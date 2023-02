פילטרים היו תמיד נושא שנוי במחלוקת, במיוחד באינסטגרם ובטיקטוק. הם מאפרים אתכם מושלם, מדגישים עצמות לחיים, משפצים את האף – ובקיצור מצייתים לסטנדרטים הבלתי אפשריים של אידיאל היופי.

הפילטר האחרון של טיקטוק מצעיר את עור הפנים שלכם והופך אותן למתוחות וחלקות במיוחד, ומכונה: #teenagefilter, הפילטר שיהפוך אתכם לבני נוער, בתרגום חופשי. ההאשטאג הזה צבר כבר 352 מיליון צפיות, כאשר סרטונים רבים מציבים את הגרסה המבוגרת והצעירה שלהם אחת מתחת לשנייה.

איך משתמשים בו? כשאתם מעלים סרטון, לחצו על "אפקטים" ואז על teen.

משתמשים רבים מאוד התלהבו מהפילטר שיכול "להחזיר אותם אחורה לנעורים שלהם". בסרטון שעלה וכבר צבר יותר ממיליון צפיות, אפשר לראות את המשתמשת Thedragonmother במצב הטבעי שלה ומעליה הפילטר, לצד הכיתוב: "הפילטר הזה נתן לי את האפשרות לדבר עם אני הצעירה שלי".

משתמשת אחרת העלתה גם את שתי הגרסאות שלה אחת מעל השנייה וכתבה: "לא ראיתי אותה הרבה זמן (הכוונה להיא הצעירה). כן... בכיתי", תוך כדי שהיא נוגעת בפניה.

גם הטיקטוקרית הזו פרצה בדמעות כשהיא ראתה שוב את הגרסה הצעירה של עצמה.

היו כאלה שצחקו על התגובות הדרמטיות של הגולשים כשהם מגיבים לפילטר.

טיקטוקרית צילמה את עצמה עם הפילטר, תוך שהיא צוחקת על ההבדל בין אז להיום: "כשהייתי מתבגרת, היו לי המון חצ'קונים, ולא עור כזה חלק".

אחרים תיעדו את ההורים שלהם (ככל שאתה מבוגר יותר, ההשפעה יותר דרמטית מן הסתם), מגיבים לפילטר הנעורים. בסרטון שצבר 14 מיליון צפיות, גולשת תיעדה את ההתרגשות של אביו כשהוא רואה את עצמו צעיר. בסרטון המשך, לנוכח ההצלחה של הראשון, היא שיתפה תמונות של אביה מתקופות עברו.

משתמשי טיקטוק רבים נדהמו מהאפקט של לפני ואחרי. משתמשת אחת בשם Meghan lane, שאחריה עוקבים כמעט 600 אלף איש, העלתה סרטון ובו הופיעה עם הפילטר, ובסוף הסרטון נטרלה אותו והפנים האמיתיות שלה הופיעו. "זה לא בריא", היא אמרה. "חוסר הביטחון העצמי שלי עומד להרקיע שחקים".

לפי המשתמשת zoe_george, הפילטר הוא "מושלם" - אבל גם מסוכן. "זה ממש מפחיד. בנות רבות עלולות שלא להבין שאחרות משתמשות בפילטר, ולחשוב שככה אנשים באמת נראים. אנשים לא נראים ככה". "מסננים כאלה עוזרים להציב סטנדרטים לא מציאותיים של יופי לבני הנוער של היום. בואו לא נאבד את המציאות", כתבה לצד הסרטון שהעלתה, שזכה ליותר מ-2 מיליון צפיות.

המשתמש memo_akten תיאר בטוויטר בפירוט את השינויים שהפילטר עשה בפניו: הוא מרחיב את המצח, מוריד את הגבות, מרים מעט את זוויות העיניים, הופך את האף לצר יותר, את השפתיים למלאות יותר, את השפה העליונה לקצרה יותר ואת הסנטר לחזק יותר. באופן כללי, הפילטר משפיע בצורה שונה על פנים שונות. במקרה של "memo_akten", האפקט די עדין.

פגיעה בביטחון העצמי

לאורך השנים הוכח כי לפילטרים של יופי יש השפעה שלילית על התפיסה העצמית של המשתמשים והצופים בהם כאחד.

מחקר שפורסם ביוני 2019 ב-Journal of the American Medical Association הראה שפילטרים כאלו יכולים להגביר את הרצון של הגולשים לעבור ניתוחים קוסמטיים. כתוצאה מכך, אינסטגרם אסרה פילטרים המעודדים ניתוחים קוסמטיים באוקטובר 2019.

בדצמבר 2021 מחקר על השפעת פילטרים של איפור, כלומר ללא מניפולציה פיזית בפנים, בדק את התפיסה העצמית של המשתמשים לפני ואחרי שימוש בפילטרים. התוצאות היו מפתיעות. נבדקים בעלי הערכה עצמית גבוהה הרגישו רע יותר לראות את התמונה המפולטרת שלהם, מאשר נבדקים עם הערכה עצמית נמוכה.

איך זה מסתדר? לדברי החוקרים, נבדקים עם הערכה עצמית נמוכה הרגישו "יפים" יותר עם הפילטר, כלומר קרובים יותר לאידיאל היופי. המסנן הראה להם מצב אלטרנטיבי אטרקטיבי, אולי בר השגה, של האני שלהם.

לעומת זאת, נבדקים בעלי הערכה עצמית גבוהה היו בעלי סבירות גבוהה יותר להרגיש לא בנוח מההתערבות המציאותית מבחינה ויזואלית במראה הטבעי שלהם.

בסקר המשך, החוקרים מצאו כי הפילטר הגביר את הפער בין המראה הרצוי והממשי של המשתתפים, מה שהוביל בסופו של דבר להפחתה בחמלה העצמית ובסובלנותם לפגמים הפיזיים שלהם.