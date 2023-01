ענקית הטכנולוגיה אפל אישרה כי היא בודקת את סוגיית הקווים האופקיים המופיעים על מסך התצוגה של דגמי האייפון 14 פרו. יצרנית האייפון אמרה כי בקרוב ישוחרר עדכון iOS לטיפול בבעיה, כך לפי האתר MacRumors.

לקוחות האייפון 14 פרו "עשויים לחוות תקלה כאשר הם מפעילים או משחררים את נעילת הטלפון שלהם, הם רואים לזמן קצר קווים אופקיים מהבהבים על פני המסך", נכתב בתזכיר שהוציאה החברה. "אפל מודעת לבעיה ובקרוב יגיע עדכון תוכנה שיפתור את הבעיה", הוסיפו.

Apple Working on Fix for iPhone 14 Pro Horizontal Lines Display Issue https://t.co/TQE0vt6v5M by @SamiFathi_ pic.twitter.com/7x7nlJsfWw — MacRumors.com (@MacRumors) January 13, 2023

גרסת ה-iOS 16.3 נמצאת כעת בבדיקה עם מפתחים וחברים בתוכנית הבטא, אך סביר להניח שהעדכון הזה לא ישוחרר לפחות עוד כמה שבועות.

לכן הצפי הוא שענקית הטכנולוגיה תשחרר את iOS 16.2.1, לאחר שחרורו של iOS 16.2 בחודש שעבר, כדי לטפל בבעיה ובבאגים אחרים שחווים משתמשים, נכתב בדו"ח.

התקלה החלה להופיע בחודש שעבר ומשתמשים רבים דיווחו שהסמארטפונים שלהם אייפון 14 פרו ואייפון 14 מקס הראו קווים אופקיים ירוקים וצהובים מרוחים על פני צגי המכשירים שלהם לכמה שניות בעת ההפעלה.