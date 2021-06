האם אפל תשבור את שוק המציאות הרבודה תוך פחות משנה? האנליסט מינג-צ'י קואו, שדיווח על השקת הקסדה כבר במחצית שנת 2022, ממקד את התחזית שלו לרבעון השני של השנה. "אנחנו צופים שאפל תשיק קסדה כבר ברבעון השני של השנה הבאה", ציין בדו"ח למשקיעים שהגיע לידי אתרי טכנולוגיה מובילים. "המכשיר יכלול גם עדשה כדי לאפשר להלביש אובייקטים במציאות מועשרת, וחברת Genius תהיה אחת הספקיות המרכזיות של הפרויקט".

Apple’s AR/VR Headset Said to Feature Dual 8K Displays, Eye Tracking, Swappable Headbands, and More https://t.co/J6hdGzun82 by @rsgnl pic.twitter.com/j4H7mqfhlS — MacRumors.com (@MacRumors) February 4, 2021

כאמור, לא מדובר בתחזית הראשונה של קואו בנושא; בינואר האחרון הוא הכריז שאפל תשיק את הקסדה כבר השנה, אך נאלץ לחזור בו. גם מארק גורמן מסוכנות הידיעות "בלומברג", שנחשב אמין למדי בכל הקשור למוצרי אפל, דיווח במרץ האחרון שאפל תכריז על הקסדה בחודשים הקרובים. אלא שכנס המפתחים האחרון, WWDC 2021, התמקד בעדכוני תוכנה ולא כלל חשיפות של מוצרים חדשים. לאור העובדה שמדובר במוצר הראשון של אפל בתחום, ייתכן שהיא תיצור מרווח זמן גדול בין ההכרזה לבין ההשקה כדי לאפשר למפתחים להיערך.

קסדת המציאות הרבודה של אפל היא אחד המוצרים המסתוריים ביותר שמפתחת החברה – מיד אחרי פרויקט הרכב החשמלי. בפברואר פרסם מגזין הטכנולוגיה The Information כי נחשף לתמונה לאב הטיפוס שהורכב בשנה שעברה. לפי אותו דיווח, המכשיר יכלול יותר מ-12 מצלמות שיעקבו אחרי תנועות הידיים של המשתמש. המשקף עצמו יכלול שני מסכים ברזולוציה של 8K וחיישן למעקב אחר תנועות העיניים, והוא יוצמד לראש בעזרת רצועות עשויות רשת ניתנות להחלפה, כפי שניתן למצוא גם באוזניות איירפודס מקס. עוד עלה בדיווח שאפל בוחנת מספר בוררי שליטה במכשיר, וביניהם "אצבעון" ובורר על ידית המשקף.

המוצר החדש לא צפוי להיות זול. לפי הדיווח, אפל שוקלת לתמחר את המוצר בכ-3,000 דולר, תוך שאיפה למכור 250,000 יחידות בשנה הראשונה להשקה. בשנת 2025 צפויה אפל גם להשיק משקפיים חכמים, והחל משנת 2030 יצטרפו להיצע גם עדשות חכמות.