בימים האחרונים הצניחה ארצות הברית עשרות אלפי חבילות מזון שנועדו להקל על הרעב ברצועת עזה. יועץ התקשורת לביטחון לאומי של הבית הלבן, ג'ון קירבי, אמר אתמול (שני) שארה"ב הפילה 38,000 ארוחות מוכנות לעזה בשיתוף פעולה עם חיל האוויר המלכותי הירדני. "במבצע הזה נשלחו 66 חבילות סיוע על פני שלושה מטוסי C-130 שנמסרו לאנשים הזקוקים לכך מאוד", הוא אמר.

אבל בימים האחרונים סרטונים שונים מתוך הרצועה מעמידים את אותן חבילות מזון באור קצת שונה. המשפיען העזתי חאזם סרור, שמחזיק בעשרות אלפי עוקבים ומדווח מהנעשה ברצועה, השתמש בטיקטוק ובאינסטגרם כדי לעשות אנבוקסינג, ז'אנר סרטונים פופולרי באינטרנט שבו מסבירים לצופים מה יש בחבילה. במקרה הזה, למנה שקיבל באותן חבילות מזון. הסרטונים שלו צברו יותר מרבע מיליון צפיות נכון לכתיבת שורות אלו.

בסרטון פותח סרור את החבילה ומציג את התוכן שלה: חבילת סוכריות של סקיטלס, חבילת מנת קרב של תבשיל ספגטי עם בשר וכמה רטבים ותבלינים. בסרטון נוסף שהעלה והפך אפילו ליותר ויראלי, הוא פותח את מנת הספגטי, שנראית איך לומר בעדינות - דוחה. בתחילה, טעם סרור מה שנראה כמעין מקלות לחם, עליהם הוא מרח גבינה שהגיעה בשקית. בסרטון אחר, הוא טעם ספגטי בולונז, עליו הכריז ש"הוא טעים".

עוד משהו שכדאי להתעכב עליו הוא גודל המנה. יש בעזה 2 מיליון תושבים, והאמריקאים הצניחו בסך הכל 38,000 ארוחות שנראות כמו מנת קרב אישית לחייל. בנוסף, גולשים ציינו שהמנות עצמן לא חלאל (הכשרות של המוסלמים) ולכן לא בטוח שכל התושבים יסכימו לאכול אותו.

אולי זה הרקע לסרטון ויראלי נוסף בו נראה אדם, ככל הנראה תושב עזה, שזורק לפח את חבילת המזון שקיבל. בסרטון שמסתובב בעיקר בחשבונות פרו-ישראליים ברשתות החברתיות, נטען שהעזתים מסרבים לקבל אוכל מהאמריקאים מכיוון שהם "משתפים פעולה עם ישראל במלחמה". לא ברור כמה אותנטי הסרטון הזה והאם מדובר במגמה, כרגע נראה רק סרטון אחד כזה ברשתות, אך הוא נצפה מאות אלפי פעמים. ברשת היו כמובן ציוצים שביקרו את ההתייחסות של תושבי עזה לאותן חבילות מזון. כך, אחד הגולשים כתב: "אם הם כל כך רעבים למה הם בעצם זורקים את האוכל שלהם?".

תופעת האנבוקסינג לחבילות מזון היא לא דבר חדש, שכן חיילים אמריקאים מעלים לטיקטוק לא מעט סרטונים בהם הם פותחים ומנסים את האוכל שהם מקבלים במנות קרב.

