"אתם חושבים שהרגע נפלתם מעץ קוקוס?", אמרה סגנית נשיא ארה"ב קמלה האריס בנאום אי שם לפני שנה, רגע לפני שהתפקעה מצחוק מעצמה, והמשיכה לחצי השני של המשפט. "אתם קיימים בקונטקסט של כל מה שחייתם ומה שבא לפניכם". שנה קדימה היא המועמדת לנשיאות, וקמפיין הבחירות שלה מלא באמוג'ים של עצי קוקוס, צמד המילים "מספקת קונטקסט" הוא אחד מהסלוגנים שהופכים אותה למועמדת המובילה לנשיאות, והשגעון האינטרנטי החדש brat (שעליו נרחיב בהמשך) הפך להלך הרוח והשפה העיצובית של הקמפיין הנשיאותי שלה.

@sbsnews_au US vice-president Kamala Harris’s famous ‘coconut tree’ quote has inspired countless memes on the internet. Read six things to know about Kamala Harris @sbsnews_au (link in bio). ♬ original sound - SBS News

רגע של קונטקסט

הציטוט הזה מגיע מתוך נאום של האריס במאי 2023, שבו היא הפצירה בכל מי שצופה להבין שחשוב להשקיע בדור הצעיר דרך הבנת הצרכים של ההורים שלהם, של הסבים שלהם, של המורים שלהם ושל הקהילות שלהם. "אף אחד מאיתנו לא גר במגדל החמצה (מבנה לאחסון חומרים בתפזורת)", היא אמרה כדי להבהיר שכל אחד מאיתנו בעצם חי בחברה שבה פעולות של אחד משפיעות על האחר. ואז, רגע לאחר מכן, היא הוציאה את אחד המשפטים הכי מצחיקים שנאמרו על ידי נבחר ציבור.

היא נזכרה בכמה פניני חוכמה שאמה המנוחה, שיאמלה גופלן, הייתה נוהגת לומר לה, והם הולכים כך: "אני לא מבינה מה הבעיה שלכם, החבר'ה הצעירים. אתם חושבים שהרגע נפלתם מעץ קוקוס?", היא אמרה ואז התפקעה מצחוק מעצמה, רגע לפני שהמשיכה לחצי השני והמבריק של המשפט. "אתם קיימים בקונטקסט של כל מה שחייתם ושל מה שבא לפניכם".

הציטוט, שבפני עצמו בסך הכל מסביר משהו דומה לאפקט הפרפר וההשפעה של העבר והבסיס הסוציו-אקונומי אליו נולדת על השתלשלות חייך, הספיק לעבור כמה גלגולים אינטרנטיים. הוא התחיל להתפוצץ בטוויטר אי שם בפברואר של השנה, להיכנס לכמה סרטוני לקט "רגעים של קמלה האריס" ולהיות בדיחה חוזרת במעגלים מצומצמים במחשכי האינטרנט. אבל אף אחד לא הכין אותנו לוויראליות של השבוע האחרון, בעקבות הגילוי מחדש של הנאום על ידי דור ה-Z בטיקטוק.

עשרות (אם לא מאות ואלפים) רמיקסים של שירים פופולאריים ביחד עם נאומה של האריס החלו להציף את הרשת. הראשון מביניהם היה רמיקס שהתפוצץ בטוויטר עם השיר Von Dutch של הזמרת הבריטית צ'ארלי XCX(Fancy, Boom Clap). לאחר מכן, רמיקס עם הלהיט 360 של XCX התחיל להתפוצץ בטיקטוק, ממנו גם התחיל לחלחל הביטוי "אני כזאת קמלה", כרפרנס למילות השיר עצמו שמתארות מישהי שהיא האיט-גרל החדשה.

why did I stay up till 3am making a von dutch brat coconut tree edit featuring kamala harris and why can’t I stop watching it on repeat pic.twitter.com/hqcmerD1Pb — ryan (@ryanlong03) July 3, 2024

שבוע לאחר מכן, רמיקס של הלהיט בן העשור-וחצי Blow מבית הזמרת קאשה (ששרה גם את הלהיט TiK ToK ששלט בתחילת העשור הקודם) הפך לוויראלי. מכאן, הסכר נפתח, ושוחררו רמיקסים בכמות סיטונאית של נאומה של האריס ביחד עם להיטים כמו Shake It Off של טיילור סוויפט, מיטב להיטיה של ביונסה, ועוד רבים ומוכרים שהגיעו למאות מיליוני ואפילו מיליארדי צפיות עד לנקודה זו. אבל זאת רק ההתחלה.

לאחר הרמיקס של קמלה ביחד עם להיט הטיקטוק Apple של הזמרת צ'ארלי XCX, האריס הפכה להיות חלק מהשיגעון החדש של הדור הצעיר, Brat Summer, והצליחה לגנוב את הלבבות של המצביעים הצעירים ולגרום להם להרגיש לראשונה שהסצנה הפוליטית רואה אותם.

מה זה Brat Summer?

BRAT הוא השם של האלבום החדש של הזמרת צ'ארלי XCX שיצא בחודש יוני האחרון. מעבר לזה שמדובר באלבום הכי מוערך בקרב מבקרים בשנים האחרונות עפ"י האתר Metacritic, מדובר בתופעה חברתית עצומה בקרב דור ה-Z.

מלווה בעטיפה בצבע ירוק מאוד דוחה וטקסט שחור, Brat הפך להלך רוח, תופעה חברתית, והנפיק את המושג Brat Summer שקורא לאנשים להתנער מהנורמות, להנות מהחיים, לצחוק, לצאת למסיבות ולא לחשוב יותר מדי על ההשלכות של כל דבר. נאומה של האריס עבר "בראטיפיקציה", וכך גם האריס הפכה ל"בראט", ולשם החם ביותר שנמצא בפה של הדור הצעיר. בעולם כאוטי שמרגיש כאילו תחזיות של שבט המאיה ומלחמות של שבט ה-MAGA בהובלת טראמפ הולכות להוביל למלחמת גוג ומגוג, "בראט" התהווה בתור קריאה של דור לצאת לרגע מהקונטקסט ולהנות מהרגע.

קמלה היא בראט

זמן קצר לאחר הפיכת הרמיקס לויראלי ברשת, הזמרת צ'ארלי XCX בעצמה כתבה בעמוד הטוויטר שלה Kamala IS brat, בציוץ שהגיע לעיניהם של למעלה מ-50! מיליון משתמשים בטוויטר. במקביל ביידן הכריז על פרישתו מהמירוץ ותמיכתו בהאריס לנשיאות. בהשתלשלות מפתיעה של מקרים, עמוד הקמפיין של קמלה האריס @KamalaHQ ("מפקדת קמלה") נצבע מחדש בצבע ירוק "בראט" וסימן את תחילת הקמפיין של קמלה לראשות המפלגה הדמוקרטית.

בביוגרפיית עמוד הקמפיין נכתב שהוא בא "לספק קונטקסט", כרפרנס לאותו הנאום הויראלי העוסק באותו עץ אגוזי הקוקוס. ואמנם יש שם קריצה הומוריסטית, אבל קונטקסט הוא בהחלט מספק, ומתחבר לנרטיב שנכתב במיוחד בשביל האריס בקמפיין שלה להביס את המתחרה הרפובליקני דונלד טראמפ – "תובעת נגד עבריין", בהתייחסות לעברה בתור התובעת הכללית של קליפורניה, והרשעתו הטרייה של טראמפ.

kamala IS brat — Charli (@charli_xcx) July 22, 2024

החיבור של קמלה לדור הצעיר מאוד מתבקש. היא צעירה, היא הביעה את חיבתה לדור הצעיר עשרות פעמים, ויותר מהכל – היא אותנטית. היא לא מפחדת להשתטות ולצחוק בקולי קולות מבלי לדאוג מהמבקרים שיקראו לה מגוחכת. היא שמחה, היא רוקדת, היא מגחכת, והחיבה המוגזמת שלה לדברים נורא אקראיים וספציפיים (כמו דיאגרמות וון, אותם היא נוהגת להזכיר פעם אחר פעם) חושפים חוש הומור נורא ביזארי ואקראי שהופכים אותה לדמות שאי אפשר לא לאהוב.

התקשורת השמרנית שניסתה "להסביר" מה זה אומר "להיות בראט" ציטטה את אמרותיה של צ'ארלי XCX, שעמדה מאחורי ההגייה הגאונית של brat, שאמרה בעצמה שזה אומר להיות "בחורה שהיא קצת מבולגנת ואוהבת לחגוג, שחשה את עצמה קצת אבל גם לפעמים חווה משבר. מאוד כנה, מאוד בוטה, קצת הפכפכה". אבל הם לא הבינו את המהות של מה זה "בראט", וזה בעיקר ניכר בסרטון הפרשנות של CNN, בו אחת הפאנליסטיות מנסה להסביר את ה"טרנד הצעיר והמגניב החדש" בזמן שהיא מקריאה הגדרה מילונית למינוח "בראט", שהיא הדפיסה במיוחד לרגל השידור, ביחד עם משקפי הקריאה שלה.

מפקדת קמלה שוטפת את האינטרנט

בפחות מיומיים האריס הצליחה לגייס למעלה מ-100 מיליון דולר לקמפיין שלה, אבל היא לא צריכה את זה. נאום הקוקוסים והממים שסביבו יצרו אקו-סיסטם ברשתות החברתיות שבה כבר בני הדור הצעיר מביעים את תמיכתם בריש גלי בהאריס. ההאשטג #kamalaharris כבר הגיע ל-250 אלף סרטונים שעלו תחתיו בפחות מכמה ימים. הרישום לבחירות של בני הדור הצעיר זינק ב-700% מאז שביידן הכריז על תמיכתו בהאריס להובלת המפלגה הדמוקרטית.

חלק אפילו כינו את הקמפיין של קמלה "פרויקט קוקוס", כעקיצה ל"פרויקט 2025" המובל ע"י מקורביו של טראמפ, שבקליפת אגוז בא להפוך את הדמוקרטיה האמריקאית לאוטוקרטיה טראמפיסטית, לפגוע בחופש האדם ובעיקר להכניס את הדת הנוצרית הרבה יותר עמוק לענייני המדינה. ליד האריס, טראמפ נראה כמו נבל מסרט שצריך להביס בכל מחיר, והיא מדגישה את זה בסלוגן הקמפיין החדש שלה, "אנחנו לא הולכים אחורה".

A message for Trump and his Project 2025 pic.twitter.com/AzLhYVtLJY — Kamala HQ (@KamalaHQ) July 24, 2024

כבר מלכתחילה, "נאום הקוקוסים" היה די איזוטרי וחסר חשיבות. זה קטע של כמה שניות מתוך נאום של כמעט שעה, שתשומת הלב הראשונית אליו הייתה בעמוד הטוויטר הרפובליקני @RNCResearch, שניסה בכלל לגנות את האריס. "חושפים את השקרים, צביעות והמדיניות השמאלנית-הקיצונית של קמלה האריס והמפלגה הדמוקרטית", נכתב בביוגרפיה של העמוד, לצד דיסקליימר שהוא מנוהל ע"י הצוות של טראמפ. רק שהם לא ידעו, ש-14 חודשים לאחר מכן, זה הולך להיות הנאום שיקנה לה את הקולות של הדור הצעיר.

Kamala Harris: "My mother used to give us a hard time sometimes and she would say to us, 'I don't know what's wrong with you young people. You think you just fell out of a coconut tree?' Ha ha ha ha." pic.twitter.com/aGMFCGgKt6 — RNC Research (@RNCResearch) May 10, 2023

הקמפיין האינטרנטי של האריס כל כך עצום ומדובר שכרגע נמדד בכמויות של מיליארדי חשיפות (אם לא בעשרות ובמאות מיליארדים). הוא כל כך גדול, שהוא כבר הספיק להשכיח מאיתנו את כל מה שקרה לפני כן. ברצינות, מישהו עצר וחשב לעצמו ביומיים האחרונים "איך זה שלפני שבוע ירו בטראמפ ואף אחד לא מדבר על זה יותר?". אמנם הקשב של הציבור הוא קצר, אבל לא עד כדי כך, ובמיוחד כשמדובר בניסיון התנקשות של מועמד לנשיאות ארה"ב.

האריס הצליחה להפוך את הקוקוס לחטיף מלביס, בעזרת באנר בצבע ירוק-נזלת ואמוג'ים של עצי קוקוס. הקמפיין הנשיאותי הפך למלחמה למען ערכים דמוקרטיים, הנאום הביזארי הפך לקולו של דור, ולמהלך תקשורתי שכנראה ייחקר בעוד עשורים ע"י פרשנים פוליטיים.

בעזרת ממים ועריכות וידאו מרימות התחברנו לאמא רוחנית חדשה, "מומאלה" – הלחם של Mom ושמה הפרטי. קמלה האריס היא האיט-גרל החדשה, הדמות המטרנית שכולנו רוצים, לא בהכרח בא לנו לשבת איתה לארוחת ערב, אבל בא לנו לצחוק איתה ולשלוח לה סרטון שראינו בטיקטוק. אנחנו מעולם לא פגשנו אותה, אבל כולנו מכירים אותה. כי מי לא רוצה להיות "כזאת קמלה"?