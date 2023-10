גוגל מתכננת 2 שינויים חשובים בג'ימייל, הראשון הוא משמעותי אבל כנראה שלא תרגישו בו ממש, והשני הוא קטן אבל יכול לשנות את איך אתם מתנהלים עם המייל שלכם.

גוגל מתכוננת לאכוף דרישות חדשות של ג'ימייל שמטרתן להפחית דואר זבל (ספאם), לשפר את אבטחת הדוא"ל ולהקל על ביטול הרישום לשולחי דוא"ל מסחריים. הדרישות החדשות יוטלו על שולחים בכמות גדולה, המוגדרים כמי ששולחים יותר מ-5,000 מיילים לחשבונות ג'ימייל בכל יום, עד פברואר 2024.

כחלק מהדרישות, גוגל תתחיל לאכוף סף ברור של שיעור דואר זבל עבור שולחי אימייל בכמות גדולה כדי למנוע מהם להפציץ אותנו בהודעות לא רצויות. הכלל החשוב של ג'ימייל הוא שימור על אחוז הספאם היוצא שלהם מתחת ל-0.3 אחוזים (לפי דיווחי משתמשים). גוגל טוענת שהשינוי אמור לגרום לכך שפחות ספאם יסתום את תיבת הדואר הנכנס שלנו.

Newsletter creators be aware...



Gmail is introducing new requirements to fight spam



Starting from February 2024, Gmail will require that bulk senders — those who send more than 5,000 messages to Gmail addresses in one day — adhere to the following new rules:



1. Authenticate… pic.twitter.com/jPgr3LGCSk — Matt Navarra (@MattNavarra) October 3, 2023

בנוסף, מי ששולח כמות גדולה של מיילים יידרש גם לספק לנמענים את היכולת לבטל את המנוי למיילים מסחריים בלחיצה אחת כדי להקל על הפסקת קבלת הודעות לא רצויות (בניגוד למצב היום שלפעמים צריך למלא טופס או לעבור כמה קליקים כדי לעשות unsubscribeׂ). לאחר מכן יש לטפל בבקשות לביטול הרשמה מהודעות דוא"ל כאלה תוך יומיים.

לבסוף, גוגל גם אומרת ששולחי מיילים בכמות גדולה יידרשו לבצע אימות למייל שלהם. החברה טוענת שזה יסגור פרצות קיימות המשמשות תוקפים, מה שהופך את מקורות המיילים לבטוחים ואמינים יותר.

השינוי השני, שהוא על הנייר פחות חשוב אבל אנחנו יודעים שזה ישפיע יותר על אופן השימוש במייל, הוא האפשרות להגיב באימוג'יז למייל.

Gmail now has emoji reactions, for better or worse



Credit for GSMArena#Gmail #Google pic.twitter.com/VcJOs8nOfo — Sanithu Malhiru (@SMalhiru) October 4, 2023

כשתהיה לכם גישה, תראו אימוג'י מחייך בתחתית ההודעה. לחיצה עליו תבחר את האימוג'י מהתפריט, ואז פשוט לוחצים ושולחים. לכמה אימוג'י יהיו צ'ופרים מיוחדים, כולל אימוג'י המסיבות שיאפשר אנימציה של קונפטי על עמוד שלם.

לצערנו יש כמה הגבלות מבאסות. לא תוכלו להשתמש בתגובות אמוג'י עם חשבונות בית הספר או העבודה שלכם. הם גם לא יהיו זמינים אם ההודעה נשלחת ליותר מ-20 אנשים, לרשימת דוא"ל קבוצתית, אם קיבלתם עותק מוסתר, ובכמה מקרים נוספים. והכי חשוב, לא תוכל להגיב להודעה אם כבר שלחת יותר מ-20 תגובות להודעה זו, מה שאומר שלא תוכלו להציף באימוג'יז.

כעת נותר לשאול את עצמנו, האם יספיק לעשות אימוג'י מחייך לתמונה של הכלב ששלחה לנו הדודה? או שצריך להשיב עם טקסט? מדובר בעוד מוסכמה חברתית חדשה שעלולה לגרום לאנשים להעלב ולכן אנחנו מציעים שאם אתם עושים אימוג'י תוסיפו כמה מילים, זה לא עולה כסף.

אם האפשרות הזאת לא מופיעה לכם עדיין באפליקציה של המייל לא צריך לדאוג, התכונה תצא בהדרגה, החל ממשתמשי אנדרואיד ותגיע למשתמשי ווב ו-iOS במהלך החודשים הקרובים.