיל, אך באותו לילה, בזמן ארוחת הערב, הוא קיבל אימייל מגוגל שאומר שהוא מפוטר.

BREAKING: Google employees were arrested after occupying their boss's office for more than 8 hours to demand that the company sever ties with Israel.



WATCH: pic.twitter.com/W4WQO8NNgH — Kassy Akiva (@KassyDillon) April 17, 2024

"אני חושב שהכל חלק מההקשר הגדול יותר, שגוגל פוגעת בקולם של העובדים", אמר העובד לשעבר, שעבד בגוגל כמעט שלוש שנים והיה חלק מהנהגת איגוד העובדים של Alphabet, חברת האם של גוגל (איגוד עובדי אלפבית הוא איגוד ללא חוזה, כלומר לא הוכר על ידי הרשות הממשלתית National Labor Relations Board).

גוגל ניהלה חקירה מעמיקה לאחר ההפגנות הסוערות, שהסתיימו בפיטורים של כ-50 עובדים שלפי החברה: "הפריעו פיזית לעמיתיהם לעבודה, ולקחו חלק באירוע שלקח זמן רב לזהות אותם, בין היתר בגלל שחבשו מסיכות ולא ענדו את תג העובד שלהם. חקירת האירועים הסתיימו, והפסקנו את העסקתם של עובדים נוספים שנמצא שהיו מעורבים באופן ישיר בהפרעות הפיזיות. חשוב להדגיש, שכל אחד מאלה שהעסקתם הופסקה היה מעורב באופן אישי בהפרעות בתוך הבניינים שלנו. בדקנו את המידע בקפידה שוב ושוב".

אבל מהנדס התוכנה שפוטר אומר שמעולם לא פנו אליו ממשאבי אנוש או שאלו אותו אם הוא באמת היה מעורב בהפגנות. "הם אפילו לא פנו אלי", אמר. "הייתי בהלם מוחלט, לא היה לי שום רמז שזה מגיע". העובד אמר שבזמן שצפה במחאה, ניגש אליו ולאחרים במקום מאבטח וביקש לראות את תגי העובד שלהם כדי לוודא שאין משתתפים חיצוניים. "אפילו לא עלה בדעתי שאני לא צריך להראות לו את התג שלי. הוא המאבטח במקום שבו אני עובד, ולא עשיתי שום דבר רע", אמר העובד.

בתגובה לפיטורים, הגישו מספר מוחים תלונה בנושא למועצה הלאומית ליחסי עבודה. העובדים טענו לנקמנות בלתי חוקית, והם מבקשים את עבודתם בחזרה - כך על פי הודעת No Tech For Apartheid, הקבוצה האנטי-ישראלית שארגנה את ההפגנות. "גוגל נקמה בכ-50 עובדים והתערבה בזכויותיהם על ידי סיום ו/או הוצאתם לחופשה מנהלית בתגובה לפעילות מתואמת מוגנת שלהם, כלומר, השתתפות במחאה שלווה ללא הפרעה שהייתה קשורה באופן ישיר ומפורש לתנאי עבודתם", נכתב בתלונה. כנראה שהמפגינים לא מבינים שהתבצרות במשרדים ומניעת עבודה מעמיתיהם היא לא ממש "מחאה שלווה", וזאת בלי קשר לנושא ההפגנה.

UPDATE: Fired Google workers, incl those w @NoTechApartheid, file unfair labor practice charge against Google with @NLRB



“They say Google is a place where you can bring your whole self to work...



I brought my whole self to work, and I got fired for it.”https://t.co/9S2Qdkt1Sl — jane chung (@orientaljanedoe) April 30, 2024

ג'יין צ'ונג, דוברת No Tech For Apartheid, אמרה בעבר לאתר The Verge כי הפיטורים כללו "עוברי אורח שאינם משתתפים", אך גוגל חולקת על כך. דובר גוגל אמר בתגובה לאותו אתר כי כל העובדים שפוטרו היו "מעורבים באופן אישי בפעילות משבשת בתוך הבניינים שלנו".