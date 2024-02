האם המבצע לחילוץ החטופים פרננדו מרמן ולואיס הר הוא המצאה שהתקשורת הישראלית שיתפה עמה פעולה? כמובן שלא, והמבצע ההירואי שתוכנן במשך תקופה ממושכת על ידי צה"ל, שב"כ וימ"מ בוצע הלילה באזור רפיח. עם זאת, זה לא מנע מקונספיטורים ברשת להפיץ את מה שהוא פייק ניוז מוחלט - שהמבצע לא היה ולא נברא, ושמדובר בהמצאה שכלי התקשורת הישראליים משתפים איתה פעולה.

ה"הוכחה" לכאורה של הקונספיטורים לכך שמדובר בהמצאה, היא מנגנון סריקת הכתבות של גוגל חדשות (News). גוגל מציגה לצד התוצאה את כמות השעות שחלפו מאז שפורסמה ידיעה מסוימת, כדי להדגיש את המימד האקטואלי שלה.

כך לדוגמה בחשבון טוויטר של משתמשת שמציגה עצמה בשם טלי, נכתב בתגובה לציוץ של העיתונאי ברק רביד שדיווח על כך שצה"ל והשב"כ עבדו על מבצע החילוץ מזה מספר שבועות על סמך מודיעין: "סיפור ההצלה הגדול הזה פורסם ב'ישראל היום' כבר לפני 12 שעות - 18:42, 11 בפברואר… מה קורה, עיתונאי?".

Fascinating hero arch Barak, except this grand rescue story was published on Israel Hayom already 12 hours ago- 18:42, Feb 11.



10 hours ago on Walla.



And 21 hours ago on N12.



Israel started bombing “diversions” in Rafah at around 02:00, Feb 12.



משתמש טוויטר אחר, המציג עצמו בראשי התיבות B.M צייץ מחדש את התוכן המדובר והוסיף: "מה קורה כאן? האם כל 'מבצע ההצלה' ברפיח הוא שקר, וכל התקשורת בישראל משתפת עם זה פעולה?". עם זאת, הציוץ הזה נמחק בינתיים ו-B.M צייץ במקום: "נמחק, כי מסתבר שזו תקלה נפוצה. עם זאת, אני עדיין חושד לגבי המבצע… הזמן בין המבצע האמור להכרזה של צה"ל היה קצר מאוד באופן חריג".

הקונספירטורים שהפיצו את הידיעה השתמשו בצילומי מסך שמראים שהדיווח של המבצע עלה כבר בשעות הערב המוקדמות של אתמול (ראשון), בעוד שהמבצע עצמו התרחש בשעת לילה מאוחרת ואילו פרטיו הותרו לפרסום רק לפנות בוקר. כך לדוגמה, דיווח מישראל היום בנושא הוצג כאילו עלה בשעה 19:30 אתמול.

הסיבה לכך כאמור היא הבדלי השעות בין ארצות הברית לישראל, שגורמים לכך שכתבות יופיעו בתאריך ובשעה מוקדמים יותר ממה שקרה בפועל. כך שבעוד שהדיווח על המבצע עלה לפנות בוקר היום (שני), בגוגל חדשות נראה כאילו הוא עלה אתמול (ראשון) בערב.

הדיווח על הקונספירציה פורסם לראשונה על ידי פייק ריפורטר, מיזם המחקר שנאבק בפעילות זדונית ברשת הכוללת קמפיינים לא אותנטיים, הסתה לאלימות, שיח שנאה, קונספירציות ופייק ניוז.

חילוץ החטופים מרפיח:

ציוצים קונספירטיביים (כמו אלה) רומזים כי המבצע הוא שקר שהתקשורת הישראלית שיתפה איתו פעולה.



ההוכחה? תוצאות גוגל שהציגו דיווחים על המבצע כבר בשעות מוקדמות (למשל: דיווח מ"ישראל היום" מ-19:30 אתמול).



בעבר צפו ברשת קונספירציות דומות, ובין היתר נטען שידיעה על טבח 7 באוקטובר עלתה ב-6 באוקטובר, יום לפני התרחשות האירועים. כדי להפריך את הטענות הללו, פייק ריפורטר הציגו צילומי מסך מאירועים חדשותיים קודמים שגם הם מוצגים בחיפוש בגוגל כאילו עלו לפני שעת ההתרחשות שלהם בפועל. גם שם הסיבה הייתה פער השעות בין ישראל לארצות הברית.