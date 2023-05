משתמש נגד וואטסאפ | צילום: twitter

אילון מאסק טען כי "אי אפשר לסמוך על וואטסאפ" בציוץ שהעלה אתמול. המנכ"ל והבעלים של טוויטר התייחס לציוץ של משתמש שטען שוואטסאפ השתמשה במיקרופון בטלפון שלו ברקע. המשתמש, מהנדס בטוויטר, כתב: "וואטסאפ משתמשת במיקרופון ברקע, בזמן שישנתי ומאז שהתעוררתי בשש בבוקר. מה קורה?" הגולש, Foad Dabiri, זכה לאלפי תגובות, כולל מאסק שכתב לו: "זה מוזר".

WhatsApp cannot be trusted https://t.co/3gdNxZOLLy — Elon Musk (@elonmusk) May 9, 2023

זמן קצר אחר כך, מאסק צייץ לעוקביו בהקשר זה: "אל תסמכו על כלום, אפילו לא על כלום" (Trust nothing, not even nothing), כשהוא עוקץ גם את וואטסאפ וגם את חברת הסלולר Nothing. קרל פיי, היזם הסיני שהקים את Nothing ו-OnePlus, שיתף את הציוץ של מאסק והגיב במילה אחת: "אלון".

Elon https://t.co/k5jA4xN09w — Carl Pei (@getpeid) May 9, 2023

וואטסאפ לא התעלמה מהביקורת של המשתמש, שהפכה לוויראלית, והגיבה לו בטוויטר: "במהלך 24 השעות האחרונות היינו בקשר עם מהנדס טוויטר שפרסם בעיה בטלפון פיקסל שלו ובוואטסאפ. אנחנו מאמינים שזה באג באנדרואיד, שמשייך מידע בצורה לא נכונה בדאשבורד הפרטיות שלהם, וביקשנו מגוגל לחקור ולתקן את הבעיה".

Over the last 24 hours we’ve been in touch with a Twitter engineer who posted an issue with his Pixel phone and WhatsApp.



We believe this is a bug on Android that mis-attributes information in their Privacy Dashboard and have asked Google to investigate and remediate. https://t.co/MnBi3qE6Gp — WhatsApp (@WhatsApp) May 9, 2023

זו לא הפעם הראשונה שמאסק מבקר את פייסבוק, לאחר שכינה את החברה "צולעת" בשנה שעברה. הוא פרסם בעבר את ההאשטאג #DeleteFacebook במהלך קמפיין פופולרי בטוויטר שהדגיש את החששות בנוגע לפרטיות המשתמשים. לחברות שלו, SpaceX וטסלה, אין דפי פייסבוק רשמיים לאחר שהמיליארדר דרש שהם יבוטלו ב-2018. הוא טען שהוא "לא הבין" שלחברות שלו היו דפי פייסבוק באותה תקופה - לאחר שספג ביקורת ממשתמשי טוויטר על היותו בפלטפורמה.

מאסק קרא גם בעבר למשתמשים למחוק את וואטסאפ על רקע חשש מפגיעה בפרטיות בעקבות שינוי התנאים שלה, ולהירשם לסיגנל, שנחשבת כאפליקציית העברת המסרים המאובטחת ביותר.