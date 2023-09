19:58: מתחילים 2 דקות לפני. כמו כותרות במהדורה המרכזית בחדשות.

19:47: ערב טוב אייפוניסטים ואנדרואידים סקרנים. הערב נצפה בהשקה של המהדורה ה-15 של הטלפון הכי מדובר בעולם: האייפון.

ֿמה צפוי לנו הערב? כל השמועות מדברות על שלושה שינויים משמעותיים שאנחנו צופים לראות:

הראשון הוא המעבר המיוחל של סדרת האייפון לחיבור ה-usb type c במקום הלייטנינג, מה שיאפשר לאייפוניסטים סוף סוף לרכוש מטענים נורמליים ואפילו במחיר סביר, ובטח להשתמש במטענים של המקבוק - למי שאוהב. השני - שינוי קטן אך משמעותי בעיצוב, במעבר למסגרת טיטניום דקה יותר שתיתן מראה קצת שונה לאייפון. והשלישי - בפרו מקס נוכל למצוא עדשה טלסקופית חדשה למצלמה. בנוסף, כל הדברים הרגילים - שעון חדש, איירפודס פרו חדשים ומערכת הפעלה חדשה, ה-17 iOS.

חצי מיליון משוגעים לדבר ממתינים בשידור הישיר שמועבר ביוטיוב, אנחנו ביניהם… נמתין לפתיחה המרגשת מקופרטינו.

החברה תציג את אייפון 15 ואייפון 15 פלוס, ואת דגמי הפרימיום - אייפון 15 פרו ואייפון 15 פרו מקס. אייפון 15 יגיע גם עם מעבד חדש, כאשר היעילות של המכשיר אמורה לקבל שדרוג לא קטן בזכות ה-A16 Bionic, שיתמקד ביכולות עיבוד תמונה משופרות, תצוגה ויעילות אנרגטית.

Apple will launch the iPhone 15 Pro and iPhone 15 Pro Max next week! Here is what to expect:



- 6.1” and 6.7” displays

- 120Hz ProMotion

- Dynamic Island

- Thinner bezels

- Titanium frame

- Action Button (replaces Mute Switch)

- A17 chip

- 8GB RAM

- Periscope lens (up to 6x zoom;… pic.twitter.com/lnrfd5ghma — Apple Hub (@theapplehub) September 10, 2023

כל הטלפונים יגיעו כאמור עם מטען USB-C, כאשר מצד אחד השקע החדש מחייב את משתמשי אפל לקנות מטענים חדשים, ואתם כבר יודעים שאפל תמכור מטענים מיוחדים שעובדים מהר יותר, אבל מצד שני יאפשר למשתמשי אפל להשתמש במטענים של אנדרואיד. בנוסף, ה-USB-C נחשב לאיכותי ומהיר יותר מהשקע הלייטנינג שהיה עד כה. צ'ופר קטן ומגניב הוא הכבל USB-C תואם הצבע של המכשיר שתקבלו בתוך קופסת המכשיר.

השינוי הנוסף שמקבלים הדגמים "הפשוטים" של האייפון הוא אותו אי דינאמי שהכרנו מהאייפון 14 פרו מקס. כעת התוספת הפרקטית הזאת תגיע לכל המכשירים. האייפונים הבסיסיים יקבלו גם תוספת חדשה במערך המצלמות, וחיישן ה-12 מגה-פיקסל ישודרג ל-48 מגה-פיקסל.

מבחינת דגמי הפרו, הם יגיעו עם מעבד חדש משלהם, ה-A17 Bionic, בתהליך ייצור של 3 ננו-מטר. זהו המעבד הראשון של אפל שמיוצר כך והוא צפוי לשפר את הביצועים ולייעל אותם. שדרוג נוסף שיהיה רק לדגם הפרו מקס הוא בגזרת המצלמה - מצלמת הטלפוטו תזכה לשדרוג משמעותי שיאפשר לה לצלם בזום 6X במקום 3X.

מבחינת לוח הזמנים, אייפון 15 ואייפון 15 פלוס יהיו זמינים להזמנה מראש מה-15 בספטמבר ויגיעו לחנויות בארה"ב ב-22 בספטמבר. לישראל הם ככל הנראה יגיעו בתחילת אוקטובר או אחרי סוכות. המחירים שלהם בארה"ב הם 799 דולר לאייפון 15 (מסך בגודל 6.1 אינץ') ו-899 דולר לאייפון 15 פלוס (מסך בגודל 6.7 אינץ'). הצבעים של המכשירים הם: שחור, ירוק, כחול, ורוד וצהוב. אייפון 15 פרו צפוי לעלות 1,099 דולר, וה-15 פרו מקס יתחיל ב-1,299 דולר בארה"ב.

בנוסף, אפל תציג את את שעוני אפל ווטש 9 ואפל ווטש אולטרה 2, השעון שלה שמיועד לספורטאים, וכן אוזניות איירפודס פרו עם חיבור USB-C. אפל ככל הנראה תמכור גם גרסה עצמאית של מארז הטעינה של איירפודס עם USB-C, כך שמשתמשים קיימים לא יצטרכו לקנות זוג חדש לגמרי. על פי בלומברג, אפל לא צפויה להכריז על גרסאות חדשות של איירפודס 3 או איירפודס מקס עד שנת 2024.

אפל גם תשיק רשמית את מערכת ההפעלה החדשה, iOS17, שגרסת הבטא שלה כבר הייתה באוויר מאז ההכרזה שלה בחודש יוני. היא תכלול כמה פיצ'רים חדשים נחמדים, כאשר אחד מהם הוא מצב ה-Standby החדש שמופעל כאשר המכשיר בהטענה ומונח בצורה אופקית, מה שהופך את הצג שלו לסוג תצוגה חכמה עם שעון, תמונות ושלל ווידג'טים. באופן כללי, אפל לקחה את רעיון הווידג'טים שיש באנדרואיד ויישמה אותו כמו שצריך במערכת החדשה, מה שיתן לכם עוד אפשרויות לשימוש באפליקציות שונות, מבלי להיכנס אליהן.