מארק גורמן הבטיח לנו שהשינוי במערכת ההפעלה של האייפון הבא יהיה "הגדול ביותר עד כה", והנה הגענו לכנס המפתחים המסורתי של אפל בה הם מציגים את החידושים שלהם. טים קוק פתח את הכנס באופן מסורתי והפעם הוא החל דווקא בהצלחות של אפל טיוי. אבל אנחנו לא פה בשביל הטלוויזיה המעולה של החברה, אלא בשביל לדעת איזה בינה מלאכותית נכנסת ל-iOS18 ושאר מערכות אפל. אז הנה כל מה שקרה באירוע.

iOS18

החלק המרכזי והמצופה ביותר מבחינת משתמשי האייפון, המוצר הכי פופולרי של אפל, הוא מערכת ההפעלה החדשה שתשוחרר רשמית רק בחודש ספטמבר יחד עם השקת האייפון 16, אבל היא הוצגה כבר השבוע בכנס ה-iOS18 ובמרכזה פיצ'רים שונים של AI.

תחילה אפל הציגה שינויים שקיימים כבר באנדרואיד במשך שנים, כמו התאמה אישית של מסך הבית עם היכולת למקם סמלים ו-ווידג'טים בכל מקום במסך, ללא צורך לגלול את המסך למטה מהפינה השמאלית העליונה. בנוסף, ישנה שליטה מערכתית רחבה לשינוי הצבעים של סמלי אפליקציה והמערכת ואפשרות דארק מוד, כן זה קורה בשנת 2024. אפל גם הוסיפה אופציות חדשות במערכת ההגדרות שמאפשרות מעבר בין מסכים בעזרת גלילה לאחר פתיחת חלונית מערכת השליטה.

Apple introduces a new tab bar redesign for apps in iPadOS 18 #WWDC24 pic.twitter.com/MaMYqcnAC1 — Apple Hub (@theapplehub) June 10, 2024

פרטיות: אפל מוסיפה פיצ'רים שעוזרים לשמור על המערכת שלנו יותר פרטית, למשל נעילת אפליקציה. אם אדם אחר ינסה לפתוח אפליקציה הוא יידרש להוסיף טביעת אצבע. בנוסף ישנה אפשרות להסתיר אפליקציה.

שיפורים באפליקציית ההודעות: אמנם לישראלים פחות רלוונטי כי כולנו בוואטסאפ, אבל בארה"ב זה חשוב מאוד. כעת ניתן להוסיף תגובת אימוג'י להודעה, לשנות סגנונות טקסט ואפקטים בטקסט. אפל מוסיפה גם אפשרות לשליחת הודעות בעזרת לווינים, ממש כמו שיחות החירום בארה"ב. לא ברור האם האפשרות תעבוד גם בישראל.

חידוש בארנק של אפל: אפשרות לשלם בעזרת נגיעה בלבד ממכשיר למכשיר, לא בטוח שהפיצ'ר הזה יעבוד בישראל בגלל מגבלות רגולטוריות אבל הוא בהחלט יעזור למשתמשים בארה"ב להעביר כסף אחד לשני בקלות.

בינה מלאכותית

זה לקח יותר שעה אבל בסוף טים קוק מגיע לחלק שבשבילו התכנסנו. מנכ"ל אפל מסביר את החשיבות של הבינה המלאכותית וכיצד היא צריכה לעבוד לפי החזון של החברה. "זה הצעד הגדול הבא של אפל", מסביר קוק והוא יודע על מה הוא מדבר. החברה מציגה את השם שהם נותנים לפרויקט הדגל הזה - "הבינה של אפל", אבל אנחנו נמשיך לקרוא לה בינה מלאכותית.

אפל מציגה בינה שהיא בעצם מעטפת לכל המערכות הפעלה שלה והיא מרשימה מאוד, לפחות לפי התצוגה שלהם. ישנם מספר רב של פיצ'רים שהיא יכולה לסייע בהם אבל נביא לכם את העיקר. הבינה של אפל יכולה לבצע פעולות בעזרת בקשה קולית פשוטה לסירי, שהפכה לחכמה הרבה יותר ממה שהיא היום. הבינה תוכל לנהל את ההתראות שלכם, לכתוב לכם דברים באופן אוטומטי או לסכם טקסט של דואר ואפליקציות אחרות כמו ההודעות שלכם, למשל אם יש התכתבות ארוכה בין חברים היא תוציא סיכום קצר עם המידע הנחוץ מההודעות. החברה גם אומרת שהיא יכולה לעשות דברים כמו לבקש מאפליקציה אחת לבצע פעולה באחרת, כמו לבקש ממנה להשמיע פודקאסט שהשותף שלך שלח לך בהודעת טקסט.

First look at Apple Intelligence #WWDC24 pic.twitter.com/8ePQTGTfRS — Apple Hub (@theapplehub) June 10, 2024

אפל נחשבת למלכת הבטיחות וזה בא לידי ביטוי גם בבינה. החברה אומרת שתכונות ה-AI שלה יעובדו בתוך המכשיר כדי לשמור על פרטיות המידע. אבל כדי להשתמש בה תצטרכו שבב מתקדם של A17 Pro, הקיים רק באייפון 15 פרו, אייפון 15 פרו מקס ומעלה, או M-series של המחשבים. אבל כאשר תכונות בינה מלאכותית יהיו יותר מידי עבור המכשיר הן יעברו לענן, אפל אומרת שהיא מכנה אותו "ענן פרטי" של החברה ובו הנתונים לעולם לא יאוחסנו בשרתים, וגם נטען שהיא לעולם לא תוכל לגשת אליהם. מומחים חיצוניים כנראה יצטרכו להחליט עד כמה זה בטוח בעתיד.

השיחה עם סירי תהפוך לאנושית הרבה יותר. החברה גם אומרת שתוכלו להקליד לסירי כדי לבצע דברים במקום רק לדבר, מה שיאפשר שימוש נוח יותר במקומות הומי אדם. כמו כן, סירי תוכל לעשות דברים כמו להגדיר הודעות טקסט מתוזמנות ולהבין מההקשר של מה שאתם אומרים באילו אפליקציות אתם מבקש ממנה להשתמש.

סירי תקבל גם יכולות ביצוע בתוך אפליקציות. למשל, אפשר לבקש מסירי "לגרום לתמונה להיות יותר בולטת", תוכלו גם לבקש ממנה לצלם מסך ולשלוח אותו לחבר. החברה כינתה זאת "מודעות למסך". כדוגמה נוספת, החברה אומרת שסירי תוכל לעשות דברים כמו לחפש בתמונות כדי לקבל את רישיון הנהיגה, לשלוף את המספר שלו ולהדביק אותו בטופס באינטרנט - קצת דומה לתכונות המילוי האוטומטי אבל טובה יותר.

אפל גם מוציאה הצעות חדשות לכתיבת מיילים וסיכומי טקסט. בדואר, תוך כדי הקלדת הודעה, תוכלו לבקש מסירי לכתוב אותה עבורך ולבקש ממנה לשנות את הטון שלה. החברה אומרת שתכונות כתיבה כמו זו זמינות בכל מערכת, בכל מקום שאפשר להקליד.

Apple Intelligence can rewrite text, suggest text, and summarize text #WWDC24 pic.twitter.com/tfwjhyLW4M — Apple Hub (@theapplehub) June 10, 2024

אפל גם מציגה אפשרות למחולל תמונות בשם Genmoji, תכונה חדשה שתיצור דמויות אמוג'י ברגע שיעזור לנו להתבטא אם אנחנו לא רוצים לחפש משהו ספציפי ותוכל פשוט ליצור אותו. באופן דומה, תכונה חדשה ליצירת תמונות מגיעה ל-iOS 18, הנקראת Image Playground. אפל אומרת שהתכונה פועלת במספר אפליקציות, אך יש לה גם אפליקציה משלה באותו שם.

Apple Intelligence allows you to create a Genmoji, AI-generated emoji pic.twitter.com/CX4r37Ehfx — Apple Hub (@theapplehub) June 10, 2024

במסגרת השיפורים לתמונות ישנם גם עריכות שהכרנו מהמתחרים כמו מחיקת עצמים בתוך תמונה אבל גם דברים חדשים כמו מציאת פריים בתוך סרטון ויצירת סרטון מתוך התמונות שלכם לפי הוראות טקסט פשוטה לשמל "סרטון של תמונות של בני בטיולי דיג".

אחד הפיצ'רים שכנראה יהפוך למדובר אבל דווקא באירוע עבר יחסית בשקט הוא האפשרות לתמלול טקסט מאודיו, גם בשיחת טלפון ואפילו הקלטת השיחות! האופציה הזאת תעזור רבות לסטודנטים, עיתונאים וכל מי שנאבק בכתיבת מה שהוא שומע, ממש כמונו בזמן הכנס הזה של אפל.

Apple Intelligence allows for call recording in iOS 18 #WWDC24 pic.twitter.com/N7z1WWogKF — Apple Hub (@theapplehub) June 10, 2024

שילוב עם ChatGPT: החברה הודיעה באופן רשמי על שימוש בצ'אטבוט המפורסם בעולם. גם הוא משולב בתוך סירי והוא משתמש במודל השפה הכי חדש של החברה GPT4o בחינם וללא צורך ביצירת חשבון. מי שיתעקש להרשם עם החשבון שלו יוכל להוסיף את האופציות בתשלום. השימוש יהיה רק בבחירה ולא באופן אוטומטי. אפל מבטיחה שבעתיד יהיו עוד צ'אטבוטים שיצטרפו לשירות ומשאירה בעצם דלת פתוחה לגוגל.

שאר החידושים החשובים

השדרוגים הבולטים, שלא קשורים למערכת של האייפון, היו כנראה במערכת macOS 15 Sequoia של המחשבים של אפל. בנוסף לכל פיצ'רי הבינה המלאכותית המרשימים של החברה, המחשבים מקבלים גם "שיקוף אייפון", המאפשר לשלוט באופן כמעט מושלם בטלפון מה-Mac. הפיצ'ר הזה ישלח התראות טלפון שיופיעו על המחשב כולל העברת שמע מהטלפון. לבסוף, הממשק הוא בעצם ללא מסך מגע לטלפון, אפשר לשלוט באייפון בעזרת מקלדת ועכבר. בעת השימוש בשיקוף, האייפון נשאר נעול, ואפילו במצב המתנה. מדובר בתכונה שעל הנייר נראית כמו כלי עבודה מעולה למי שרוצה להיות על מחשב אבל חשוב לו גם טלפון לידו מבלי להוציא את הטלפון מהכיס.

You can now mirror your iPhone to your Mac pic.twitter.com/vykZ9j1YX7 — Apple Hub (@theapplehub) June 10, 2024

אפל גם עדכנה את ספארי עם שלל פיצ'רים חדשים, כולל סיכומים, הנעזרים בלמידת מכונה כדי לזהות דברים מעניינים בעמוד, ותוספות למצב Reader, כולל סיכומים וטבלאות תוכן, כנראה שנוצרו גם עם למידת מכונה. יש לו גם מצב Viewer עבור כל נגן וידאו בעמוד.

במסגרת מערכת ההפעלה של הטאבלטים, אפל מביאה חידוש ענק והוא - מחשבון. כן זה לקח שנים רבות אבל החברה הציגה מחשבון לאייפד והוא די מדהים. על פניה, האפליקציה דומה מאוד למחשבון שאולי אתם מכירים מ-iOS. אבל הוא גם תומך ב-Apple Pencil, כלומר אפשר לרשום בעיות מתמטיות והאפליקציה תפתור אותן הודות לתכונה שאפל מכנה Math Notes שאנחנו בטוחים שהרבה סטודנטים הולכים להשתמש בה. מספיק לצייר בעיה מתמטית מורכבת כמו משוואה עם כמה נעלמים והאייפד יעשה את החישוב לבד.

Three years ago Craig Federighi told @MKBHD that Apple hasn’t built an iPad calculator because they want to build one that’s distinctly great.



They just did and this is honestly like magic. I’m filled with child-like wonder. pic.twitter.com/JuXN1CGAuA — Dare Obasanjo (@Carnage4Life) June 10, 2024

החדשות הגדולות הקשורות לויז'ון פרו הן שהמוצר המצופה יוצא לחנויות מעבר לארה"ב ויגיע לבריטניה, גרמניה ומדינות נוספות באירופה כבר בקיץ הקרוב, בנוסף המכשיר יימכר גם במדינות המזרח כמו סין יפן וסינגפור. העדכון המשמעותי ביותר למערכת ההפעלה, הוא תכונת תצוגה וירטואלית רחבה במיוחד. אפל אומרת שב-visionOS2, תוכלו לחבר ויז'ון פרו ל-Mac כדי ליצור תצוגה אולטרה-רחבה ומקומרת השווה ערך לתצוגת 4K. נכון לעכשיו, תכונת התצוגה הווירטואלית עושה רק אחת עד 5K.