אינסטגרם עובדת על תכונה חדשה שתשמח את המשתמשים: לדברי מפתח המובייל והמדליף, אלכסנדרו פאלוזי, עדכון עתידי יאפשר למשתמשים ליצור רשימה של חשבונות המועדפים עליהם. החשבונות ברשימת הפייבוריטס יופיעו גבוה יותר בפיד שלהם.

על פי צילום מסך של העדכון ששיתף פאלוזי, "פוסטים שתבחרו כמועדפים יוצגו גבוה יותר בפיד שלכם. אנחנו לא שולחים התראות כאשר אתם עורכים את המועדפים שלכם".

#Instagram is working on "Favorites"



ℹ️ Posts from your favorites are shown higher in feed. pic.twitter.com/NfBd8v4IHR — Alessandro Paluzzi (@alex193a) September 9, 2021

ראש אינסטגרם, אדם מוסרי, הסביר בחודש יוני האחרון כיצד החברה מסדרת את הפיד והסטוריז שכל אחד רואה בחשבון האינסטגרם שלו. ראשית, הם מתייחסים לפוסטים האחרונים, הכי חדשים, של אנשים שאתם עוקבים אחריהם. לאחר מכן, על פי סדר החשיבות: הם לוקחים בחשבון גורמים כמו עד כמה הפוסט היה פופולרי ובאיזה פורמט הוא נמצא (פיד, סטורי, רילס), כמה פעמים יצרתם אינטראקציה עם האדם שפרסם את התוכן בשבועות האחרונים, כמה פוסטים אהבתם באינסטגרם והיסטוריית האינטראקציה שלכם עם מפרסם התוכן.

לאחר מכן, אינסטגרם מנבאת כמה שניות תקדישו לאותו פוסט, והאם תגיבו עליו, תאהבו אותו, תשמרו אותו או תלחצו על תמונות הפרופיל של המפרסם שלו. "ככל שסביר יותר שתנקטו פעולה – ככה תראו את הפוסט גבוה יותר".

יחד עם זאת, כל הגורמים האלו עשויים להשתנות כאשר אנשים יגדירו בעצמם את המועדפים שלהם. אינסטגרם הגיבה לאתר Gizmodo, כי מדובר כרגע באבטיפוס פנימי שנמצא עדיין בפיתוח ולא נבדק חיצונית.