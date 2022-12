האקרים גרמו לפקק תנועה גדול במוסקבה, לאחר שניצלו את אפליקציית הנסיעות הרוסית, יאנדקס מוניות, Yandex Taxi, כדי לזמן עשרות מוניות לאותו מקום בו זמנית.

המתקפה התרחשה ב-1 בספטמבר, והתנועה לכיוון קוטוזובסקי פרוספקט, שדרה עמוסה ממילא, נעצרה לחלוטין. סרטון המראה נחיל של מוניות המנסות להגיע לאותו יעד שותף פעמים רבות בטוויטר וברדיט. למרות שמוסקבה דורגה בשנה שעברה כעיר השנייה הכי פקוקה בעולם, עדיין מדובר בפקקים חריגים.

יאנדקס טקסי אישרה את הפרטים ומסרה בהצהרה לרשת TASS בבעלות המדינה הרוסית: "בבוקר ה-1 בספטמבר, Yandex.Taxi נתקלה בניסיון של תוקפים לשבש את השירות - כמה עשרות נהגים קיבלו הזמנות בכמות גדולה לאזור פילי". שירות ההסעות, שבבעלות "גוגל הרוסית" יאנדקס, הוסיף כי הפקקים נמשכו כ-40 דקות, וכי "האלגוריתם לאיתור ומניעת התקפות כאלה כבר שופר כדי למנוע מקרים דומים בעתיד".

יאנדקס עדיין לא אישרה מי ביצע את התקיפה, אך קבוצת האקטיביסטים אנונימוס לקחה אחריות עליה בטוויטר. לדבריהם, הם עבדו עם צבא ה-IT של אוקראינה, קבוצה של האקרים אוקראינים שסגן ראש ממשלת אוקראינה, מיכיילו פיודורוב, עזר להקים עם הפלישה של רוסיה לאוקראינה.

אנונימוס הכריזה על "מלחמת סייבר" נגד רוסיה מוקדם יותר השנה, ובין היתר טענה שפרצה לערוצי טלוויזיה רוסיים עם צילומים של המלחמה שנחשבת לא "חוקית". האקטיביסטים הדליפו מאז שלל מיילים, השייכים לסוכנויות הממשלתיות של המדינה ולתאגידים גדולים, כחלק ממלחמת סייבר מתמשכת נגד רוסיה.