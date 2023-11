מספר אתרים עלו לרשת בעקבות המתקפה הרצחנית של ארגון החמאס ב-7 לאוקטובר. ביניהם מספר אתרים שנועדו רק לאחסן את סרטוני הזוועה לצורך בניית ארכיון דיגיטלי, וחלק פשוט נועדו למטרות הסברה לעולם. אבל אתר אחד חדש שעלה לאחרונה לאוויר מצליח לשלב יפה בין 2 הז'אנרים.

אתר בשם hamas.com המעוצב כביכול כאתר רשמי של החמאס, מציג חלק מהסרטונים הקשים ביותר שרצו ברשת הטלגרם. בין היתר, האתר (שכתוב באנגלית ובערבית) נותן גם אפשרות לתרום לארגון בעזרת צורות שונות של מטבעות מבוזרים כמו ביטקוין - אך עד כה לא ברור לאן הולך הכסף. בנוסף, האתר מציג את אידיאולוגיית החמאס כפי שכמעט כל ישראלי מכיר לצערנו בעזרת טקסטים המקשרים בין הרעיונות של השמדת העם היהודי לסרטונים עצמם.

מטרת האתר די ברורה לישראלים - ליידע את כל אותם אנשים שרוצים לתרום לפלסטינים או מצדיקים את מעשיהם של מחבלי חמאס וקוראים להם "לוחמי חופש", שהם למעשה מתגאים במעשי הטבח, האונס והחטיפות שביצעו וקוראים להשמדת ישראל.

האתר עשוי כל כך טוב, שלא כולם ברשת הבינו את הטריק וחשבו שמדובר באתר לגיטימי של החמאס, חלק הזדעזעו מהתכנים הבאמת קשים שהוא מציג וביקרו אותו.

אז מי עומד מאחוריו? עדיין לא ברור. בהתחלה הייתה סברה כי משרד החוץ מעורב בבניית האתר מהסיבה שהוא שותף ע"י כמעט כל עמוד טוויטר של המשרד, אך משיחה קצרה עם דוד סרנגה, ראש תחום הדיגיטל של משרד החוץ הישראלי, התברר כי מי שמתפעל את העמוד הם יזמים ישראליים שמעדיפים כרגע להישאר אנונימיים - מהסיבות המובנות. סרנגה מספר בשיחה עם mako: "מדובר ביוזמה שאנו מסייעים בקידומה. לצערנו ישנם עדיין גורמים בעולם הטוענים שהטבח של ה 7 באוקטובר לא אירע, ולכן חובה שהעולם יחזור וייחשף לזוועות".

על פי ההיסטוריה של הדומיין ניתן לגלות שהוא הוקם כבר בשנת 1999 על שרתי וויקס הישראלית, אולם רק בשבוע שעבר הוא שונה וככל הנראה נקנה ע"י אותם יזמים שהבינו שיש פוטנציאל לשימוש באתר המתחזה לחמאס.

כתב ה-BBC, שיאן סרדריזדה, המתמחה בגילוי פייק ניוז ברשתות בזמן המלחמה, נאלץ להבהיר לקהילת טוויטר שמדובר באתר ישראלי ולא באתר של החמאס. בציוץ שלו כתב: "מכיוון שהאתר צויץ מחדש על ידי חשבונות רשמיים רבים של ממשלת ישראל, ראוי לציין שזהו אתר מזויף של חמאס. האתר האמיתי המשויך לחמאס נמצא כרגע במצב לא מקוון". ואכן האתר הרשמי של חמאס, בעל הכתובת hamas.ps ירד מהרשת כבר באזור ה-8 באוקטובר, אז קבוצת האקרים טענה שהצליחה לפרוץ אותו.

אם אתם לא רוצים להיכנס בעצמכם לאתר, נספר כי בראש העמוד מופיעים תמונה של מחבלי חמאס וסמל הארגון, יחד איתו תראו את הכיתוב "support the liberation of palestine" – תמכו בשחרור של פלסטין. מיד לאחר מכן מופעלים סרטונים קשים לצפייה, שבהם נראים המחבלים טובחים בחיילים ואזרחים.

בהמשך האתר מופיעה תמונה של כיפת הסלע בירושלים ונכתב מה עומד מאחורי תנועת החמאס, לאחריו ישנה תמונה עם הכותרת "מבצע מבול אל-אקצא" ושם רצים מספרי הזוועות מה-7 באוקטובר, כולל מספר הטילים שנורו, מספר הבתים שנשרפו, מספר הילדים שנחטפו ועוד.