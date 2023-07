מאסק צוקרברג | עיבוד: Justin Sullivan, getty images רואים את הסוף? טוויטר חוותה אתמול את אחד הימים הקשים שהיו לה מאז היווסדה. משתמשים רבים דיווחו שהאפליקציה לא מתרעננת ואי אפשר לראות ציוצים חדשים. רק לאחר שעות רבות הודיע אילון מאסק, הבעלים של הרשת החברתית, שלא מדובר בבאג אלא בשינוי טכני יזום.

בציוץ הראשון מתוך רבים בנושא, מאסק הודה כי טוויטר הגבילה את האפשרות לחשבונות לא משלמים (ללא "וי כחול") לצפיה במקסימום של 600 ציוצים, בעוד שחשבונות מאומתים, שמשלמים על שירותי הפרימיום של טוויטר, יוכלו להיחשף ל-6,000 ציוצים ביום - פי 10. חשבונות חדשים ולא מאומתים יוגבלו ל-300 ציוצים ביום בלבד.

To address extreme levels of data scraping & system manipulation, we’ve applied the following temporary limits:



- Verified accounts are limited to reading 6000 posts/day

- Unverified accounts to 600 posts/day

- New unverified accounts to 300/day — Elon Musk (@elonmusk) July 1, 2023

מאסק ניסה להרגיע את הגולשים וטען שמדובר בשינוי זמני בלבד, בהמשך הוא צייץ שכמות הציוצים שאפשר להיחשף אליהם עלתה ל-10,000 ציוצים למנויים, 1,000 ללא מנויים ו-500 למשתמשים חדשים. השינוי על פי מאסק הוא ניסיון להתמודד עם "היקפים גדולים של כריית/גירוד' מידע ומניפולציות על המערכת", כאשר הוא מתכוון כמובן לכריית מידע של מערכות בינה מלאכותית, ממש כפי שקורה עם אתר הפורומים רדיט.

ייתכן שהשיטה אפילו הצליחה. לפי דיווחים בארה"ב תוסף הדפדפן של ChatGPT הפסיק לקחת מידע מתוך טוויטר.

NEWS: It looks like ChatGPT's web browser extension can no longer access Twitter's data. https://t.co/jv0jgIQ9w3 — T(w)itter Daily News (@TitterDaily) July 2, 2023

אבל לא כולם בטוחים שזה מה שעומד מאחורי המדיניות החדשה של מאסק, גם אם היא רק זמנית. האם זאת השיטה של מאסק "להרוויח" עוד מנויים בתשלום? יכול להיות. האם הוא מנסה לכסות על הבעיות של טוויטר עם שירותי הענן של אמזון וגוגל? יכול להיות. האם הוא פשוט מנסה להטריל שוב את כל הרשת? בטוח שכן.

הביקורת של הגולשים לא איחרה להגיע. רבים טענו שהם יעזבו את הרשת החברתית ושמדובר בסוף של טוויטר, נזכיר כי גם בעבר כבר חשבו שסופה של הרשת מתקרב, ובאופן אירוני הטראפיק סביב צמצום חשיפת הציוצים היה גדול מאוד. הציוץ המקורי של מאסק זכה לחשיפה של כמעט 380 מיליון גולשים והמשיך להתבדח על כך שכולם נכנסו לרשת כדי "לבכות" על הבעיות שלה. בשעות האחרונות מאסק אפילו התבדח שהמשתמשים הם זומבים ומכורים לטוויטר ולכן נכנסו שוב ושוב לפלטפורמה, הוא אפילו קרא לגולשים לחזור לראות את הילדים שלהם.

you awake from a deep trance,

step away from the phone

to see your friends & family — Elon Musk (@elonmusk) July 2, 2023

אבל הפעם יש הבדל גדול בין התקלות הקודמות ו"הנטישות" ההמוניות ברשת למה שקרה אתמול. מארק צוקרברג, מנכ"ל מטא ומי שאולי ייכנס בקרוב לזירת קרב אמיתית מול מאסק, בדרך להשיק את הרשת החברתית בסגנון טוויטר שלו. אתמול היא אפילו הופיעה באופן מסתורי בחנות האפליקציות של גוגל לכמה דקות. ע"פ כל הסימנים נראה שהרשת, אשר תיקרא בשם המעצבן "Threads", תהיה ממש דומה לטוויטר, גם מבחינת חזות וגם מבחינת תוכן. החיבור אליה יהיה דרך חשבון האינסטגרם שלנו ונוכל לעקוב אחרי חברים שיש לנו כבר.

למרות שאין עדיין תאריך השקה רשמי לרשת של צוקרברג, ההופעה שלה בחנות האפליקציות היא רמז עבה מאוד שהיא כמעט מוכנה, ולא נתפלא אם מטא "תפתיע" ותנצל את סערת הטוויטר האחרונה כדי לגרוף מקסימום משתמשים בקרוב.

Here's the store listing screenshots pic.twitter.com/kBK9OSRhNF — Alessandro Paluzzi (@alex193a) July 1, 2023

גם המתחרה החדשה של טוויטר, בלוסקי, אשר נוסדה ע"י ג'ק דורסי, המייסד של טוויטר, קיבלה כל כך הרבה משתמשים חדשים שהיא נאלצה לחסום זמנית את האפשרות להצטרף אליה.

הגולשים בטוויטר כמובן ניצלו את ההזדמנות כדי לצחוק על הרשת חברתית עצמה:

Shout out to everyone that hates Twitter that’s currently hating on Twitter because they can’t use it as much as they want. — Farzad Mesbahi (@farzyness) July 1, 2023

הטראפיק שלי מאז אתמול:pic.twitter.com/1ejRADBFa9 — lirans⚽️ (@liran20_20) July 2, 2023

התפללו לרפואתו של טוויטר בן מאסק — Reshef Shay (@Rereshef) July 1, 2023

pic.twitter.com/QaSYqtgjKU — Amir Schiby - أمير شيبي (@SchibyAmir) July 2, 2023

האם אילון פשוט מנסה לגמול אותנו מטוויטר? — Maayan Efrat (@maayanef) July 1, 2023

והציוץ ה-600

הוא בדרך כלל

הציוץ

שאיתו

אני

נחסם. — Matan Amir (@matan_amirr) July 1, 2023

Mr. Mask, I don’t feel so good pic.twitter.com/kTzsY2A6bH — עומר בבאי omer babai (@omerbabai) July 1, 2023

קשה לאנשים מאז שאין טוויטר, ראיתי את אלדד יניב סותר את עצמו מול עוברים ושבים ברחוב — Matan Blumenblat (@MBlumenblat) July 2, 2023