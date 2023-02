הקרב על הבינה המלאכותית עלה השבוע שלב, עם שתי הכרזות של גוגל והכרזה של מיקרוסופט. מיקרוסופט השיקה השבוע את מנוע החיפוש שלה, בינג, המשולב עם צ'אט GPT. אם אתם רוצים להשתמש בו, עליכם להירשם כרגע לרשימת המתנה. בנוסף, גם הענקית הסינית אליבאבא נכנסת למשחק ומתכננת להשיק צ'אט בינה מלאכותית דומה.

בדוגמה שמציעה בינג במנוע החיפוש החדש נשאלת השאלה: "אני צריך לערוך מסיבת ארוחת ערב ל- 6 אנשים שלא אוכלים אגוזים או פירות ים. האם אתה יכול להציע תפריט של 3 מנות?" התשובה שמתקבלת היא – גם אילו מונחים כדאי לחפש באינטרנט, וגם ממש הצעה לתפריט. זהו בעצם השילוב בין תשובה של בינה מלאכותית לחיפוש.

גוגל הכריזה ביום שני השבוע על מודל הבינה המלאכותית שלה, Bard, בעברית – פייטן (הבחירה בשם בהשראת שייקספיר, שכונה כך), המבוסס על מודל השפה LaMDA. בכנס שערכה בפריז ביום רביעי שכלל בעיקר עיתונאים ויוצרי תוכן מאירופה, וגם מישראל, היא הציגה יכולות חדשות בתחום החיפוש, התרגום והמפות, אך גם הציגה לראשונה מספר צילומי מסך שדימו את השאלות שאפשר לשאול את Bard. למשל, הצעה לעצירות מעניינות בדרך בין סן פרנסיקו לסנטה קרוז. בגוגל הדגישו את המונח – NORA – No One Right Answer, אין תשובה אחת נכונה.

לפני ההשקה, פרסמה גוגל ציוץ ובו גיף מונפש, המראה כי בארד נשאל בין היתר, "על אילו תגליות חדשות מטלסקופ החלל ג'יימס ווב (JWST) באפשרותי לספר לבן/בת התשע שלי?". מבין התשובות שבארד הציג לשאלה, אחת מהן כללה פרט שגוי וטענה שהטלסקופ ג'יימס ווב היה הראשון לצלם תמונות של כוכב לכת מחוץ למערכת השמש של כדור הארץ. התגובה של השוק לא איחרה לבוא: מניית ענקית החיפוש צנחה בבורסה כ-8% אמש, ומחקה כבר 100 מיליארד דולר בשווי שוק.

בסיומו של האירוע בפריז נערך סשן שאלות ותשובות עם בכירי גוגל, כריס פיליפס סגן נשיא Google Geo, מאט בריטין, נשיא Google EMEA (אירופה, מזה"ת ואפריקה), פראבאקר ראגאבן סגן נשיא בכיר Google, האחראי על החיפוש, גוגל אסיסטנט, מודעות ועוד וליז ריד, סגנית נשיא בחיפוש.

לאורך השאלות והתשובות, גם כשהם נשאלו במפורש על GPT, הבכירים בגוגל די בחרו להתעלם מהנושא. "אנחנו רוצים להיות המקור הטוב ביותר לאינטרקצית שיחה. כמובן, זה שוק תחרותי, ואנחנו מצפים שגם לאחרים יהיו הצעות. אבל העניין הוא אחריות ובטיחות. זה לא שאנחנו בודקים מישהו אחר כדי להשוות את עצמנו", אמר ראגאבן בנושא.

בתשובה לשאלה האם צ'אט GPT שינה את לוח הזמנים של גוגל, הבכירים טענו כי בחברה עובדים על מודלים של שפה כבר 3 שנים, וכי מדובר ב"מסע שעוברים אותו הרבה שנים, אין אירוע מסוים מיוחד שקרה לאחרונה והייתי מצביע עליו ששינה את המסלול באופן דרמטי". נקודת המפתח לדברי ראגאבן היא "אחריות". "קשה להגיע ל-100 אחוז טכנולוגיה בלי טעויות, אנחנו רוצים להגיע קרוב ככל שאפשר ל-100 אחוז".

פראבאקר ראגאבן | צילום: דנה גוטרזון

בתשובה לשאלה' "איך אתם מבטיחים שהתשובות יהיו מדויקות ובטוחות", אמר ראגהן: "זאת שאלה גדולה, השאלה של היום. הכלים האלה, עוצמתיים כמה שהם, יכולים להיות גם פחות בטוחים. לכן אנחנו עושים בדיקה נרחבת עם אלפי בודקים, לפני שמביאים אותם לציבור".

האם בארד יעבוד גם בעברית? בגוגל מסבירים כי קודם כל הם יתחילו מהשפות הנפוצות, ויתמקדו באתגרים להבטיח את בטיחות המידע וכי הוא מבוסס עובדתית. באופן דומה, אין עדיין תאריך מדויק שבו בארד יושק לקהל הרחב, מפני שהם עדיין עובדים על דיוק המידע.

כשנשאלו הבכירים האם גוגל לא חוששת מפגיעה בעצמה, כי המודל הכלכלי שלה מבוסס על מפרסמים שמשלמים כדי שיוכלו להופיע ראשונים בתוצאות החיפוש של ביטויים הרלוונטיים להם, ענו כי בשנים האחרונות הם כבר הטמיעו פיצ'רים של בינה מלאכותית במנוע החיפוש (זה מתבטא בכך שאתם מחפשים לדוגמה מתכון, מזג אוויר, שאלה בנוגע למפורסם – והמידע כבר מופיע לכם בתוצאות החיפוש של גוגל, מבלי שתצטרכו להיכנס לשום קישור), תוך שהם שומרים על האקו סיסטם, וכי הם נמצאים כל הזמן בשיחות עם פבלישרים, מוציאים לאור. "אנשים מעוניינים לא לראות רק את הסיכום אלא לקרוא וללמוד עוד", אומרים בגוגל.

ב-OpenAI כבר הודיעו על גרסת הפרימיום של GPT שתהיה בתשלום. תמורת 20 דולר בחודש יקבלו המנויים גישה ללא הגבלה לתוכנת הצ׳אט, עדכונים ראשונים של השירות ותגובה מהירה יותר. החברה עדיין תציע שירות חינמי, אבל הוא יהיה מוגבל למספר מסוים של משתמשים בשעות השיא. נכון לעכשיו, שירות המנויים מוצע אך ורק למשתמשים בארה"ב.

בגוגל לא נתנו תשובה חד משמעית האם בארד יעלה כסף. "אתה שואל אם זה הגיוני שחלק מהטכנולוגיה תהיה למנויים בתשלום? אלו שאלות של מודל עסקי. אנחנו עדיין חושבים עליהן, ועדיין לא עשינו החלטות", אמר ראגאבן.

כל מי שהתנסה או קרא על צ'אט GPT יודע שהוא נותן גם מידע לא מדויק, בעיקר כשמבקשים ממנו מקורות אקדמיים והוא פשוט ממציא מקורות ומאמרים. נראה ש-OpenAI החליטה להוציא את המוצר, גם אם הוא לא מושלם, כדי לשפר אותו משמעותית בעזרת חוכמת ההמונים. אחרי כל תשובה שאתם מקבלים מהצ'אט, אתם יכולים לדרג אותה.

בגוגל זהירים יותר, בעיקר בגלל שהם לא סטארטאפ אלא חברה ציבורית, ונראה שהם חוששים שמוצר שלהם (שגם הוא טועה, כפי שהוכח בציוץ שהוביל לנפילת המניה), אינו מוכן עדיין. גוגל יכולה לסכן את המוניטין שלה אם בארד ישוחרר לעולם והבוט יהיה גזעני, סקסיסטי או פשוט יטעה.

מנוע החיפוש של מיקרוסופט, בינג, שולט היום ב-9% בלבד משוק החיפוש. השאלה שמעסיקה את המשקיעים והאנליסטים היא האם שילוב המנוע עם האלגוריתמים הייחודים של ChatGPT יביא לעלייתו על חשבון גוגל. בכל מקרה, הקרב על הבינה המלאכותית ימשיך ללוות אותנו.

הכותבת הייתה אורחת של כנס גוגל בפריז