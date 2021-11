השינוי בספוטיפיי | צילום: צילום מסך

בעקבות שחרור האלבום החדש של אדל, "30", ולבקשת הזמרת, ספוטיפיי הורידו את כפתור השאפל על אלבומים באפליקציה, במטרה שהמאזינים ישמעו את הסדר המקורי של השירים.

אדל שיתפה את הציוץ של ספוטיפיי, בו הוכרז השינוי, וכתבה: "זו הייתה הבקשה היחידה שלי מהתעשייה המשתנה שלנו. אנחנו לא יוצרים אלבומים עם כל כך הרבה תשומת לב ומחשבה על רשימת השירים ללא סיבה. האמנות שלנו מספרת סיפור ויש להקשיב לשירים שלנו כפי שהתכוונו. תודה לך ספוטיפיי על ההקשבה".

הציוץ קיבל יותר מ-160 אלף לייקים ואלפי תגובות, בהן מספוטיפיי שכתבה: "הכול בשבילך". חלק מהתגובות היו ביקורתיות וטענו כי זכותם לשמוע את השירים בסדר שהם רוצים, ואחרים דווקא העריכו את התעוזה של הזמרת.

This was the only request I had in our ever changing industry! We don’t create albums with so much care and thought into our track listing for no reason. Our art tells a story and our stories should be listened to as we intended. Thank you Spotify for listening ♥️ https://t.co/XWlykhqxAy — Adele (@Adele) November 21, 2021

יחד עם זאת, אם אתם מאזינים לאלבום מסוים ולוחצים על אחד השירים מתוכו, יופיע לכם כפתור השאפל בצד שמאל, ועדיין תוכלו לערבב את השירים באלבום.

יש לציין, כי בשירות אפל מיוזיק לא חל שינוי כזה, ואפשר לעשות שאפל על אלבומים.

לא מדובר בשינוי היחיד שקורה בספוטיפיי. ביום חמישי הודיעה האפליקציה על השקת הפיצ'ר – מילות השיר, אשר זמין כבר למשתמשים, כולל מילים בעברית לשירים ישראלים.