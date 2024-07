האם בקרוב לא נצטרך יותר דרכון פיזי? הדלפה חדשה טוענת שגוגל עובדת על אפשרות הוספת דרכון לארנק גוגל שלכם. לפני שאתם זורקים את הדרכון לפח כדאי שתדעו שמדובר בניסוי בלבד ורק בארה"ב, למעשה המרחק של הכנסת דרכונים לארנקים דיגיטליים בישראל עוד רחוקה מהמציאות - בעיקר בעקבות הבירוקרטיה שבדבר.

Android Authority דיווח כי בגרסת הבטא של הגוגל וולט, כפי שנצפתה עוד בחודש מאי, כללה קוד לאפשרות להוסיף דרכון דיגיטלי כאמצעי מזהה. לפי תיאור הפיצ'ר השימוש בדרכונים אלקטרוניים בארנק Google אפשרי ב"שדות תעופה מסוימים בארה"ב" והבהיר כי "זה לא נחשב לתחליף לתעודה מזהה רשמית ואינה מחליפה את הדרכון הפיזי". כעת, כפי שזיהה צייד הקודים Assemble Debug ב-X (לשעבר טוויטר), נראה שהתכונה כבר מוכנה.

Here is a screenshot for the upcoming passport support in the Google Wallet.



This is going to be a US only feature. https://t.co/lhXdqLeAcp pic.twitter.com/PiEgjOkfAh — AssembleDebug (Shiv) (@AssembleDebug) July 4, 2024

כפי שניתן לראות בצילום המסך, ברגע שהתכונה תהיה זמינה בגרסה היציבה של הגוגל וולט, תוכלו להוסיף את הדרכון כדי ליצור כרטיס זיהוי. בנוסף, תהיה אפשרות נוספת להוסיף רישיון נהיגה או תעודה מזהה במדינות בארה"ב שתומכות בכך.

כדי להשתמש בדרכונים באופן דיגיטלי תצטרכו לסרוק אותו (במידה ויש לו צ'יפ כמו הדרכון הביומטרי בישראל) לתוך הארנק של גוגל ולהפעיל אותם, לאחר מכן, תוכלו לקרב את המכשיר אל מסוף או עמדה התומכים ב-NFC או לחלופין להציג ברקוד שיעזור לנציג לקרוא את הדרכון שלכם.

כאמור בינתיים, אפשרות הוספת הדרכון תהיה זמינה רק לאזרחי ארה"ב ורק בשדות תעופה מסוימים. לנו נשאר לראות אם גוגל תרחיב אותה למדינות נוספות ומה יהיו ההשלכות הרגולטוריות בנושא. יתרה מכך, היא עדיין לא פעילה בארנק גוגל, אבל אמורה לצאת באפליקציה בעדכונים הקרובים.