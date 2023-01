אורן קניאל רק רצה לתלות מנורה בחדר של התינוקת החדשה שלו, אבל פוצץ צינור מים בקיר מול שני ילדיו הקטנים וההמומים. את הסרטון, שצולם במצלמת האבטחה, הוא החליט לשתף בפלטפורמות החברתיות שלו – טוויטר, לינקדאין, אינסטגרם ופייסבוק. הסרטון הפך לוויראלי במהרה, במיוחד בטוויטר, שם הוא זכה לחשיפה של יותר מ-1.5 מיליון צפיות, ובלינקדאין, שם זכה לאלפי לייקים ומאות תגובות. בכותרת הסרטון כתב באנגלית: "עד כה זאת הייתה חופשת לידה פרודוקטיבית".

So far it’s been a productive paternity leave pic.twitter.com/4StriTY9fX — Oren Kaniel (@okaniel) January 9, 2023

קניאל, מנכ"ל ומייסד חברת AppsFlyer, המפתחת טכנולוגיות ענן וכלים לניתוח נתונים, נמצא כאמור בחופשת לידה לאחר הולדתו בתו. לקניאל ובת זוגו יש עוד 3 ילדים בני 7.5, 6 ו-4.5.

"אני נמצא כבר בבית שבועיים, ותמיד מחפש מה לעשות בבית. אני אוהב לתקן דברים, במיוחד עם הילדים", מספר קניאל ל-mako. "הגעתי לתלות מנורה שקיבלנו להולדת הילדה - ואת ההמשך ראית".

איך הצלחתם לסדר את זה?

"יש לי שכן, רון, שאני רוצה להגיד לו תודה. יש לו ידי זהב ולב. הוא עזב הכול, הגיע תוך חצי שעה, סתם את החור וסידר לי את המים והחשמל. עדיין יש לי חור בבית, אבל לפחות יש חשמל ומים. גם בת הזוג שלי, ליסה, שמעה אותי צועק, ותוך זמן שיא של 15-20 שניות, סגרה את השיבר של המים".

איך החלטת לשתף את הסרטון?

"האמת ששיתפתי אותו בהתחלה עם כמה אנשים - השכן שעזר לנו לתקן, אחר כך חברים בעבודה, וראיתי כמה אושר זה מסב להם. זה באמת היה מצחיק בטירוף, גם כשאני רואה את זה - אני עדיין מתפוצץ בצחוק. לא זוכר מתי צחקתי כל כך הרבה ממשהו.

"החלטתי לשתף את הסרטון עם עובדי החברה, יש לנו 1,500 עובדים וקיבלתי מלא פידבק. הבנתי שזה עשה לאנשים את היום, שהם הראו את הווידיאו לחברים והילדים שלהם, והחלטתי ששווה להוציא את זה החוצה".

הסרטון שעלה אתמול החל לרוץ ברשת. "אני חושב שזה תפס בדברים שאין לי שליטה להם, למשל, עלה לרדיט, לכל מיני פלטפורמות שלא מכיר", אומר קניאל.

אורן קניאל, AppsFlyer ומשפחתו | צילום: פרטי

תרגמת את הסרטון כדי לפנות לקהל בינלאומי מראש?

"רוב הקהל שלי בינלאומי - הרוב המוחלט של הלקוחות שלנו והשותפים. יש לנו 20 משרדים בכל העולם. חשבתי שיש פה משהו שאפשר ללמוד ממנו. קיבלתי מיילים והודעות מכל העולם אחרי".

קניאל מספר כי הוא מתכנן להיות בחופשת לידה כל החודש ומנסה, לא בהצלחה מרובה, להתנתק מענייני העבודה. יש לציין, שחופשת הלידה לגברים היא לא רק צ'ופר של המנכ"ל, אלא כל ההורים באפספלייר מקבלים חופשת לידה בתשלום למשך 6 שבועות, מעבר לחופשת הלידה המעוגנת בחוק לנשים שילדו. "אני ממליץ לגברים לקחת חופשת לידה", אומר קניאל. "מעודדים את זה, אבל אין עדיין מספיק מודעות".

איך אתה מסביר שהסרטון כל כך הצליח?

"כל אחד יכול לראות את עצמו בתוך הסיטואציה הזאת, כל אחד עשה שיפוצים בחיים. המצלמה היום זמינה בכל טלפון, אבל עדיין כשפותחים אותה - זה בדרך כלל בשביל סרטון מפוברק. אני אוהב דברים אותנטיים, שמאפשרים לך להסתכל על החיים מהצד וגם על הקשיים של היום יום. הסרטון נורא שימח אנשים, וזה כיף בימים אלו".

בנושא קצת אחר. אנחנו עדים כל יום לפיטורים בחברות הייטק. מה המצב שלכם?

"אני חושב שהשוק של היום הרבה יותר בריא מהשוק שהיה בכלל בעולם ב-2021 ובתחילת 2022, שלא היה בריא. כשכסף הוא חינם, הוא הולך לדברים שלאו דווקא מקדמים את התעשייה. ברגע שיש לכסף מחיר כלשהו, כמו היום עם הריבית, אז משקיעים יכולים לשים כסף במקומות שנותנים ערך ללקוחות ולאנשים - וזה דבר הרבה יותר בריא.

"בסופו של דבר, זה מפקס חברות ומשקיעים להתרכז על הערך שמועבר ללקוח. זה סם החיים של כל חברה ולא מצגות. לנו, ברוך השם, יש לנו אלפי לקוחות מכל העולם, והכנסות של מעל 300 מיליון דולר בשנה עם שולי רווח גדולים. החברה שלנו עצמאית, ולא תלויה במשקיע חיצוני כדי להתקיים".