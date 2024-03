אילון מאסק כמו אילון מאסק חייב להביע את דעתו על כל דבר, וכמובן שגם טקס האוסקר ה-96 שהתקיים אמש לא חמק מעיניו. מאסק צייץ אמש ב-X (טוויטר) שבבעלותו ציוץ שמשקף היטב את הדעות שלו על ה-Woke האמריקאי כשכתב: "זכייה באוסקר עכשיו רק אומרת שזכית בתחרות ה-Woke". מאסק המשיך לצייץ בנושא וכתב בתגובה לציוץ המקורי: "כשהפרס הוא מוחלש (diluted), כולם יודעים, כולל מי שמקבלים אותו, שהוא כבר לא דורש כבוד".

Winning an Oscar now just means you won the woke contest — Elon Musk (@elonmusk) March 10, 2024

When an award is diluted, everyone knows, including those who received it, and it no longer commands respect — Elon Musk (@elonmusk) March 10, 2024

מאסק לא פירט מה בפרס, בטקס או במועמדים גרם לזלזול שלו, אבל אפשר בהחלט לנחש למה הוא התכוון. ייתכן שהדבר קשור ליוזמת הגיוון וההכלה (DEI) שנכנסה לתוקף החל מהשנה בטקס. במסגרת היוזמה, המועמדים נדרשים לעמוד בסטנדרטים שונים של גיוון אתני בכל הקשור לאנשי ההפקה של הסרטים, כולל הבמאים והשחקנים, וכן גם בעלילה של הסרטים מעצמם. היוזמה יצאה לפועל לאחר שבסקר שנערך בשנת 2023 בקרב חברי האקדמיה, 85% מהנשאלים אמרו ש"חשוב" שהארגון יוביל בייצוג, הכלה ושוויון.

מאסק יצא נגד יוזמות DEI בגופים נוספים כאשר צייץ בחודש ינואר האחרון "DEI היא רק עוד מילה לגזענות. בושה לכל מי שמשתמש בה".

עוד ייתכן שמה שגרם למאסק לצייץ בנושא היה המחאות האנטי-ישראליות שנראו בטקס, כחלק מאותה תרבות Woke. כך לדוגמה הבמאי והתסריטאי הבריטי-יהודי ג'ונתן גלייזר, שזכה בפרס הסרט הבינלאומי הטוב ביותר על "אזור העניין" העוסק בשואה, ובחר לנצל את זמנו על הבמה כדי לקרוא לסיום המלחמה: "הסרט שלי מראה לאן דה-הומניזציה מובילה במירעה. אנו נמצאים כאן כאנשים שמסרבים לראות את יהדותם ואת השואה נחטפות על ידי כיבוש, שהוביל לסכסוך שפוגע בכל כך הרבה אנשים חפים מפשע".

מחאה נוספת נרשמה כאשר הזמרת בילי אייליש (שזכתה יחד עם אחיה באוסקר על שירם מ"ברבי") ומפורסמים נוספים כמו הקומיקאי ראמי יוסף והשחקנים מארק רפאלו, מהרשלה עלי וריז אחמד ענדו סיכה אדומה הקוראת לסיום המלחמה. יוסף אמר בראיון מהשטיח האדום: "הסיכה הזאת שייכת ל'אומנים למען הפסקת אש', שכבר צברו יותר מ-400 חתימות וקוראים להפסקת אש מיידית וקבועה בפלסטין - כדי להבטיח את שלומם של אנשים חפים מפשע. אנחנו רוצים שיפסיקו להרוג ילדים, ואנחנו רוצים לוודא שכולם בריאים ושלמים. זאת פשוט סוגייה הומניטרית שלהרבה אומנים יש תשוקה אליה".

בילי אייליש, ראמי יוסף ואווה דוברניי עונדים את הסיכה האדומה | צילום: JC Olivera, Marleen Moise/Getty Images

נועה תשבי, שגרירת ההסברה הכמעט רשמית של ישראל מעבר לים וברשתות החברתיות, תקפה בחריפות את הכוכבים שבחרו לענוד סיכה הקוראת להפסקת אש וכינתה את טקס האוסקר כ"מפגן של שנאת יהודים".

מספיקה היכרות שטחית עם דעותיו של מאסק - מתנגד ידוע לכל מה שקשור לפוליטיקלי קורקט האמריקאי כדי להבין מדוע הוא מתבטא כך נגד הטקס, שנחשב לכמעט קונצנזוס בעולם התרבות. לפני כחודש הוא התבטא נגד מנוע ה-AI של גוגל, ג'מיני, שיצר תמונות מוטעות של דמויות היסטוריות - כמו לדוגמה נאצים ממוצא אסייתי או האבות המייסדים של ארה"ב עם עור שאינו לבן. לאחר שגוגל התנצלה על הדברים וחסמה זמנית את האפשרות ליצור תמונות בצ'אטבוט, כתב מאסק: "הבעיה היא לא רק ג'מיני, זה גם החיפוש בגוגל".