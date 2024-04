אילון מאסק שוב הציף קונספירציה ברשת, ומטא שוב נאלצה להכחיש את הדיווחים הללו. הפעם זה קורה בעקבות ציוצים שונים ב-X, טוויטר לשעבר, שטענו כי מטא אפשרה לנטפליקס לקבל גישה להודעות האישיות שנשלחות בין משתמשים. מאסק, האיש הכי חזק בפלטפורמה שידוע ביריבות הפומבית שלו עם צוקרברג, גרם להם להפוך לוויראליות בזכות התשובות שלו בנושא.

השמועה נולדה במסמכים משפטיים שהוגשו לבית המשפט כחלק מתהליך גילוי הראיות בתביעה ייצוגית על נהלי פרטיות נתונים בין קבוצת צרכנים לבין חברת האם של פייסבוק.

במסמך נטען כי לנטפליקס ולפייסבוק הייתה "מערכת יחסים מיוחדת" וכי פייסבוק אפילו קיצצה בהוצאות על תכניים מקוריים עבור שירות הווידאו שלה, Facebook Watch, כדי לא להתחרות בנטפליקס, שנחשבת למפרסמת גדולה בפייסבוק. באותו מסמך גם נטען שלנטפליקס הייתה גישה ל-"Inbox API" של מטא שהציע לחברת הסטרימינג "גישה מערכתית לתיבות ההודעות הפרטיות של המשתמשים של פייסבוק".

מאסק הגיב לפוסטים בטוויטר שהתייחסו לטענות האלה, מה שהוביל להרבה תגובות זועמות על האופן שבו מידע של משתמשי פייסבוק הוצע לכאורה למכירה. מטא מצידה הכחישה את אמינות הטענות במסמך. מנהל התקשורת של החברה, אנדי סטון, פרסם מחדש את הפוסט המקורי בטוויטר אתמול (שלישי) עם הצהרה שהכחישה כי לנטפליקס ניתנה גישה להודעות הפרטיות של משתמשים. "שקר מזעזע", כתב סטון. "מטא לא שיתפה הודעות פרטיות של גולשים עם נטפליקס. ההסכם אפשר לאנשים לשלוח הודעות לחברים שלהם בפייסבוק על מה שהם צופים בנטפליקס, ישירות מהאפליקציית של נטפליקס. הסכמים כאלה מקובלים בתעשייה".

במילים אחרות, מטא טוענת שלנטפליקס אכן הייתה גישה מערכתית לתיבות הדואר הנכנס של המשתמשים, אך היא לא השתמשה בגישה זו כדי לקרוא הודעות פרטיות.

עם זאת, הניו יורק טיימס דיווח עוד ב-2018 כי נטפליקס וספוטיפיי יכולות לקרוא הודעות פרטיות של משתמשים, על פי מסמכים שהגיעו לידי העיתון. מטא הכחישה גם אז את הטענות באמצעות פוסט בבלוג שכותרתו "עובדות על שותפויות של פייסבוק בתחום ההודעות", שהסביר שלנטפליקס ולספוטיפיי יש גישה לממשקי API שאפשרו לצרכנים לשלוח הודעות לחברים על מה שהם מאזינים בספוטיפיי או צופים בנטפליקס ישירות מהאפליקציות של אותן חברות. זה דרש מהחברות "גישת כתיבה" כדי לכתוב הודעות לחברים, "גישת קריאה" כדי לאפשר למשתמשים לקרוא הודעות בחזרה מחברים, ו"גישה למחוק", מה שאומר שאם מחקת הודעה מאפליקציית צד שלישי, זה גם ימחק אותה מפייסבוק. "אף צד שלישי לא קרא את ההודעות הפרטיות שלכם, או כתב הודעות לחברים שלכם ללא רשותכם. כתבות חדשותיות רבות מרמזות ששלחנו הודעות פרטיות לשותפים, וזה לא נכון", נכתב בפוסט בבלוג.

בכל מקרה, מסנג'ר, אפליקציית ההודעות הפרטיות של פייסבוק, לא הטמיעה הצפנת ברירת מחדל מקצה לקצה עד דצמבר 2023, משהו שהיה מבטל את הטענות האלה מלכתחילה. היעדר תקשורת מוצפנת בשילוב עם גישת קריאה/כתיבה לתיבות הדואר הנכנס של הודעות פירושה שאין ערובה לכך שההודעות היו מוגנות, גם אם זה לא היה חלק מההסדר העסקי.

בעוד סטון ממעיט ביכולת של נטפליקס לחטט בהודעות פרטיות, ראוי לציין שהחברה קיבלה גישה ברמה שלא הייתה לחברות אחרות. המסמך טוען שלנטפליקס הייתה גישה ל-"Titan API" של פייסבוק, API פרטי שאיפשר לה להשתלב באפליקציית ההודעות של פייסבוק. בתמורה לגישה ל-Inbox API, נטפליקס גם הסכימה לספק לחברה של צוקרברג "דוח כתוב כל שבועיים" עם מידע בדבר שליחת ההמלצות של הנמענים ולשמור על הסכם ה-API שלה בסודיות.

נטפליקס ופייסבוק שמרו על מערכת יחסים קרובה, כאשר מנכ"ל נטפליקס דאז, ריד הייסטינגס (וחבר מועצת המנהלים של פייסבוק עד אפריל 2019) ניהל תקשורת ישירה עם בכירי מטא, כולל המנכ"ל מארק צוקרברג, ה-COO לשעבר שריל סנדברג, סמנכ"ל התקשורת אליוט שראג' וה-CTO אנדרו בוסוורת'.