במהלך סוף השבוע האחרון, התפשטה ברשת ספק שמועה ספק מתיחה על כך שגוגל סוגרת את שירות המיילים הפופולרי שלה, ג'ימייל (Gmail), שמשרת על פי ההערכות כ-1.8 מיליארד משתמשים. בשנים האחרונות ג'ימייל הפכה לסטנדרט של הדואר האלקטרוני, ורבים מאיתנו סביר להניח מחזיקים בו תיבת מייל, אישית או עסקית. על אף הבהלה הרבה, אנחנו כאן כדי להרגיע: ג'ימייל לא בדרך להיסגר, אלא רק פיצ'ר מסוים בשירות שסביר להניח שאתם לא משתמשים בו.

כך לדוגמה, צילום מסך שעלה לטוויטר והצליח לעורר בהלה רבה בקרב המשתמשים. נכתב בו שג'ימייל ייסגר החל מ-1 באוגוסט, 2024.

הבהלה גרמה לגוגל לפרסם הבהרה רשמית וקצרה בחשבון ה-X של ג'ימייל, בו נכתב בפשטות: "ג'ימייל כאן כדי להישאר". כמו כן, נוספו לפוסטים שמדווחים על הסגירה של ג'ימייל הערות גולשים, מנגנון של טוויטר שנועד להזהיר מפני דיסאינפורמציה ופייק ניוז: "גוגל לא סוגרת את ג'ימייל. זוהי תמונה מפוברקת שפורסמה כסאטירה", נכתב.

Gmail is here to stay. — Gmail (@gmail) February 22, 2024

הסיפור מאחורי השמועה הזאת פשוט. כיום ניתן להשתמש בג'ימייל בגרסה "קלה", למשל, אם החיבור שלכם לאינטרנט איטי במיוחד. הגרסה הזאת נקראת "HTML בסיסית", וכשמה, היא לא כוללת עיצוב מתחכם או יותר מדי אפשרויות. ג'ימייל הודיעה על ביטול הגרסה הזאת, אבל אם לא השתמשתם בה עד היום, סביר להניח שלא תרגישו שום שינוי.

החברה עדכנה את עמוד התמיכה שלה והודיעה על כך שגרסת ה-HTML הבסיסית תעבור לתצוגה הרגילה בקרוב באופן אוטומטי. כמו כן, חלק מהמשתמשים קיבלו הודעה על כך במייל. צילומי המסך שהועלו לרשת מבוססים על המייל הזה, אבל הם ערוכים.

גם היום, לפני הסגירה הרשמית של השירות, אם תנסו לגשת לגרסת ה-HTML הבסיסית גוגל תציג לכם הודעה שאומרת שהגרסה מיועדת ל"חיבורים איטיים יותר ודפדפנים מדור קודם" ותבקש מכם לאשר שאינכם רוצים להשתמש בגרסה הרגילה.

לא ברור אם גוגל מתכוונת ליצור גרסה מקבילה וחדשה, "נקייה" יותר ועם פחות פיצ'רים כדי בכל זאת לתת מענה למי שמשתמש בתיבה עם חיבור אינטרנט איטי במיוחד, או שפשוט לא מעוניין בהסחות דעת שלא קשורות לבדיקת אימיילים בסיסית.