נטפליקס, netflix | צילום: Vantage_DS, shutterstock

בשבוע שעבר הודיעה נטפליקס רשמית שהיא מתחילה לגבות כסף על שיתוף סיסמאות בישראל, כמו גם ב-100 מדינות נוספות, כולל ארה"ב ובריטניה. חברת הסטרימינג תגבה 16.90 שקלים לכל מנוי נוסף שמשתמש לכם בחשבון, בעוד בארה"ב זה יעלה 7.99 דולר (כ-29 שקלים) בכל חודש ובבריטניה 4.99 פאונד (כ-23 שקלים).

ניסוי שיתוף הסיסמאות של נטפליקס נמשך כבר יותר משנה, והחל בצ'ילה, קוסטה ריקה ופרו. בפברואר 2023 החברה הרחיבה את הניסוי ל-4 מדינות נוספות - קנדה, ניו זילנד, ספרד ופורטוגל. הסיבה למהלך היא כמובן כלכלית – נטפליקס מפסידה על כל מנוי שצופה בה, אך לא משלם לה.

לאחר תחילת הניסוי בספרד, יותר ממיליון משתמשים ביטלו את המנוי (ברבעון הראשון של 2023 נרשמו פי 3 ביטולים מאשר ברבעון האחרון של 2022). עם זאת, על פי נטפליקס, החברה מודעת לגל ביטולי משתמשים, אך הגדילה את הכנסותיה.

"אנו מרוצים מהתוצאות של ההשקות שלנו ברבעון הראשון בקנדה, ניו זילנד, ספרד ופורטוגל, מה שמחזק את הביטחון שלנו שיש לנו את הגישה הנכונה", כתבה נטפליקס ברבעון הראשון של 2023 לבעלי המניות. "כמו באמריקה הלטינית, בכל שוק שאנחנו נכנסים עם השינוי, אנחנו רואים ביטולים, אבל כאשר אנשים שהשתמשו בחשבונות של אחרים מתחילים להפעיל חשבונות משלהם או כאשר מנויים מוסיפים חשבונות 'חברים נוספים', אנחנו רואים גידול במכירות ובהכנסה".

איך נטפליקס תדע שאתם משתפים את הסיסמה ולא גרים באותו בית?

נטפליקס הבהירה שחשבונות נטפליקס מיועדים לשיתוף בין אנשים שגרים יחד באותו בית, אבל איך היא תדע אם אתם משתפים את הסיסמה עם בית אחר?

החברה מסבירה שהיא משתמשת בשילוב של כתובות IP, מזהי מכשירים ו"פעילות חשבון ממכשירים המחוברים לחשבון נטפליקס", כדי לקבוע אם נעשה שימוש בחשבון של המנוי המשלם. נטפליקס עשויה לבקש גם לאמת את המכשיר על ידי הזנת קוד אימות בן 4 ספרות שנשלח לבעל החשבון. החברה מבהירה שהיא לא משתמשת ב-GPS כדי לעקוב אחרי מיקומי המכשירים.

המתחרות מטרילות

לאחר השינוי ספגה נטפליקס הטרלות מהמתחרה שלה, אמזון פריים בבריטניה, שהעלתה צילום מסך של פרופיל ובו נכתב: "מי צופה?", כאשר התשובה היא: "כל מי שיש לו את הסיסמה שלנו", עם אמוג'י לב. הציוץ, שזכה ל-46 מיליון צפיות, נכתב בתגובה לציוץ של נטפליקס משנת 2017, שלא בדיוק התיישן טוב ובו נכתב: "אהבה היא לחלוק סיסמאות".

https://t.co/dHgkuwiuHB pic.twitter.com/PkFhbOoWNd — Prime Video UK (@primevideouk) May 25, 2023

גם בלוקבאסטר, שבתחילת דרכה נזכיר נטפליקס הייתה מתחרה ישירה שלה כאשר שלחה סרטי DVD בדואר למשתמשים, העלתה ציוץ שהפך לוויראלי: "תזכורת ידידותית שכאשר היית שוכרת מאיתנו סרטונים, לא היה אכפת לנו עם מי שיתפת אותם... כל עוד החזרת אותם בזמן".

A friendly reminder that when you used to rent videos from us. We didn’t care who you shared it with… As long as you returned it on time. @netflix — Blockbuster (@blockbuster) May 25, 2023

בעבר הציעו לבלוקבאסטר לרכוש את נטפליקס במחיר של 50 מיליון דולר בשנת 2000, אבל ענקית הקלטות טענה במדובר בנישה ויצאו מהחדר בזמן שצחקו על ההצעה, כך על פי מארק רדולף, אחד ממייסדי נטפליקס ששווה כיום יותר מ-150 מיליארד דולר. אם לא די בכך שנטפליקס היא הסיבה העיקרית לקריסתה של בלוקבאסטר, ענקית הסטרימינג הגדילה לעשות והפיקה בשנה שעבר סדרה בשם "בלוקבאסטר" המספרת על החנות האחרונה בעולם להשכרת קלטות, הסדרה, ממש כמו החברה, נחשבת לכישלון.

על פי גוגל, נראה שבישראל החיפוש "איך מתנתקים מנטפליקס" עלה ב-200 אחוזים מאז ההכרזה של נטפליקס על האיסור על שיתוף סיסמאות בחינם.

איך מתנתקים מנטפליקס?

לחצו כאן, ביטול חשבון באתר של נטפליקס. הכניסו את פרטי החשבון שלכם.

לחצו על Finish cancellation. אם בעקבות השינויים, תרצו להחליף את סוג המנוי שלכם ולחסוך כסף - תוכלו לעשות את זה במסך הזה. למשל, אם נהגתם לשתף את הסיסמה שלכם לנטפליקס במסגרת מנוי פרימיום עם 6 מסכים, תוכלו להחליף למנוי מוזל יותר עם מסך אחד (הבסיסי) או 2 מסכים (סטנדרטי).



אם תרצו להצטרף מחדש לנטפליקס, תדעו שפעילות הצפייה שלכם תישמר למשך עשרה חודשים לאחר סגירת החשבון, כך שהיא תהיה זמינה במקרה של הפעלה מחדש של החשבון במהלכם. במהלך עשרת החודשים יעמדו לרשותך גם ההמלצות שלכם, הדירוגים, פרטי החשבון, היסטוריית משחקים ועוד.

כדי לוודא שאף אחד מבני הבית לא יוכל להפעיל מחדש את נטפליקס בלי רשותכם, מומלץ לשנות את הסיסמה לאחר ביטול המינוי ולא לשכוח לסמן את התיבה יציאה מהחשבון בכל המכשירים. פעולה זו תגרום לשינוי הסיסמה הנוכחית שלכם וליציאה מהחשבון בכל המכשירים שבהם החשבון עדיין מחובר.