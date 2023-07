צילום : מתוך הטוויטר של יהודה דביר @YEHUDA DeVIR OFFICIAL

האמנים הבינלאומיים מאיה ויהודה דביר, שהתפרסמו ברשת בזכות הקומיקס שהם יוצרים מחיי היום יום שלהם, פתחו עמוד אונליפאנס (OnlyFans), שבו יעלה תוכן למנויים בתשלום, המוגדר למבוגרים בלבד – 18+. על פי העמוד, המחיר למנוי עומד על 30 דולר לחודש, ל-3 חודשים – 45 דולר ולחצי שנה – 162 דולר.

I'm Cumming! I'm Cumming!

UNCENSORED VERSION:https://t.co/GpCyYR6BH4 pic.twitter.com/cEnew6cJ4X — YEHUDA DeVIR OFFICIAL (@YehudaDevir) June 30, 2023

בני הזוג דביר מסבירים ל-mako כי העמוד נפתח כמעט לפני שנה, אבל לא באמת הופעל עד היום. "המטרה הייתה בעיקר כדי לתפוס את השם, כדי שלא יעלו בשמנו תוכן שלא שלנו", הם מספרים. "הדיבור על פלטפורמת אונליפאנס הגיע מהקהל שלנו. יש לנו קהל מאוד אוהד ונאמן כבר הרבה שנים. הם מלווים אותנו עוד מתקופת הרווקות שלנו, לפני הילדים. כשהתחלנו את הקומיקס, היינו מציירים על רגעים אמיתיים מחיי הזוגיות שלנו, חלקם כמובן בצורה טבעית, היו רגעים אינטימיים יותר.

"היום כשאנחנו הורים, הרבה מאוד מהתכנים שלנו הם על הורות וחיי משפחה. יש הרבה פחות מקום לזוגיות כשאתה הורה לשני פעוטות. כבר תקופה ארוכה שהקהל שלנו ביקש שנחזור לצייר יותר רגעים זוגיים, ומכאן עלתה המחשבה לקחת את התוכן הקיים שלנו שכבר נמצא באינסטגרם - בדיחות זוגיות, ולהציג אותן כפי שהן באמת קרו - ללא צנזורה.

"אינסטגרם ופייסבוק, שם נמצא עיקר הקהל שלנו, מצנזרות תכנים שעלולים להיות פוגעניים או חושפניים מדי, ואנחנו מבינים ומכבדים את זה מאוד. בקהל שלנו יש גם ילדים, ואנשים מתרבויות שונות שאין לנו כוונה לפגוע בהם. בדיוק בגלל זה התחלנו להפעיל את עמוד האונליפאנס שלנו למנויים בלבד, במחיר גבוה מהממוצע, כדי לסנן את הקהל שנחשף לתוכן הזה".

View this post on Instagram A post shared by YEHUDA DeVIR OFFICIAL (@jude_devir)

מה תוכלו למצוא שם? מדובר בעצם בבדיחות למבוגרים, המבוססות על רגעים אמיתיים מחיי הזוגיות של בני הזוג. לדבריהם, זהו המשך ישיר וטבעי של הקומיקס שלנו "One of Those Days" שעולה על בסיס שבועי לאינסטגרם ופייסבוק.

בני הזוג מספרים כי כבר יש ביקוש גבוה: "כל יום מספר המנויים עולה ועולה. זה מאוד משמח, ואפילו מפתיע, כי ההחלטה להעלות לשם תכנים הייתה מאוד ספונטנית", הם אומרים. לפני כמה שבועות העלינו לאינסטגרם איור שלנו ברגע קומי במקלחת, שבו יהודה לא מצליח לסבן את הגב - כמובן מצונזר עם המון בועות וקצף. בעקבות התגובות החיוביות מהקהל, באותו הלילה הכנו מהר גרסה עם פחות צנזורה והעלינו לאונליפאנס. זה היה הימור מוחלט. לא ידענו איך הקהל יקבל את את זה. להפתעתנו הייתה תמיכה כוללת, וזה בא לידי ביטוי במספר המנויים שרק ממשיך לעלות מדי יום".

View this post on Instagram A post shared by YEHUDA DeVIR OFFICIAL (@jude_devir)

עד כמה העמוד נועז?

"האיורים הם לא בהכרח על רגעים במקומות אינטימיים, כמו חדר השינה והמקלחת. הם פשוט על סיטואציות אישיות ואמיתיות המתקיימות בין גבר לאישה בצורה הומוריסטית. מידת העירום היא בגבול הטעם הטוב. התוכן שלנו בראש ובראשונה יהיה מבוסס על סיפור טוב, וסביב הסיפור אנחנו בונים את הוויזואליה, העירום הוא לא המטרה, אלא הוא בא לשרת את התוכן עליו אנחנו מדברים".

בשנה שעברה יהודה ומאיה השיקה קולקציית NFT בשם XOXO, המונה כ-10,101 יצירות אמנות המבוססות גם הן על הדמויות שלהם מהקומיקס ועוסקות בזוגיות ומערכות יחסים מכל הסוגים. הקולקציה כולה נמכרה ונמצאת בידיים של 3,038 מחזיקים, ונסחרת בפלטפורמת Opensea, ונכון לכתיבת שורות אלו, השווי הכולל שלה עומד על 1,619,720 דולר (832 אתריום). לדבריהם, פחות מאחוז מוצע למכירה.

"כדי לייצר את הקולקציה, עשינו עצירה של שנה מהקומיקס השבועי שלנו, שגם זה היה הימור מטורף. לא ידענו איך הקהל יקבל את זה. לשמחתנו הקהל שלנו חיכה בסבלנות שנחזור לצייר גם את One of Those Days, והיום עיקר האנרגיה שלנו היא בקומיקס", הם מספרים.

"אנחנו אנשי עשייה. היצירה היא חלק מאיתנו. היום במבט לאחור, למרות הסיכון והקושי ביצירה של קולקציית NFT, אנחנו אוד מאוד שמחים על ההחלטה. המחזיקים של היצירות שלנו גדלים יחד איתנו. ככל שהערך שלנו כאמנים עולה, כך גם ערך היצירות בקולקציה. זו המתנה הצנועה שלנו לקהל שלנו שבזכותו אנחנו יכולים לקום בבוקר ולעשות את מה שאנחנו אוהבים".