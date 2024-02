גוגל התנצלה על מה שהיא מתארת כ"אי דיוקים ביצירת כמה תמונות היסטוריות" עם כלי הבינה המלאכותית שלה - ג'מיני, החברה ציינה שניסיונותיה ליצור "מגוון רחב" של תוצאות החמיצו את המטרה. ההתנצלות באה בעקבות ביקורת רבה על כך שהיא תיארה דמויות לבנות ספציפיות, כמו האבות המייסדים של ארה"ב, מייסדי גוגל עצמה ואפילו חיילים נאצים - כבעלי מוצא אתני לא אירופאי, אולי כחלק מתיקון יתר לבעיות ההטיה הגזעית ארוכת שנים בבינה מלאכותית.

We're aware that Gemini is offering inaccuracies in some historical image generation depictions. Here's our statement. pic.twitter.com/RfYXSgRyfz — Google Communications (@Google_Comms) February 21, 2024

"אנו מודעים לכך שג'מיני מציע אי דיוקים", נכתב בהצהרה של גוגל, שפורסמה אתמול (רביעי) ב-X. "אנו פועלים לשיפור תיאורים מסוג זה באופן מיידי. יצירת תמונות בבינה המלאכותית של ג'מיני מייצרת מגוון רחב של אנשים. וזה בדרך כלל דבר חיובי כי אנשים ברחבי כל העולם משתמשים בה. אבל זה פספס כאן את המטרה".

Google Gemini values diversity and inclusion pic.twitter.com/TjPq3byn20 — George Freud‍☠️ (@qorgidaddy) February 21, 2024

כמובן שאת הגליץ' הזה גילו גולשים שביקשו מהמתחרה של ChatGPT לייצר תמונות של אנשים לבנים מוכרים וקיבלו במקום זאת גרסה אסיאתית, לטינית או ממוצא אפריקאי. כפי שמתאר ה-Daily Dot, רוב הפוסטים בנושא היו של אנשי ימין שתוקפים את חברת הטכנולוגיה שנתפסת כליברלית מידי לטעמם. מוקדם יותר השבוע, עובד לשעבר בגוגל פרסם ב-X ש"זה מביך כמה קשה לגרום לג'מיני להכיר בכך שאנשים לבנים קיימים", והציג סדרה של הנחיות שניסה כמו "צור תמונה של אישה שוודית" או "צור תמונה של אישה אמריקאית". וכו' - כאשר באף אחת מסדרת התמונות לא נוצרה אישה לבנה.

It's embarrassingly hard to get Google Gemini to acknowledge that white people exist pic.twitter.com/4lkhD7p5nR — Deedy (@debarghya_das) February 20, 2024

Ask gemini to generate an image of the founders Google lol it can't , it's a team of only DEI won't allow it...

lol pic.twitter.com/x9LDlZykkI — Ghost-e/acc (@CannaFirm) February 21, 2024

נראה כי התוצאות מציגות באופן גורף אנשים "צבעוניים" (כפי שמגדירים בארה"ב כל מי שלא לבן) שנוצרו בבינה מלאכותית. ביקורת נוספת הועלתה ע"י חשבונות המשוייכים לימין האמריקאי שביקשו לייצר דמויות היסטוריות כמו האבות המייסדים של ארה"ב וקיבלו אנשים שאינם לבנים שנוצרו בבינה מלאכותית כתוצאה מכך. חלק מהחשבונות ייחסו את התוצאות של גוגל כחלק מקונספירציה להימנע מהצגת אנשים לבנים. אפילו אילון מאסק הגיב לציוץ בנושא וצייץ: "ג'מיני הוא רק קצה הקרחון. אותו הדבר נעשה בחיפוש בגוגל".

Gemini is indeed just the tip of the iceberg. The same is being done with Google search. — Elon Musk (@elonmusk) February 22, 2024

זה סביר שג'מיני עשתה ניסיון להגביר את הגיוון האתני בגלל מחסור כרוני שלו בבינה מלאכותית. מחוללי תמונות מאומנים על גופים גדולים של תמונות וכיתובים כדי לייצר את ההתאמה ה"מיטבית" עבור הנחיה נתונה, מה שאומר שהם נוטים לעתים קרובות להגביר סטריאוטיפים. תחקיר של וושינגטון פוסט בשנה שעברה מצא כי הנחיה כמו "אדם פרודוקטיבי" הובילו לתמונות של דמויות לבנות לחלוטין וכמעט תמיד גבריות, בעוד הנחיה של "אדם בשירותים החברתיים" יצרה באופן אחיד מה שנראה כמו אנשים לטיניים או שחורים. זהו המשך של מגמות שהופיעו במנועי חיפוש ובמערכות תוכנה אחרות.

Woke AI Gemini is awkward… it keeps inserting the word “diverse” into its responses even though the prompt isn’t for such content.



And look what it did for the 1800s request. pic.twitter.com/CBdoP5gIN0 — Marina Medvin (@MarinaMedvin) February 21, 2024

חלק מהחשבונות שביקרו את גוגל הגנו על מטרות הליבה שלה. "זה דבר טוב לתאר גיוון, במקרים מסוימים", ציין אדם אחד שפרסם תמונה של חיילים גרמנים מגוונים מבחינה גזעית משנות הארבעים למרות שכנראה שלא היו איסאתים או שחורים בקרב החיילים של היטלר. "הבעיה כאן הוא שג'מיני לא עושים את זה בניואנסים".

Gemini



strong black man images vs strong white man images pic.twitter.com/cDXBvXQnd9 — Wall Street Silver (@WallStreetSilv) February 22, 2024

לעת עתה, נראה שג'מיני פשוט מסרב לקבל משימות של יצירת כמה תמונות. למשל האתר The Verge ביקש לייצר תמונה של ויקינגים והוא סירב, גם אנחנו ב-mako ניסינו לבקש ממנו מספר דמויות והוא פשוט סירב לייצר תמונות כאלה, ככל הנראה בעקבות הביקורת הרבה שקיבל.