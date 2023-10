בין הסיפורים והדיווחים הקשים מהמלחמה, הרשת מוצפת גם בסרטונים ופוסטים שהם פייק ניוז. חלקם מהווים חלק מהמלחמה הפסיכולוגית של חמאס, והמקורות שלהם יכולים להגיע מאיראן, רוסיה וגורמים אחרים.

מה עושים אם נתקלים בפייק ניוז? קודם כל, אל תשתפו אותו. דבר שני, תעדכנו את מי ששלח לכם שמדובר בפייק כדי שיפסיק לשלוח בעצמו, ולבסוף, כדאי שתדווחו עליו לרשת החברתית שבו ראיתם אותו. איך עושים את זה? הכנו לכם מדריך מפורט.

עוד פעולה שכדאי לעשות היא לדווח לאחד משלושת הארגונים הישראלים שפועלים ביחד כדי לנקות את הרשת.

פייק ריפורטר בטוויטר: https://twitter.com/FakeReporter

פייק ריפורטר בפייסבוק: https://www.facebook.com/thefakereporter

פייק ריפורטר בווטסאפ: 052-5862977

איגוד האינטרנט הישראלי -

קו הסיוע לאינטרנט בטוח: Www.safe.org.il

בוואטסאפ: 054-885-8911

בטוויטר: https://x.com/ISOCIL

עמוד הטוויטר של בודקים - https://twitter.com/bodkim2022

הנה פייק ניוז בולטים מאז תחילת המלחמה (רשימה מתעדכנת)

צה"ל לא ירה על הנרצחים במסיבת סופר נובה: פייק נוסף שעושה סיבוב יפה בעולם הוא מתוך סרטון שבו מחלצים מבלים מהמסיבה. על פי הטקסט של הציוץ, צה"ל אחראי להרג הישראלים שהיו במסיבה מכיוון שירה מתוכם לכיוון מחבלי החמאס מה שהשאיר את הקורבנות בטווח האש. כמובן שמדובר בשקר גס, אפילו גולשי טוויטר סימנו אותו כלא נכון (אם כי ההערה לא קובעת חד משמעית שזה שקר). בסרטון נראים כמובן חיילים מנסים להוציא את המבלים מתוך התופת.

This cynical fake is now circulating on twitter. The video shows Israeli police officers trying to evacuate participants from the party while shielding them.

ברק לא ברח מישראל: אותה אשת תקשורת, יעל צין, הפיצה גם תמונה של ראש הממשלה לשעבר, אהוד ברק, בזמן שהיה בנתב"ג. התמונה שיכולה לרמז על "בריחתו" של ברק מישראל בזמן מלחמה שותפה גם על ידי הראפר לשעבר ואושיית הרשת הימנית "הצל". בקלות ניתן היה לגלות שמדובר בתמונה ישנה, גם כי ברק נראה דווקא בחלק של הנוסעים הנכנסים לישראל, וגם לפי הלוק של ברק שנראה שונה ממה שהיה ממש באותו יום כאשר התראיין לחדשות ערוץ 12. מאוחר יותר "תמונת הבריחה" של ברק שותפה בטלגרם של קבוצה עזתית. הפייק ניוז הישראלי הפך לתעמולה של החמאס.

הנזק של יעל צין לישראל לא נגמר בהפצת פייקים כאן בטוויטר.



בטלגרם של העזתים, עם 860 אלף עוקבים (עלו באיזה 300 אלף בימים האחרונים), מפיצים את זה כאילו אהוד ברק בורח מישראל (זה התרגום של הכיתוב בערבית).

רב סרן שמועתי: תמיד היו שמועות על "בכירים בצבא/מערכת ביטחון/וכו' אשר מזהירים על משהו", אבל במלחמה הזאת, בעקבות מספר הזירות הרחב והקלות בה אפשר לשלוח הודעות לכולם, התופעה התרחבה מאוד. במלחמה הזאת חלקנו קיבלו הודעה קולית בה נשמעת אישה שטוענת כי אדם "חזק מאוד במערכת הצבאית" מסר לה שיש להיערך מיידית לפגיעה אנושה בתשתיות ולהצטייד במזומן, דלק ומצרכים. כמובן שאין שום ביסוס מאחורי זה. באופן כללי היינו נזהרים מכל הודעה הכוללת הודעה שהועברה ע"י "אדם בכיר" ואלמוני.

הודעה משותפת לפייק ריפורטר ואיגוד האינטרנט הישראלי: בשעות האחרונות מופצת בוואטסאפ ברחבי הארץ הודעה קולית ויראלית ולא מבוססת שגורמת לבהלה רבה. בהודעה נשמעת אשה שטוענת כי אדם ״חזק מאוד במערכת הצבאית״ מסר לה שיש להיערך מיידית לפגיעה אנושה בתשתיות ולהצטייד במזומן, דלק ומצרכים.

הסרטון שהציג "ילד ישראלי חטוף בעזה" סופג התעמרות מילדים: מדובר באחד הסרטונים שהכי נפוצו ברשתות והכי הכאיב לישראלים, למרות שאין בו מעשי זוועה אלא רק התעמרות בשל "היותו יהודי". לשמחתנו הסרטון הזה הוכח כפייק, למרות שזה לקח זמן. הילד הוא ילד שחי בעזה והחמאס השתמש בו כדי להציג אותו בתור יהודי, בסרטון אחר הוא אפילו מדבר ערבית שוטפת ומראה גם את אח שלו.

סרטון החזרה של יפה אדר: לצערנו יפה אדר, הקשישה בת ה-85 שנחטפה לעזה, עדיין נמצאת בשבי החמאס, נכון לכתיבת שורות אלו. הסרטון שרץ בתור חזרתה התגלה מהר מאוד כפייק, לאחר שנכדתה אמרה שזאת לא היא בסרטון. בהמשך התברר שמדובר באישה אחרת שחולצה מאחד הישובים בעוטף עזה.

סרטון הילדים בכלובים: מדובר בסרטון מזעזע שלמרבה הפלא הופץ גם בישראל, אבל גם בעולם הערבי בקשר הופכי אחד לשני. בעולם הערבי תיארו אותו בתור ילדים ערבים שישראל מחזיקה, מנגד, בארץ הסרטון הופץ כאילו ילדים ישראלים שנחטפו לעזה. האמת היא שמדובר בסרטון ישן ולא קשור למצב הנוכחי.

שימו לב: בשעות אלה מופץ סרטון של ילדים בכלוב ונטען כי מדובר בילדים ישראלים חטופים. מדובר בסרטון ישן שפורסם לפני לפחות ארבעה ימים - כפי שניתן לראות בצילום. לא חסרות זוועות ברשת, והתעללות בילדים בשום מקום זמן אינה מקובלת - אך במקרה הזה מדובר בפייק. אנא הפסיקו לשתף את הסרטון.

פריצות למכשירים: נושא ספציפי שהפך למדובר מאוד הוא מכשירי הטלפונים של החטופים. שמועות רבות טענו שמחבלי חמאס משתמשים במכשירים של החטופים כדי להיכנס לקבוצות וואטסאפ ולהוציא משם מידע. חשוב להבהיר שמדובר בתרחיש אפשרי לחלוטין, אך לפי מערך הסייבר: "ייתכן שמשתמשים בטלפונים של חטופים שנמצאים בידיהם, העדויות לכך הן מאוד ספורות כרגע". אם אתם מכירים מישהו שנחטף ונמצא בקבוצה אתכם, שימו לב ופעלו להוצאתו. עדיף לא לנתק את הקווים של אותם מכשירים (גם כי אפשר להשתמש ב-wifi) כי ייתכן וישראל תצטרך לאכן את המכשירים בעתיד. כמובן שבלי קשר למכשירים שנמצאים בעזה או לא, תמיד חשוב לשמור על ביטחון שדה ולא לכתוב פרטים חשובים מידי בקבוצות.

הודעות שרצות בוואטסאפ על פעולות נקם/כניסת מחבלים: במשטרה הזהירו כבר ביום הלחימה הראשון מפני הודעות כזב שרצות בוואטסאפ. בין היתר הודעות על חדירת מחבלים במעגן מיכאל ועל מעשי נקם נגד ערביי ישראל.

בוגדים מבפנים: זה לא בדיוק פייק ניוז, קמפיין הבוגדים מבפנים הוא בעיקר תאוריית קונספירציה שהחלה מעט לאחר הטבח הנורא בשמחת תורה. אין כמובן שום עדות לבגידה והניסיונות לצייר אדם או גוף כלשהו כאילו בגד במדינה הוא פשוט נורא. התאוריה נחלשה כמובן ככל שהעובדות החלו להתבהר וגילינו את הטקטיקה המבחילה בה נקט החמאס. המסרים שותפו ע"י לא מעט אנשים מוכרים כמו שחקן הכדורגל לשעבר, מאור בוזגלו, ואשת התקשורת יעל צין, שאף התנצלה אחר כך על אותו פוסט.

1/ תאוריה חסרת בסיס עובדתי על בוגדים/מרגלים מהצד של כוחות הביטחון/אזרחים מופצת ברשתות החברתיות, בזמן מלחמה מדובר בדבר מסוכן ביותר.

אספנו מספר דוגמאות שנביא לפניכם בשירשור הקרוב:



אשת התקשורת יעל צין: "חייב להיות שמרגלים בפנים מעורבים"

תמונות מרעידת האדמה במרוקו: מדובר בהודעת וואטסאפ הטוענת שקובץ עם השם Seismic Waves CARD ישלח בקרוב לכל עם ישראל ובעזרתו יפרצו לכולנו לסמארטפונים. ההודעה החלה מיד אחרי רעידת האדמה במרוקו, שקרתה למרבה ההפתעה רק לפני חודשיים, ונשלחה בתפוצה בינלאומית. משום מה היא עושה סיבוב חדש כעת מבלי לציין את רעידת האדמה, היא כמובן שקרית. אין קובץ כזה וגם אם היה אפשרות הפריצה לטלפון מסובכת מאוד. אין שום צורך להמשיך להעביר אותה.