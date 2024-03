בכל יום ישנן חדשות טכנולוגיות כאלה ואחרות, אבל לא כולן זוכות לקבל כותרות. לכן, החלטנו לרכז לכם את כל החדשות הקטנות שאולי פספסתם, אבל בטוח תשמחו לדעת עליהן.

הבינה המלאכותית של סמסונג מתרחבת

אם קניתם את הגלקסי S24 רק בגלל הפיצ'רים של הבינה המלאכותית שלו, כנראה תתאכזבו לגלות שהם מגיעים גם לסדרת ה-S23 ומכשירים נוספים, כפי שכבר ידענו. סמסונג הודיעה רשמית כי החל מהיום הבעלים של מכשירי סדרת S23, S23 FE, Z Flip5, Z Fold5, סדרת Tab S9 (5G) וסדרת Tab S9 (Wi-Fi) יוכלו ליהנות מממשק One UI 6.1 החדש של החברה הכולל את תכונות ה-AI שהכרנו ב-S24.

One UI 6.1 is here with all the amazing AI features



Time to update your Galaxy S23 and turn this bad boy into a Galaxy S24 pic.twitter.com/2bsr1esgvo — Mr Android FHD (@android_fhd) March 28, 2024

חדשות המאסק

כמו בכל שבוע, גם הפעם יש לנו שלל חדשות הקשורות לאדם שהכי אוהב להיות בכותרות בעולם הטכנולוגיה - אילון מאסק. הלילה הודיע הבעלים של טוויטר, או X אם אתם רוצים להיות פוליטקלי קורקט, על אפשרות לקבל את המנוי של טוויטר בחינם. נראה שהמבצע פונה במיוחד לסלבריטאים ומציע למי שיש יותר מ-2,500 עוקבים מאומתים מנוי פרימיום בחינם, ומי שמחזיק במעל ל-5,000 עוקבים מאומתים מנוי לפרימיום פלוס בחינם. בנוסף הודיע מאסק כי כל מנוי משלם עומד לקבל גישה חופשית לצ'אטבוט הבינה המלאכותית של X - גרוק.

Going forward, all accounts with over 2500 verified subscriber followers will get Premium features for free and accounts with over 5000 will get Premium+ for free — Elon Musk (@elonmusk) March 28, 2024

בעיות עם ניורולינק

אם כבר מאסק וחברות בבעלותו אז ניורולינק, החברה שמייצרת שבבים למוח ואמורה לעזור בעתיד לבעלי מוגבלויות, מסתבכת. לפי רויטרס, מחוקק אמריקאי המעורב במדיניות הבריאות שאל את מינהל המזון והתרופות האמריקאי מדוע לא בדק את ניורולינק לפני שהתיר לחברת השתלות השבבים למוח לבדוק את המכשיר שלה בבני אדם.

רויטרס דיווחה בחודש שעבר כי פקחי ה-FDA מצאו בעיות בשמירת תיעוד ובקרת איכות עבור ניסויים בבעלי חיים שביצעה ניורולינק ביוני האחרון, פחות מחודש לאחר שהסטארטאפ הודיע כי קיבל אישור לבדיקת שתלי המוח שלו בבני אדם.

Exclusive: US lawmaker seeks answers on FDA inspection of Musk's Neuralink https://t.co/YtlY94YMqp pic.twitter.com/ndtw2Eb996 — Reuters (@Reuters) March 26, 2024

שובם של מכסחי השדים

לא מדובר בסרט המשך ללהיט ההוליוודי Ghostbusters, אלא לפרויקט סודי ומאוד מפחיד שניהלה מטא (פייסבוק בזמן שזה קרה ב-2016) שמטרתו הייתה לרגל אחרי המתחרים שלהם - סנאפצ'ט, שמשתמשת בלוגו של רוח רפאים (ומשם הגיע שם הפרויקט).

מסמכים חדשים שחשף בית המשפט בארה"ב מגלים מבצע ריגול מתוחכם שביצעה פייסבוק כנגד סנאפצ'ט. המטרה הייתה להבין את התנהגות המשתמשים של האפליקציה המתחרה, ולטובת המבצע גויסה הטכנולוגיה של Onavo הישראלית. הם עשו זאת בעזרת תוכנת VPN של אונבו, שנרכשה ע"י פייסבוק ואף השפיעה על צוקרברג בהחלטה לרכוש את וואטסאפ. בינואר 2019 נחשף באתר TechCrunch כי הטכנולוגיה של אונבו שימשה את פייסבוק בהפעלת "דלת אחורית" באפליקציית Facebook Research, שאפשרה לה גישה נסתרת למידע רב על המשתמשים, שהיו ברובם קטינים. פייסבוק הודיעה בתגובה כי הסירה את אפליקציות אונבו מחנות האפליקציות ובאותה שנה החברה פורקה.

מארק צוקרברג, מנכ"ל פייסבוק | צילום: facebook

הבינה המלאכותית כובשת את הוליווד

סורה, מנוע הווידיאו המרשים של OpenAI עדיין לא שוחרר לציבור הרחב, אבל כל הדגמה שיוצאת לאוויר הופכת לוויראלית ומשאירה את הגולשים בפה פעור. כעת בדיווח בבלומברג נטען שבכירים בחברה נפגשו עם בכירים בתעשיית הסרטים לצורך קידום הכנסה של הכלים שלהם לתוך הפקות. בינתיים החברה של סם אלטמן שחררה מספר סרטונים חדשים שיצרה יחד עם אמנים שונים, ומדגימים מה קורה כאשר משלבים יצירתיות עם בינה מלאכותית יוצרת.

#madewithsora #openai #airhead #shortfilm ##shykids ♬ original sound - OpenAI @openai ‘air head’ was born out of @shy kids experimentation with OpenAI’s text-to-video model, Sora. “sunny, our balloon-headed boy, embodies the bluesky feeling of boundless potential that we felt when we first began using the tool. our heads filled with so many ideas, it felt like they might POP. ” - shy kids #sora

עלילות טיקטוק באמריקה

בזמן שהרשת החברתית הסינית מחכה שהקונגרס האמריקאי יצביע על הצעת החוק נגדה, מה שנקרא "החרם על טיקטוק" שעלול לחייב אותה להימכר לידיים אמריקאיות או שתאסר להורדה בפועל - רשויות נוספות בארה"ב עושות לה חיים קשים. CNN פרסם השבוע כי ועדת הסחר הפדרלית (FTC) חוקרת את החברה על השימוש שלה בנתונים ותנאי האבטחה שלה, כך לפי שני מקורבים לוועדה.

המקורות סיפרו כי ה-FTC חוקרת את טיקטוק על הפרה לכאורה של כלל הגנת הפרטיות המקוונת של ילדים, המחייב חברות להודיע להורים ולקבל הסכמה לפני איסוף נתונים מילדים מתחת לגיל 13.

הסוכנות גם חוקרת האם הרשת החברתית הפרה חלק מחוק ה-FTC האוסר על שיטות עסקיות "בלתי הוגנות או מטעות". ה-FTC עשוי להגיש תביעה נגד טיקטוק או להגיע להסדר עם החברה בשבועות הקרובים, כך לפי אחד המקורות.

לתרגם בלי גוגל טרנסלייט

כלי הבינה המלאכותית של גוגל ממשיכים לגלוש לתוך השירותים היומיומיים שלנו. כעת ענקית הטכנולוגיה מוסיפה פיצ'רים נוספים שאנחנו בטוחים שתמצאו להם שימוש נרחב. אחד מהם הוא אפשרות התרגום ישר מתוך ה-Circle to Search, פיצ'ר שקיים רק במכשירי סמסונג, אבל בסוף יגיע גם לכל יתר מכשירי אנדרואיד. כעת בלחיצה על הכפתור המרכזי שפותח את האפשרות לחיפוש ברשת בתוך תמונה, תתווסף האפשרות לתרגם טקסט.

בנוסף, תכונת בינה מלאכותית חדשה נבדקת גם במנוע החיפוש ותספק מסלול, לדוגמה, כאשר משתמשים יבקשו רעיונות לטיול. גוגל תציע מסלול טיול, כולל מידע שימושי כמו אפשרויות לטיסות ולמלונות, לצד הצעות לאטרקציות מקומיות ומקומות לאכול בהם. גוגל אומרת שהיא גם תשאב מידע נוסף על מיקומים מומלצים - כגון מידע עסקי, ביקורות ותמונות - ושניתן יהיה לייצא את מסלולי הטיול ל-Gmail, Docs או למפות. תכונה זו זמינה לעת עתה רק למשתמשים שנרשמו לחוויית יצירת החיפוש החינמית של גוגל.