מארק צוקרברג אישר אתמול בערב שוואטסאפ הוסיפה את אפשרות המועדפים לאפליקציה באופן רשמי, מה שמאפשר ליצור לשונית חדשה עם אנשי קשר חשובים לכם במיוחד. כמו כן, ניתן להכניס לרשימה גם קבוצות. זה שימושי במיוחד עבור מי שמשתמש בוואטסאפ לצורכי עבודה, בנוסף לניהול החיים האישיים.

הלשונית מצטרפת לעיצוב החדש שוואטסאפ הוסיפה מעל הצ'אטים ועוזרת לקטלג אותם. יחד עם לשונית ה"לא נקראו" ו"קבוצות", סוף סוף אפשר לעשות סדר במאות הצ'אטים שיש לכולנו בין אנשי קשר וקבוצות שונות.

אם במקרה הוספתם כמות גדולה מידי, באופן סובייקטיבי כמובן, של אנשי קשר למועדפים, תמיד תוכלו לנהל את הרשימה ולהביא למקום הראשון את בן/בת הזוג שלכם במקום את אבי אינסטלטור שאולי היה איש הקשר האחרון ששלח לכם הודעה ולכן עלה למקום הראשון. עם זאת, נראה שהאפשרות הזאת עדיין לא עובדת כמו שצריך אצל מי שכבר גילה את המועדפים וייתכן ותתעדכן רק בעדכון גרסה הבא.

למי מכם שנהנה משיחות וידאו ואודיו בוואטסאפ, כדאי לדעת שגם פה תהיה הפרדה בין מועדפים לפשוטי העם האחרים שאתם מתקשרים אליהם בלשונית השיחות שלכם.

add people to your Favorites directly in your calls and chat tabs or in settings



Settings > Favorites > Add to Favorites — WhatsApp (@WhatsApp) July 16, 2024

אז איך מוסיפים איש קשר למועדפים?

בצ'אטים שלכם תבחרו את לשונית המועדפים לחצו על הפלוס שמוסיף אנשי קשר הוסיפו אנשי קשר לפי הצורך נהלו את המועדפים לפי מה שחשוב לכם בנוסף תוכלו פשוט ללחוץ לחיצה ארוכה על איש קשר וללחוץ הוסף למועדפים

התכונה הזאת מתחילה להתפרס למיליארדי המשתמשים של וואטסאפ. ולכן ייתכן וזה יקח קצת זמן עד שתגיע אליכם - אבל תיאורטית היא אולי כבר באפליקציה שלכם, או מחכה בעדכון גרסה בחנות האפליקציות.