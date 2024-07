אילון מאסק, הפרובוקטור של עולם הטכנולוגיה, ידוע בכך שהוא לא ממש מפרגן למוצרים טכנולוגיים אחרים - כלומר, אלה שהם לא בבעלותו, כמו X (טוויטר לשעבר). כמו כן, ידועה לשמצה גם היריבות הארוכה שלו עם מארק צוקרברג, מנכ"ל מטא. בין האירועים שקרו במסגרת הריב הפומבי: השניים הבטיחו להיאבק זה בזה בקרב MMA שבוטל בסוף והתקוטטו פומבית סביב השקת ת'רדס, הרשת החברתית מבית מטא שהייתה אמורה להילחם בטוויטר (אבל הפכה לכישלון). "אני חושב שכולנו יכולים להסכים, אילון מאסק לא אדם רציני", אמר צוקרברג על מאסק, וזה רק על קצה המזלג.

כעת הריב הפומבי נמשך, כשמאסק האשים את וואטסאפ - אחד ממוצרי הדגל של מטא - בהיותו רוגלה. זה קרה כמובן בטוויטר, כשמשתמש בשם DogeDesigner שמעלה תוכן בנושא עיצוב העלה ציוץ שבו הוא מספר שהוא התייעץ עם חברתו בנוגע לאיזה מזוודה עליו לקנות. כעבור מספר דקות בלבד, הוא קיבל בפיד האינסטגרם שלו מודעה לקניית אותה מזוודה שהזכיר בשיחת הוואטסאפ עם חברתו.

"אם הודעות וואטסאפ מוצפנות מקצה לקצה, מדוע אני רואה את הפרסומת הזאת?", תהה המשתמש, שמחזיק ב-600 אלף עוקבים. באופן חריג, מאסק בעצמו הגיב לציוץ הזה וכתב: "בגלל שזו תוכנת ריגול".

Because it’s spyware — Elon Musk (@elonmusk) July 7, 2024

מי שהגיב לטענות הללו של מאסק הוא המתכנת האנונימי שעומד מאחורי האתר WABetaInfo, המסקר את האפליקציה ומעדכן על החידושים בה. באופן לא שגרתי, בעלי האתר לא נקט עמדה ניטרלית והחליט לצאת להגנת האפליקציה בחשבון הטוויטר שלו: "אילון מאסק הרגע טען שוואטסאפ היא תוכנת ריגול. קל להעלות האשמות כאלה נגד אפליקציה שבבעלות מטא, כי המוניטין של החברה לא מאוד ידידותי בכל מה שנוגע לפרטיות", כתב.

"אני מבין את החששות, אבל צריך להבין שהצפנה מקצה לקצה שומרת על הפרטיות שלנו. הצפנה מקצה לקצה שומרת את ההודעות והשיחות האישיות שלנו בינינו לבין החברים שלנו, ואפילו WhatsApp לא יכולה לקרוא או להאזין להן". כדי לחזק את האמינות של האפליקציה, מספר בעלי WABetaInfo (ייתכן גם שמדובר גם בקבוצה של אנשים) על המתרחש בהודו - שם שוקלת הממשלה לחייב את וואטסאפ לאתר משתמש ששלח הודעות מסוימות במקרה הצורך. "כדאי לדעת שהודו היא אחד מהשווקים המרכזיים של וואטסאפ. יציאה מהמדינה תהיה הפסד משמעותי עבורה, שכן עסקים רבים משתמשים בוואטסאפ כדי ליצור אינטראקציה עם הלקוחות שלהם. עם זאת, WhatsApp תעדיף את פרטיות המשתמשים מעל הכל, ותצא מהודו במידת הצורך".

בעלי האתר התייחס גם לטענות שהוא מוטה מכיוון שמדובר בנושא הסיקור העיקרי שלו, וכתב: "אני מבין שאתם עלולים לחשוב שאני מוטה כי אני מנהל אתר שמתמקד בחדשות וואטסאפ… אבל אני לא יכול לסבול מידע שגוי בכל הקשור לפרטיות ואבטחה. אני יודע את האמת על רמת האבטחה שמציעה הצפנה מקצה לקצה".

Elon Musk just claimed that WhatsApp is spyware. It's easy to make such accusations against an app owned by Meta, since the company's reputation for not being very privacy-friendly. I understand your concerns, but please you should also understand that end-to-end encryption… https://t.co/O6Vs9hQL08 pic.twitter.com/A4U40U3Mwt — WABetaInfo (@WABetaInfo) July 7, 2024

עוד כתב בעלי האתר כי הוא משתמש בוואטסאפ בחייו האישיים מאז 2013, עוד לפני שהאתר עוד קם. "אני יודע קצת יותר על איך וואטסאפ עובדת בהשוואה לאנשים אחרים", כתב כאשר ברור למי הוא מתכוון. "אם היו בעיות כלשהן בהצפנה מקצה לקצה, הייתי משתמש בפלטפורמת הודעות אחרת. עם זאת, העובדה שאני מסתמך על וואטסאפ למשך תקופה כל כך ארוכה מוכיחה את רמת הביטחון שלי בפרטיות שלה".

"מידע שגוי על וואטסאפ שמופץ על ידי חשבונות מסוימים הוא חלק מהאסטרטגיה לקידום X כפתרון המועדף לצרכי ההודעות המיידיות שלכם", הוסיף בעלי האתר בביקורת מרומזת על מאסק, שנכון לרגע זה, לא הגיב לדברים.