הקמפיין הפרו-פלסטיני "כל העיניים על רפיח" הפך בשבועות האחרונים לוויראלי - ויש הטוענים שאף לתמונת ה-AI המשותפת ביותר בהיסטוריה, כלומר, מאז תחילת עידן ה-AI. מדובר בתמונה שנוצרה על ידי אחד ממנועי יצירת התמונות באמצעות בינה מלאכותית בו נראים אוהלים שיוצרים את המילים All eyes on Rafah. התמונה הפכה לוויראלית בעקבות התקרית ברפיח שגרמה לשריפה במחנה עקורים.

על פי הערכות, התמונה שותפה יותר מ-50 מיליון פעמים ברשתות החברתיות, ויצרה גם גרסאות מהצד השני שמציגות את הנרטיב הישראלי ואת האובדן הקשה של ה-7 לאוקטובר. כך לדוגמה, אימג' שנוצר גם הוא על ידי בינה מלאכותית, בו הוצגה דמותו של תינוק ג'ינג'י בן דמותו של התינוק החטוף כפיר ביבס, בו נכתב - Where were your eyes on October 7 - היכן היו העיניים שלכם ב-7 באוקטובר?. גם האימג' הזה עורר סערה כאשר מטא הסירה אותו מאינסטגרם בשבוע שעבר, ומאוחר החזירה אותו בטענה שמדובר היה בתקלה טכנית.

כעת מסתבר שמתחולל ברשת קרב גרסאות בין מי שטוענים להיות יוצרי האימג' הוויראלי All eyes on Rafah המקורי. שני יוצרי תוכן מהמדינה המוסלמית מלזיה לוקחים קרדיט על יצירת התמונה - זילה אבקה (Zila Abk) ואמירול שאה (Amirul Shah). אבקה, מורה למדעים בת 39, היא פעילה פרו-פלסטינית שרצתה לדבריה להעלות את המודעות למלחמה בעזה. אבקה טוענת שיצרה את האימג' עוד בחודש פברואר והעלתה אותו לקבוצת פייסבוק העוסקת ביצירת תמונות בבינה מלאכותית, אז היא השאירה סימון (Watermark) הנושא את שמה. לדבריה, מישהו כעת שכפל את התמונה והסיר את הסימון. לדבריה, היא יצרה את האימג' באמצעות מנוע הבינה המלאכותית של מיקרוסופט.

באחת מהגרסאות שנפוצו ברשת לאימג', ישנו סימון מים אחר המוביל לחשבון האינסטגרם של שאה, סטודנט בן 21 מקואלה לומפור, בירת מלזיה. שאה יצר טמפלייט באינסטגרם עם האימג' הוויראלי שהגיע למיליוני משתמשים ברחבי העולם אחרי ששותף על ידי דואה ליפה, בלה חדיד ומפורסמים אחרים. עם זאת, שאה טוען שהוא לא ראה את האימג' שיצרה אבקה לדבריה קודם לכן.

לדברי פליקס סיימון, עמית מחקר באוניברסיטת אוקספורד שחוקר את השפעת הבינה המלאכותית על השיח הציבורי, אחת מהסיבות שהביאו להתפשטות המהירה והרחבה של האימג' הזה, היא עצם יצירתו ב-AI. כלומר, אם מדובר היה בתמונה אמיתית, יש סיכוי טוב שהרשתות החברתיות היו חוסמות או מגבילות את התפוצה, וזאת בשל הפרת המדיניות בנושא תוכן גרפי.