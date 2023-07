האייפון 15 צפוי לצאת רק עוד חודשיים, אבל כבר יש לנו שמועות על האייפון 16, ובאופן ספציפי לאייפון 16 פרו מקס. עמוד בשם "Digital Chat Station" ברשת החברתית הסינית Weibo, אשר סיפק מידע מדויק על תוכניות של אפל בעבר, טען כי האייפון 16 פרו מקס עשוי להיות הראשון שיכלול מצלמת סופר טלפוטו פריסקופית להגדלת הזום האופטי באופן דרמטי.

התווית של "סופר" או "אולטרה" טלפוטו ניתנת בדרך כלל למצלמות בעלות אורך מוקד מעל 300 מ"מ, אשר מגדילה בצורה דרסטית את מה שבתוך הפריים ומתמקדת באובייקטים רחוקים. למצלמת הטלפוטו של דגמי האייפון 13 פרו ואייפון 14 פרו יש אורך מוקד שווה ערך ל-77 מ"מ, כך שאורך מוקד העולה על 300 מ"מ ב-אייפון 16 פרו מקס יהיה שיפור משמעותי מאוד.

The iPhone 16 Pro Max is rumored to feature an ultra-telephoto periscope camera for increased zoom



The main camera sensor will be 12% larger at 1/1.14-inches in size



Source: Digital Chat Station on Weibo pic.twitter.com/xgtrFjHUeK — Apple Hub (@theapplehub) July 18, 2023

מצלמות סופר טלפוטו משמשות לעתים קרובות לצילום ספורט וטבע, אך הרקע הרך במיוחד שהן יוצרות הופכות אותן לשימושיות גם לצילום פורטרט, בתנאי שיש מספיק מרחק בין המצולם והצלם.

השינוי אפשרי לכאורה על ידי השדרוג של אפל למערכת מצלמות טלפוטו פריסקופ, החל מאייפון 15 פרו מקס שיושק בסביבות חודש ספטמבר. עם דגמי האייפון 16 פרו של השנה הבאה, אפל מתכננת להביא את מצלמת הטלפוטו לשני דגמי הפרו, ככל הנראה בזכות הגדלת גודל הדגם הקטן יותר. צילום הפריסקופ בסופר טלפוטו לאייפון 16 פרו מקס יאפשר לאפל לשמור על בידול בין שני מכשירי הפרו, גם במחיר, בשנה הבאה.

החשבון ב-Weibo גם חזר על טענתו הקודמת לפיה האייפון 16 פרו מקס יכלול חיישן מצלמה גדול ב-12% בגודל 1/1.14 אינץ'. ‌כאשר דגמי הפרו של ה-14 כוללים כרגע חיישן בגודל 1/1.28 אינץ' ולא צפויה עלייה בגודל החיישן עבור ‌ה-15 פרו מקס של השנה. חיישן גדול יותר יכול לשפר את הטווח הדינמי של מצלמת האייפון הראשית ואת טשטוש הרקע. זה גם יכול לשפר משמעותית את יכולות הצילום בתאורה נמוכה מכיוון ששטח פנים גדול יותר יכול ללכוד יותר אור עם אותה מהירות תריס וצמצם.

בפוסט האחרון שלו בעניין, אותו יוזר של Weibo לא ציין במפורש לאילו מכשירים מתייחסת השמועה בהרכב ה‌אייפון 16, על פי ההערכות הוא מתייחס ספציפית ל‌פרו מקס בעקבות פוסטים קודמים. אותו משתמש שיתף מידע דומה על מצלמה מוקדם יותר השנה, בטענה כי השיג מידע פנימי.

שמועה נוספת בנושא האייפון 16 מגיעה מבלוגר טכנולוגי שטען שאפל תשתמש בטכנולוגיה חדשה עבור הסוללה לדגמי האייפון 16. טכנולוגיה זו צפויה לשפר את חיי הסוללה ולהציע אורך חיים רב יותר בהשוואה לסוללות סטנדרטיות. מעבר לכך, זה עשוי להביא גם יכולות טעינה מהירות יותר למערך האייפון 16.

החשבון של RGcloudS בטוויטר הצהיר כי אפל תשתמש בטכנולוגיית סוללות מוערמות, הדומה למה שיש בכלי רכב חשמליים עבור כל מערך האייפון 16. הוא גם טען שסמסונג עובדת על טכנולוגיית סוללה מוערמת עבור הגלקסי S24+ והגלקסי S24 ULTRA הקרובים שלה. סוללות מוערמות הן סוללות הנמצאות אחת על השנייה (ערימה), נמצאות כאמור לרוב ברכבים חשמליים, והן צפופות יותר במבנה בהשוואה לסמארטפונים. הטכנולוגיה הזאת נחשבת לבטוחה יותר עם פחות סיכוי להתלקחות.

About stacked battery

I'm sorry for that



it's 100% confirmed on iP16 series.

not 15, along with faster chargehttps://t.co/9wBRH1eCnE



Apple want to show they can bring similar / upgraded battery capacity despite having larger sensor



They wouldn't downgrade from 15 - 16 — RGcloudS (@RGcloudS) July 18, 2023

לפני כן, אותו משתמש טען שאפל תשיק את הטכנולוגיה כבר בסדרת האייפון 15 שלה, אבל כנראה שזה כבר לא יקרה. הוא גם טען שאפל עשויה להציג טעינה עם כבל של 40W וטעינה אלחוטית של 20W. בהתבסס על לוחות הזמנים של ההשקות הקודמות של מכשירי סדרת הגלקסי S של סמסונג, החברה הקוריאנית צפויה לחשוף את מערך הגלקסי S24 בתחילת השנה הבאה, בעוד שמערך האייפון 16 צפוי לצאת רק בסביבות ספטמבר 2024. מה שיגרום לכך שסמסונג תקדים את אפל ביישום טכנולוגיית הסוללות.

נציין כי יש לקחת את השמועות על האייפונים, במיוחד על כאלה שעומדים לצאת רק עוד שנה וחודשיים, בערבון מוגבל. גם אם המידע נכון, הוא יכול להשתנות בעקבות הביקוש של האייפון 15, תנאים סוציו-אקונומיים בעולם, מיתון ושלל אירועים עולמיים.