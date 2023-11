סאלח אלג'פראווי כבר הפך לדמות מוכרת בכל בית בישראל עם חיבור לאינטרנט וחשבון ברשת חברתית. בתחילת המלחמה הכרנו אותו בתור המשפיען העזתי שהילל את חמאס ביום שארגון הטרור טבח ב-1,400 ישראלים, ולאחר מכן בכה ברחובות כאשר צה"ל החל את ההפצצות על הרצועה.

מאז אותם שני סרטונים, אלג'פראווי המשיך לעלות תוכן לפלטפורמות השונות שלו, למרות שעמוד האינסטגרם עם מיליון וחצי עוקבים הושהה ע"י מטא ככל הנראה, וכל פעם אלג'פראווי נראה בפעילות אחרת.

The adventures of Mr. Pallywood in Gaza continue! For those just joining us, here’s what Mr. Pallywood has done so far:



✔️ Died twice (!)

✔️ Risen from the dead to check his phone

✔️ Fathered a child

✔️ Adopted a child (the kid looks displeased)

✔️ Trained as a radiologist

✔️… pic.twitter.com/OCTH7GZx5P — Aviva Klompas (@AvivaKlompas) November 2, 2023

מגוון התלבושות והסיטואציות בהן הוא נמצא גרמו לאלג'פראווי להמשיך להיות בדיחת רשת, כעת יש לו אפילו האשטאג משלו בשם #MrFAFO אם תהיתם מה ראשי התיבות אומרות אז תתרגמו לבד את: F%Ck around, find out, מונח מוכר בתרבות האמריקאית שאפשר לתרגם בעברית ל-"מי שמתעסק מתרסק". הכוונה היא כמובן לשמחה שלו ב-7 באוקטובר אל מול הבכי שלו בזמן התגובה הישראלית.

Hamas: Gaza is running out of food#MrFAFO today:

pic.twitter.com/0d3NPKdc4L — Dr. Eli David (@DrEliDavid) November 4, 2023

אלג'פראווי העלה בחודש הזה מספר רב של תמונות וסרטונים, בהם הוא נראה מבצע מטלות שונות ומשונות. פעם הוא לבוש כעיתונאי, פעם הוא טכנאי רנטגן, פעם הוא בכלל פצוע וכמה ימים אחרי הוא שר שירים - בקיצור אדון אלג'פראווי הוא בעל יכולות רבות וכנראה שהכישרון הכי גדול שלו הוא משחק.

Glad to update that #MrFAFO is alive and well, and now he is a radiologist pic.twitter.com/e0XxCEzn6y — Dr. Eli David (@DrEliDavid) October 31, 2023

הוא אפילו הצליח לעבוד על הבי.בי.סי, הניו יורק טיימס וגם על סי.אן.אן, לא שזה כל כך קשה בימינו, שלקחו סרטון שלו בתור דיווח רציני מעזה. כמובן שלאחר מכן הם נאלצו לספוג לא מעט ביקורת על כך שלקחו את אלג'פראווי בתור דיווח לגיטימי על הנעשה ברצועה.

Cnn last night pic.twitter.com/abhyaa1ER5 — Darren J Maher M.A. (@darrenjmaher) November 5, 2023

בניגוד לאותם ערוצי חדשות, דווקא בטלוויזיה הגרמניה הקדישו קטע מיוחד לעלילותיו של MrFAFO, והציגו אותו בשלל התפקידים השונים בהם הוא משתתף בתעמולה הפלסטינית.

#MrFAFO, you are famous!

Special German TV report on all the roles of #MrFAFO, from almost dead, to a happy father the next day, to a radiologist, and a journalist pic.twitter.com/hYDmx5NG4n — Dr. Eli David (@DrEliDavid) November 3, 2023

באופן כללי ישנו ז'אנר קולנועי חדש שנולד בחודש האחרון והוא נקרא "Pallywood", הלחם של Palestine ו-Hollywood, ממש כמו הגרסה ההודית לתעשיית הסרטים, אבל עם הבדל גדול - בפאליווד מייצרים תעמולה שקרית על מה שקורה בעזה ובעזרתה מטים את דעת הקהל בעולם.

כפי שכבר הבנתם, לאונרדו דיקפריו של פאליווד הוא לא אחר מאשר חברינו - סאלח אלג'פראווי בזכות מגוון התפקידים שגילם. חלק מהגולשים הישראלים אפילו יצרו לו מחווה קולנועית ולקחו את שלל התפקידים שלו ואיחדו אותם לסרטון עם מוזיקה וסגנון אומנותי של הסדרה "בוורלי הילס 90210".

לצערי לא סיפקו לנו להיט סטייל ״תקוף תעשה ביגועים״ במלחמה הזו, אבל יש לנו את #MrFAFO

תודה ל- @Yuval_Kn שהגשים לי את הבקשה

שימו ווליום והתרווחו. pic.twitter.com/3gGMe1T0fQ — Ella Travels אלה קינן (@EllaTravelsLove) October 31, 2023

אם חשבתם שאלג'פראווי יברח מערוצי המיינסטרים הישראלים, רק תחכו להיום בערב. אלי פיניש כבר הכין חיקוי שלו ל"ארץ נהדרת" שתשודר הערב בקשת 12.

הצגת פוסט זה באינסטגרם ‏‎פוסט משותף על ידי ‏‎ארץ נהדרת‎‏ (@‏‎eretznehederet‎‏)‎‏

נקווה שאלג'פראווי הפך כבר למספיק מפורסם כדי שהעולם יבין שמדובר בשחקן שמחליף תפקידים לפי הצורך של התעמולה הפלסטינית. בכל מקרה נראה שהגולשים הפרו ישראלים ישמחו להמשיך לעקוב אחריו ולצחוק על התכנים שהוא מעלה.