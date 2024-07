האסון הנורא שאירע במוצאי שבת במג'דל שמס גבה את חייהם של 12 ילדים ונערים שתמונותיהם פורסמו ברחבי העולם. אלא שכעת מסתבר שבחלק מכלי התקשורת וכן ברשתות החברתיות, חלה טעות משונה באחת מהתמונות, כאשר נעשה שימוש בתמונה של ילדה אמריקאית כבת 4 שאינה קשורה לאירוע כלל וכלל. מספר כלי תקשורת ואפילו חשבונות של חברי כנסת ברשתות החברתיות פרסמו את התמונה שזכתה למאות אלפי צפיות, שיתופים ותגובות, אך לא ברור כלל כיצד עשתה התמונה את דרכה לרשימה הנוראה.

דבר פרסומה של התמונה השגויה עלה בחשבון הטוויטר של פייק ריפורטר, מיזם המחקר שנאבק בפעילות זדונית ברשת הכוללת קמפיינים לא אותנטיים, הסתה לאלימות, שיח שנאה, קונספירציות ופייק ניוז. הילדה שבתמונה הוצגה בשם מאלאק, אך חיפוש קצר אחר מקור התמונה מעלה כי מדובר למעשה בילדה בשם ג'וליה גיארדה ממדינת אילינוי שבארה"ב. אמה של הילדה, רייצ'ל, מנהלת חשבון אינסטגרם מצליח עם 84 אלף עוקבים בו היא נוהגת להעלות תמונות רבות שלה. ספק אם המשפחה מודעת לשימוש שנעשה בתמונה.

התמונה המקורית שבו נראית ג'וליה לבושה בשמלה אדומה ובמשקפי שמש בצורת תות הועלתה לחשבון האינסטגרם של רייצ'ל במאי 2023 וזכתה ליותר מ-300 אלף לייקים. רבים מהמגיבים לתמונה עשו זאת בשפה הערבית, וייתכן שזהו קצה החוט לאופן שבו התגלגלה התמונה לרשימת הילדים הנרצחים באסון. חיפוש אחר מקומות נוספים בהם הופיעה התמונה באמצעות כלי Google Lens מעלה כי התמונה פורסמה מסיבה לא ברורה בבלוג איראני בדצמבר 2023, בחשבון של עסק למכירת מזון בלוב וכן גם בחשבונות פינטרסט שונים.

השימוש הבא בתמונה נעשה כבר עם היוודע דבר האסון לפני כיומיים, אז הוא עלה בחשבונות טוויטר שונים ובכלי תקשורת מסביב לעולם. "הילדה הקטנה הזו נהרגה היום על ידי ארגון הטרור הלבנוני חיזבאללה כשנורתה לעברה רקטה בזמן ששיחקה בגן שעשועים לילדים במג'דל שמס, ישראל", נכתב לצד התמונה בחשבון טוויטר של עיתונאי בריטי המסקר את הנעשה במזרח התיכון, אחריו עוקבים כ-860 אלף משתמשים. התמונה עלתה גם בחשבון הטוויטר של כלי התקשורת הפולני visegrad24 שנחשב לפרו-ישראלי, אחריו עוקבים כמיליון משתמשים.

The youngest victim of the Hezbollah rocket that murdered 12 children playing soccer in Israel today. pic.twitter.com/QQTgt9S3wD — The Persian Jewess (@persianjewess) July 28, 2024

גם חשבונות ישראליים שיתפו את התמונה, בין היתר של חברי הכנסת אלי דלל ומיכל שיר כחלק מקולאז' תמונות של הילדים הנרצחים. הקולאז' המדובר עלה גם באתרים של כלי תקשורת ישראליים, והתמונה עלתה גם בעמוד הפייסבוק סטטוסים מצייצים. רוב החשבונות שהעלו את התמונה השגויה הספיקו למחוק אותה מאז. כאמור, לא ברור מי עומד מאחורי השתלת התמונה ברשימת הילדים הנרצחים, ובעיקר לא ברור כיצד ומדוע זה נעשה.