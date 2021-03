הוביל את הפריצה המביכה ביותר בתולדות טוויטר - וחמק מעונש מאסר של 30 שנה: גרהם איוון קלארק, בן ה-18 מפלורידה שהוביל את פריצת הענק לטוויטר בקיץ 2020, חתם אתמול בלילה (שלישי) על עסקת טיעון והודה ב-30 אישומים, בהם פריצה והונאה מאורגנת. בית המשפט גזר עליו שלוש שנות מאסר בפועל ושלוש שנות מאסר על תנאי, שיכללו מעקב אחרי חשבונות המייל, הרשתות החברתיות והמכשירים שלו.

The teen hacker who impersonated Barack Obama and other Twitter users last summer as part of a cryptocurrency scam will serve three years in prison as part of a plea deal https://t.co/T9BMy3QQ19 — The Wall Street Journal (@WSJ) March 16, 2021

הפריצה התרחשה באמצע חודש יולי, אחרי שקלארק השיג גישה למשתמש של עובד טוויטר ברשת הצ'אטים הארגוניים Slack. לצדו פעלו גבר בן 22 מאורלנדו שבפלורידה ומייסון שפרד, בן 19 מהממלכה המאוחדת, שהיה כדורגלן מבטיח, ועומד גם הוא בפני עונש מאסר שעלול להגיע לכדי 45 שנים. בסך הכל נפרצו 130 חשבונות, בהם הפרופילים של נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן (אז מועמד לנשיאות), ג'ף בזוס, ביל גייטס, אילון מאסק, ברק אובמה וקים קרדשיאן-ווסט. בפוסט שעלה בנוסח זהה בדפי הטוויטר הפופולריים, קלארק ושותפיו ביקשו מהעוקבים לתרום ביטקוין לצורך המאבק בנגיף הקורונה והבטיחו להחזיר סכום כפול לכל מי שיתרום. בסך הכל גנב קלארק 117 אלף דולר בביטקוין – ולא החזיר את הכסף כפי שהתחייב לעשות, כמובן.

לפי כתבת פרופיל שפורסמה בניו יורק טיימס בקיץ האחרון, קלארק החל לשחק במיינקראפט כשהיה בן 10 כדי להתמודד עם הקשיים בביתו והפך לחבר פעיל בפורומים של האקרים כבר בגיל 15. הפריצה לטוויטר לא הייתה ההונאה הראשונה שביצע: הוא נהג למכור שמות משתמשים (IGN) עבור משחקי מחשב, כשבשנת 2016 ובתחילת שנת 2017 החלו לצוץ ביוטיוב סרטונים המאשימים אותו בהונאה שיטתית. עיתונאי הניו יורק טיימס אף איתרו גולשים שטענו כי נפלו קורבן להונאותיו של קלארק. "הוא היה מתעצבן מאוד, היה לו פתיל קצר", אמר עליו מכר. "הוא לא אהב את בית הספר ולא היו לו חברים. היו לו מצבי רוח קיצוניים והוא היה מתחרפן מכל דב קטן", הוסיף. אדם אחר שהכיר אותו ברשת: "היה אכפת לו רק מעצמו".

קלארק, שהיה בן 17 בעת ביצוע הפריצה, ריצה 229 ימים במתקן מאסר מאז חודש יולי. העונש המקסימלי עבור עבירת ההונאה המאורגנת הוא 30 שנה, אך בית המשפט שפט אותו לפי כקטין. ייתכן שיוכל לרצות חלק מעונשו בבסיס טירונות של צבא ארצות הברית, שם יאסר עליו השימוש ברשתות החברתיות.