היוטיובר המפורסם בעולם, מיסטר ביסט, טוען ששבר שיא יוטיוב חדש. הכוכב הפופולרי, שהוא אחד מקומץ החשבונות עם מעל ל-100 מיליון מנויים (174 מיליון בזמן כתיבת שורות אלו), צייץ ב-X, טוויטר לשעבר, והודיע שהסרטון האחרון שלו זכה למספר הצפיות הגבוה ביותר ב-24 שעות לסרטון שאינו קליפ מוזיקלי. חשוב לציין כי יוטיוב עצמה טרם אישרה את הטענה הזאת.

New video broke the world record for most views in 24 hours on a non music video! I’m living the life I would dream of every night when I was 13.. I love all of you and thank you so much for watching our videos!!! I’ll never take you all for granted ❤️ pic.twitter.com/mXZTipLjHa — MrBeast (@MrBeast) August 6, 2023

"סרטון חדש שבר את שיא העולם עבור מספר הצפיות ב-24 שעות בקליפ שאינו מוזיקלי!" פרסם מיסטר ביסט, ששמו האמיתי הוא ג'ימי דונלדסון. "אני חי את החיים שהייתי חולם עליהם כל לילה כשהייתי בן 13.. אני אוהב את כולכם ותודה רבה שצפיתם בסרטונים שלנו!!! לעולם לא אקח אתכם כמובן מאליו". צילום המסך הראה שהסרטון קיבל 46 מיליון צפיות לאחר יום. כדי לשים את זה בהקשר, 113 מיליון אנשים צפו בסופרבול מוקדם יותר השנה.

מאז, הסרטון שיצא ב-5 לאוגוסט זכה בעוד כמה מיליוני צפיות וכעת עומד על 63 מיליון צפיות (נכון לכתיבת שורות אלו).

הסרטון נקרא 7 Days Stranded at Sea, והוא מציג את דונלדסון וארבעה מחבריו שורדים על רפסודה במשך שבוע.

השיא ששבר הוא לא בהכרח הפתעה גדולה. הערוץ של דונלדסון זוכה לכמות עצומה של חשיפה, כאשר רוב הסרטונים החדשים שלו עוברים כעת את רף 100 מיליון הצפיות. הסרטון הפופולרי ביותר שלו, שחזור של התוכנית המצליחה של נטפליקס, משחק הדיונון, זכה לכ-475 מיליון צפיות.

כאשר בודקים את הסרטונים עם מספר הצפיות הגבוה ביותר ב-24 שעות ניתן למצוא בעיקר קליפים של מוזיקת K-POP, שירים של טיילור סוויפט ואת הטריילר של ספיידרמן שזכה ל-355 מיליון צפיות, וייתכן שיפריך את הטענה של מיסטר ביסט. כאמור, יוטיוב תצטרך להחליט האם דונלדסון יזכה בשיא או לא.